Apple moet van rechter alsnog voorwaarden voor datingapps aanpassen

De rechtbank in Rotterdam concludeert dat de Autoriteit Consument & Markt terecht een boete van 50 miljoen euro heeft opgelegd aan Apple. Het techbedrijf belemmerde datingapps bij het gebruik van alternatieve betaalmethodes en moet zijn beleid nu alsnog aanpassen.

De rechtbank erkent dat het oordeel van de ACM over Apples beleid terecht was; de App Store-uitbater misbruikte zijn machtspositie door datingappaanbieders onredelijke voorwaarden te geven om van de App Store gebruik te maken. De dwangsom van 50 miljoen euro voor dit vergrijp is volgens de rechter dan ook terecht. Apple heeft dit bedrag al betaald en kan dit niet terugvorderen, al heeft het bedrijf nog het recht om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

Omdat de toezichthouder gelijk krijgt van de rechter, moet Apple wel alsnog zijn commissieverplichting aanpassen. Dit gedeelte werd eerder door een voorzieningenrechter geschorst, maar daar moet Apple zich nu toch aan houden. Het bedrijf mag de commissieverplichting niet baseren op in-appaankopen van eindgebruikers. De ACM heeft op basis van de uitspraak van de rechter nu wederom het recht om een dwangsom op te leggen, zolang Apple zich niet aan deze regel houdt. Het gaat opnieuw om een potentiële dwangsom van 5 miljoen euro per week, tot een maximum van 50 miljoen euro. De rechter benadrukt dat Apple wel een 'alternatief commissiemodel' mag hanteren.

De ACM stelde in 2021 vast dat datingapps alternatieve betaalmethodes zouden moeten kunnen gebruiken. Het bedrijf zou de aanbieders van deze apps echter hebben gedwongen om het betaalsysteem van de App Store te gebruiken, waar een commissie van 30 of 15 procent gold voor transacties. Deze voorwaarden zijn volgens de ACM oneerlijk.