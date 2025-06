ChatGPT brengt AI-agent Codex ook uit voor Plus-abonnees

OpenAI's agent die code kan schrijven is voortaan ook beschikbaar voor Plus-abonnees. OpenAI bracht Codex vorige maand uit.

OpenAI heeft een blogpost bijgewerkt over Codex. Dat is een AI-agent die zelfstandig code kan schrijven, maar ook taken kan uitvoeren zoals het afhandelen van pullrequests. Daarvoor kunnen programmeurs verbinding leggen met GitHub-repo's.

De agent kwam vorige maand al uit in een research preview. Dat was aanvankelijk alleen voor Pro-, Enterprise- en Team-abonnees. Inmiddels kunnen ook Plus-abonnees daar gebruik van maken.