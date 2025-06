WhatsApp voegt advertenties toe aan Status-posts

WhatsApp gaat advertenties toevoegen aan zijn Status-functie. Er komen geen advertenties in het Chats-tabblad. Verder krijgen kanalen de mogelijkheid om een betaald abonnement aan te bieden voor exclusieve updates.

Moederbedrijf Meta schrijft dat dagelijks anderhalf miljard mensen gebruikmaken van het Updates-tabblad, waar onder meer Status-posts en kanalen te vinden zijn. Met de Status-functie kunnen gebruikers een foto of tekst plaatsen die 24 uur blijft staan, vergelijkbaar met de stories van Instagram en Snapchat. Naast Status-updates van hun contacten kunnen gebruikers nu ook een gesponsorde Status-post te zien krijgen. De advertentie stelt gebruikers in staat om meteen met de adverteerder in contact te komen door via een knop een bericht te sturen.

Naast de advertenties in de Status-updates kunnen kanalen nu ook betalen om als gesponsorde suggestie aan gebruikers aangeraden te worden. Daarnaast geeft WhatsApp kanalen nu de mogelijkheid om een betaald abonnement aan te bieden. Gebruikers kunnen daarmee voor een maandelijks bedrag exclusieve updates krijgen.

Het bedrijf gebruikt onder meer je land of stad, taal, de kanalen die je al volgt en de manier waarop je met advertenties omgaat om relevante advertenties te tonen in de statusupdates en kanalen. Bij gebruikers die hun WhatsApp-account hebben verbonden via Meta's Accounts Center, gebruikt het bedrijf ook de advertentievoorkeuren en -informatie die verzameld zijn via de andere accounts van Meta-platforms, zoals Instagram en Facebook. Meta rolt de nieuwe functies in de komende maanden uit.