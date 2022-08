Beroep van rechtszaak Apple tegen Epic Games dient op 21 oktober

Het beroep in de rechtszaak tussen Apple en Epic Games van vorig jaar dient op 21 oktober, zo zegt FOSS Patents. Beide bedrijven gingen in beroep tegen de uitspraak en mogen op die dag hun zaak gaan bepleiten.

Het beroep dient bij het Hof van Beroep in San Francisco, zegt FOSS Patents. De zitting vindt tussen 11.30 en 12.30 uur lokale tijd plaats. Dat is tussen 19.30 en 20.30 uur in de Benelux. Beide bedrijven krijgen tijdens het beroep twintig minuten de tijd om hun bezwaren duidelijk te maken. Dat is nodig, omdat beide bedrijven in beroep gingen. Apple werd verplicht om links naar alternatieve betaalsystemen toe te staan in de App Store en daarom ging het bedrijf in beroep. Epic verloor de zaak grotendeels en wil daarom zijn zaak opnieuw bepleiten.

De rechtszaak tussen Apple en Epic liep vorig jaar en was een van de geruchtmakendste zaken uit de techgeschiedenis. Epic beweerde dat Apple monopolist was op het gebied van distributie van apps op iOS en wilde daarom dat de rechter alternatieve betaalmethodes en appwinkels op dat platform zou toestaan. Apple verdedigde zich door erop te wijzen dat er veel meer downloadwinkels zijn en dat ontwikkelaars altijd ervoor kunnen kiezen apps niet op iOS te publiceren.

De rechter ging vorig jaar grotendeels met Apple mee. De rechter stelt dat de mobiele gamemarkt de relevante markt is en dat Apple 55 procent van deze markt beheerst, inclusief 'uitzonderlijk hoge winstmarges'. Dat kunnen elementen zijn om te concluderen dat er sprake is van een schending van de mededingingsregels, maar volgens de rechter was dat niet genoeg. Ze stelde dat Apple hier niet op veroordeeld kon worden, omdat het marktaandeel van Apple nog niet hoger dan 55 procent is, andere partijen ook beginnen met stappen op de mobiele gamemarkt en omdat Epic Games niet genoeg aandacht heeft besteed aan dit onderwerp.