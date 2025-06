OpenAI maakt ChatGPT o3-pro beschikbaar voor Pro-gebruikers

OpenAI maakt zijn ChatGPT o3-pro-model beschikbaar voor gebruikers met een Pro- of Team-abonnement. Deze abonnementen kosten respectievelijk 229 euro per maand en 29 tot 34 euro per maand per gebruiker. OpenAI beweert dat het o3-pro-model zijn intelligentste model tot nu toe is.

OpenAI schrijft dat o3-pro net als o3 toegang heeft tot allerlei tools. Zo kan het model op het internet zoeken, bestanden analyseren, redeneren op basis van visuele invoer zoals plaatjes of foto's, Python gebruiken en reacties personaliseren. Door het gebruik van de tools doet o3-pro er wel gemiddeld langer over om te antwoorden dan o1-pro, waarschuwt OpenAI. Het bedrijf raadt het gebruik van zijn nieuwste model aan voor gevallen waarin betrouwbaarheid belangrijker is dan snelheid.

OpenAI deelt ook een aantal benchmarks waarin het bedrijf o1-pro, o3(medium) en o3-pro met elkaar vergelijkt. Bij de AIME 2024-benchmark scoort het nieuwe model volgens het bedrijf negentig procent, tien procentpunt hoger dan de twee andere modellen. Ook bij de GPQA Diamond- en Competition Code-benchmarks zou o3-pro hoger scoren dan de twee andere modellen. O3-pro vervangt o1-pro in het modelkeuzemenu van ChatGPT en komt volgende week beschikbaar voor Enterprise- en Edu-gebruikers.

Op dit moment zijn tijdelijke chats nog niet beschikbaar in o3-pro vanwege een 'technisch probleem'. Wat dat probleem precies is, legt OpenAI niet uit. Ook het genereren van afbeeldingen en de progammeerinterface Canvas ondersteunt o3-pro momenteel niet. Het is niet bekend of en wanneer OpenAI deze functies toevoegt.