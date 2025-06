'Meta wil nieuw AI-onderzoekslab starten in jacht op superintelligentie'

Meta wil een nieuw AI-onderzoekslab starten, zo schrijft de New York Times op basis van vier bronnen. Het socialemediabedrijf wil daar onderzoek doen naar superintelligentie: een voorlopig hypothetisch AI-systeem dat meer capaciteiten heeft dan het menselijke brein.

Meta hoopt Alexandr Wang als werknemer te strikken voor het nieuwe lab. Het bedrijf is met de 28-jarige ondernemer in gesprek om miljarden dollars in zijn in 2016 opgerichte bedrijf Scale AI te investeren. In ruil daarvoor zou hij samen met meerdere werknemers van Scale de overstap maken naar Meta. Onder meer OpenAI en Microsoft zijn klanten van Scale AI.

Het moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp heeft naar verluidt ook zeven- tot negencijferige bedragen geboden aan tientallen onderzoekers van grote AI-bedrijven als OpenAI en Google om de overstap naar Meta te maken. Sommigen hebben dit aanbod ook geaccepteerd. Hoeveel mensen de overstap precies hebben gemaakt, is niet bekend.

Volgens twee bronnen van de New York Times heeft Meta te kampen met interne managementworstelingen, personeelsverloop en meerdere tegenvallende productreleases. Recent hebben meerdere werknemers de AI-divisie van het bedrijf verlaten vanwege 'een slopend tempo van productontwikkeling, onderlinge strijd tussen teamleiders en een krappe arbeidsmarkt.'

Meta bracht in april drie nieuwe versies van zijn Llama-model uit. Tijdens de presentatie claimde ceo Mark Zuckerberg dat de modellen gelijkwaardig of beter presteerden dan vergelijkbare modellen van OpenAI en Google. Later bleek echter dat Meta een aparte versie van Llama gebruikte om hoog te scoren in benchmarks. NYT schrijft nu op basis van twee bronnen dat Zuckerberg 'verontwaardigd' was dat mensen dachten dat hij de slechte prestaties van de nieuwste release probeerde te verdoezelen.