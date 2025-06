Murena brengt /e/OS 3.0 uit met nieuwe zoekmachine en meer privacyfuncties

Murena heeft /e/OS 3.0 uitgebracht. De nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem bevat onder meer een nieuwe zoekmachine, Murena Find, die is gebaseerd op Qwant. Ook kunnen Murena Workspace Premium-leden voortaan spraak-naar-tekst gebruiken.

Murena heeft in de nieuwe versie van zijn op privacy gerichte LineageOS-fork onder andere functies voor ouderlijk toezicht toegevoegd. Daarmee kunnen ouders onder meer een schermtijdlimiet instellen en het installeren van apps blokkeren. Het OS vraagt dan onder andere een toegangscode voor het installeren van nieuwe apps. Ook kunnen gebruikers instellen worden dat apps überhaupt niet mogen draaien op de smartphone.

Verder zijn de functies van de Advanced Privacy-app uitgebreid. Daarmee kunnen gebruikers trackers blokkeren en hun IP-adres en locatie verbergen voor apps. Advanced Privacy toont voortaan ook een wekelijkse rapportage, die volgens Murena laat zien welke apps de meeste informatie opvragen en een privacyscore aan de gebruiker geeft. De rapporten zijn ook te delen op sociale media.

Murena heeft in zijn eigen kantoorpakket Workspace een nieuwe functie genaamd Vault toegevoegd. Die functie werkt op basis van Cryptpad en heeft end-to-endversleuteling. De app is ook compatibel met Office-apps in Microsoft 365.

Verder is er in /e/OS een functie toegevoegd om apparaten via een sms te vinden. Het toestel genereert een unieke code van zeven tekens, die de gebruiker moet opslaan. Als deze code vervolgens vanaf een andere smartphone via sms naar het apparaat gestuurd wordt, wordt de sms beantwoord met de locatie van het verloren toestel.

Murena heeft verder ondersteuning voor grotere schermen toegevoegd in Murena Tablet, waardoor gebruikers een 'vlottere ervaring' op alle ondersteunde apparaten krijgen. Murena zegt dat gebruikers een 'tabletvriendelijke interface krijgen die gemaakt is om het meeste uit het apparaat te halen'. Wat dat precies inhoudt, zegt het bedrijf niet.

Tot slot introduceert Murena een nieuwe zoekmachine, Murena Find, die wordt aangedreven door Europese zoekmachine Qwant. De zoekmachine verzamelt standaard geen data en maakt geen gebruik van trackers, aldus de fabrikant. Daarnaast ondersteunt /e/OS ook spraak-naar-tekst. Die functie is voorlopig echter alleen te gebruiken voor Murena Workspace Premium-leden. Een Premium-abonnement kost minimaal 1,99 euro per maand.