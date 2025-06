'OpenAI sluit deal met Alphabet voor gebruik Google Cloud'

OpenAI wil volgens Reuters een deal sluiten met Googles moederbedrijf, Alphabet, om clouddiensten van het bedrijf af te nemen. Volgens een van de bronnen van het persbureau is de overeenkomst in mei al gesloten na maandenlange onderhandelingen.

Google zal door de deal rekenkracht leveren aan de infrastructuur van OpenAI om zijn AI-modellen te trainen en te blijven draaien. Eerder was Microsoft Azure de enige cloudprovider van OpenAI. Volgens Reuters kon OpenAI door contractuele verplichtingen aan Microsoft niet eerder een deal met Alphabet sluiten.

Microsoft en OpenAI zouden inmiddels ook over nieuwe voorwaarden onderhandelen. Daarbij spreken de bedrijven naar verluidt ook over het toekomstige aandelenbelang van Microsoft in OpenAI.

OpenAI sloot eerder dit jaar al een samenwerkingsverband met onder meer SoftBank en Oracle om een nieuwe AI-infrastructuur in de Verenigde Staten op te zetten, het Stargate Project. De bedrijven investeerden in eerste instantie zo'n honderd miljard dollar in het nieuwe project. In de komende vier jaar willen zij in totaal vijfhonderd miljard dollar investeren.