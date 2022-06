Apple klaagt Russische waakhond aan om verplichting alternatieve betaalmethodes

Apple is in Rusland naar de rechter gestapt om een eis van de Russische mededingingsautoriteit FAS ongedaan te maken. Die eis luidt dat appontwikkelaars binnen iOS-apps links moeten kunnen gebruiken die doorverwijzen naar betaalmethoden buiten Apples in-appbetaalsysteem om.

De FAS had zijn eis in augustus gesteld, nadat het van ontwikkelaars had vernomen dat App Store-gebruikers goedkoper uit zijn wanneer ze app-aankopen doen via de eigen kanalen van de ontwikkelaars in plaats van via de Apples betaalsystemen, schrijft Reuters. Als Apple zijn beleid over externe betaalmethoden niet voor eind september had aangepast, dan zou er een boete volgen.

Hoewel Apple geen gehoor gaf aan de eis van de waakhond is er tot zover bekend nog geen boete opgelegd. Nu wil het bedrijf er via de Russische rechter alsnog voor zorgen dat het niet wordt beboet door de mededingingsautoriteit.

Het is niet de eerste keer dat Apple naar de rechter stapt om zijn App Store-beleid intact te houden. Het bedrijf gaat volgens Bloomberg in hoger beroep tegen de uitspraak in de rechtszaak met Epic Games van eerder dit jaar. Daarin werd het bedrijf verplicht om links naar alternatieve betaalsystemen toe te staan in de App Store. Apple ging in oktober ook hiertegen in beroep, maar verloor dat.

Toch komt Apples digitale winkel-beleid steeds meer onder druk te staan. In augustus heeft het Zuid-Koreaanse parlement een wetswijziging aangenomen die appstores zoals die van Apple en Google dwingt om alternatieve betaalsystemen te accepteren. Bedrijven die zich niet aan de wet houden, riskeren een boete van drie procent van hun omzet in het land. Apple gaf eerder aan tegen de gewijzigde wet te zijn. Het bedrijf claimt dat gebruikers die via externe betaalsystemen apps aanschaffen, een groter risico lopen op 'fraude en privacyinbreuken'.