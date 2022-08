OPPO toont eerste smartwatch met Qualcomm W5-soc en claimt geen langere accuduur

OPPO heeft de eerste smartwatches gepresenteerd die draaien op de onlangs aangekondigde Qualcomm W5 Gen1-soc. Het gaat om de Watch 3 en Watch 3 Pro. De klokjes zouden vier en vijf dagen meegaan op een enkele acculading, grofweg evenveel als de voorgangers.

De Watch 3 heeft een 400mAh-accu die vier dagen moet meegaan en de Watch 3 Pro heeft een 550mAh-accu die het vijf dagen moet uithouden, claimt OPPO. De voorgaande Watch 2 heeft een 510mAh-accu en toen claimde OPPO ook een accuduur van vier dagen. Qualcomm beloofde met de nieuwe W5-soc een accuduur die tot 50 procent langer is dan zijn voorgaande smartwatchchips, maar dat is in de accuclaims van OPPO vooralsnog niet terug te zien. De fabrikant gebruikt bij de Watch 3 ook een Apollo 4 Plus-coprocessor naast de W5-soc. Die extra chip wordt gebruikt wanneer er weinig rekenkracht nodig is, om zo minder stroom te verbruiken.

De Watch 3 heeft verder een 1,75"-oledscherm met een resolutie van 372x430 pixels. De Pro-versie heeft een gekromd oledscherm van 1,91" met een resolutie van 496x378 pixels. Dat maakt van de Pro-versie ook het grotere horloge, met afmetingen van 50,4x38,5x12,75mm. De kleinere versie is 43,0x37,0x11,65mm. De klokjes draaien op een eigen besturingssysteem van OPPO.

De Watch 3 en Watch 3 Pro zijn de eerste horloges met Qualcomms nieuwe Snapdragon W5-soc. Het was bij de aankondiging van die soc al bekend dat deze OPPO-modellen de eerste smartwatches met de W5-chips zouden worden. Wanneer meer modellen met deze soc volgen, is niet bekend. Of en wanneer de OPPO Watch 3-horloges naar Nederland en België komen, is ook nog onduidelijk.