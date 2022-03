ACM: Apple moet datingapps toestaan alternatieve betaalsystemen te gebruiken

Aanbieders van datingapps in Apples Nederlandse App Store moeten ook andere betaalsystemen dan Apples betaalsysteem kunnen gebruiken. Dat eist de ACM van Apple. Deze aanbieders mogen dit van de voorwaarden nu niet. De ACM dreigt met een dwangsom van maximaal 50 miljoen euro.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt vindt dat Apple nu 'onredelijke' voorwaarden in de App Store hanteert, omdat datingappaanbieders geen vrije keuze hebben qua betaalsystemen voor aankopen die consumenten in de apps doen. Zij mogen nu alleen maar Apples betaalsystemen gebruiken en moeten daarbij een deel van de inkomsten aan Apple afdragen. Daarnaast moeten ze 99 dollar per jaar betalen om in de App Store te kunnen staan, zegt de ACM.

De ACM zegt dat deze voorwaarden 'in geen verhouding staan tot de extra geleverde betaaldienst' en dat deze niet noodzakelijk zijn om de App Store in stand te kunnen houden. Deze voorwaarden zijn daarom volgens de waakhond onredelijk en in strijd met de mededingingsregels.

Apple moet van de ACM deze App Store-voorwaarden aanpassen, waardoor datingappaanbieders ook andere betaalsystemen kunnen gebruiken. Appaanbieders moeten ook de mogelijkheid krijgen om in hun datingapp te kunnen verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app. Hier krijgt Apple twee maanden de tijd voor. Is er daarna niks veranderd, dan moet Apple een dwangsom van 5 miljoen euro per week betalen, met een maximum van 50 miljoen euro.

De betaalsysteemvoorwaarden van Apple staan in meer landen onder druk. Zo verplichtte een Amerikaanse rechter vorige maand dat Apple links naar alternatieve betaalsystemen moet toestaan, iets dat later werd teruggedraaid. Ook in India, Rusland en Zuid-Korea wordt er naar deze voorwaarden gekeken.

Wat opvalt aan het bericht van de ACM is dat het specifiek over datingapps gaat. Een ACM-woordvoerder zegt daarover tegen Tweakers dat er de afgelopen jaren onderzoek is gedaan naar Apples App Store-beleid en de impact op de markt. Hieruit zou zijn gebleken dat datingappaanbieders de meeste last ervaren van deze voorwaarden. Hier waren ook de meeste klachten vandaan gekomen, zegt de woordvoerder. Daarom dat de ACM eerst naar deze aanbieders heeft gekeken. Of er later naar andere appaanbieders wordt gekeken, is niet duidelijk. "We gaan eerst kijken hoe dit gaat", aldus de woordvoerder.

Apple zegt in een reactie tegen Tweakers het oneens te zijn met de eis van de ACM en in beroep te gaan. "Apple heeft geen dominante positie in de Nederlandse markt voor softwaredistributie. Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in het helpen van ontwikkelaars van datingapps om klanten te bereiken en te laten bloeien op de Nederlandse markt. Onder EU en Nederlandse wetgeving hebben we daarnaast het recht om van deze aanbieders een vergoeding te vragen voor alle diensten en technologieën die Apple ze biedt."