Samsung werkt aan rgbw-smartphonecamerasensor voor betere foto bij weinig licht

Samsung werkt samen met Tecno aan een 64-megapixelsensor met witte pixels, naast de gebruikelijke rode, blauwe en groene. Deze rgbw-sensor kan beter licht opvangen in donkere omstandigheden, waardoor een smartphone betere foto's kan maken bij weinig licht.

Tecno zegt dat de sensor inclusief een zelfgemaakt algoritme zestig procent meer licht kan opvangen dan als er geen witte pixels waren. De fabrikant combineert deze rgbw-sensor met een lens die van zowel plastic als glas is gemaakt. Die lens zorgt voor een toename van het opgenomen licht met dertig procent. Gecombineerd met de sensor, zorgt dit volgens Tecno voor een verdubbeling van het opgenomen licht. Tecno zegt niet hoeveel megapixels deze rgbw-sensor heeft.

Partner Samsung spreekt over een 64-megapixelsensor, maar geeft er verder weinig details over. Tecno zegt de sensor volgend jaar in massaproductie te nemen en dat smartphones deze dan ook kunnen gebruiken. Er gaan geruchten over een Galaxy S22-toestel met rgbw-sensor, al gaat het volgens deze geruchten om een 50-megapixelexemplaar.

Het is niet voor het eerst dat een fabrikant aan een rgbw-smartphonecamerasensor werkt. Zo kreeg de Huawei P8 uit 2015 Sony's IMX278-sensor mee, wat ook een rgbw-sensor is. Tweakers schreef in de review van die smartphone dat de camera in het donker inderdaad betere foto's maakt, maar bij veel licht juist mindere foto's maakte ten opzichte van de concurrentie.

De video start met Tecno's presentatie over de rgbw-sensor, later volgt Samsung.