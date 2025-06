OpenAI sluit deal van 200 miljoen dollar met Amerikaanse ministerie van Defensie

OpenAI heeft een contract van 200 miljoen dollar gesloten met het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het is de eerste samenwerking onder het OpenAI for Government-initiatief, dat als doel heeft om de tools van OpenAI aan te bieden aan overheidsfunctionarissen in de Verenigde Staten.

Met het pilotprogramma gaat het Amerikaanse ministerie van Defensie experimenteren met manieren waarop AI administratieve processen kan veranderen. Het bedrijf schrijft bijvoorbeeld dat het de manier waarop militairen en hun families toegang hebben tot gezondheidszorg wil verbeteren. Ook moet het programma de manier waarop medewerkers naar bepaalde gegevens kijken stroomlijnen en 'proactieve cyberdefensie' ondersteunen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat OpenAI AI-capaciteiten zal ontwikkelen om 'kritieke uitdagingen' op het gebied van nationale veiligheid aan te pakken, zowel op het gebied van oorlogsvoering als in bedrijfsvoering. Wat die kritieke uitdagingen precies inhouden, maakt het ministerie niet bekend. Naar verwachting loopt de samenwerking tot juli 2026.

OpenAI bundelt al zijn eerder aangekondigde samenwerkingen met Amerikaanse overheidsinstanties, waaronder met NASA, het Air Force Research Laboratory en het ministerie van Financiën, onder het nieuwe OpenAI for Government-initiatief.

Ook het in januari aangekondigde ChatGPT Gov, een variant van ChatGPT die specifiek is ontwikkeld voor overheidsinstanties, wordt onder die paraplu ondergebracht. Amerikaanse overheden krijgen, naast speciale modellen, ook praktische ondersteuning en inzicht in de bedrijfsplannen, zodat overheidsklanten kunnen anticiperen en nieuwe manieren kunnen bedenken om de tools van OpenAI te gebruiken.