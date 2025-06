Murena brengt eind september /e/OS-versie van Fairphone 5 uit

De ontwikkelaar van het Google-loze /e/OS heeft een variant uitgebracht van de Fairphone 5. Die werkt vanaf de release met Europese providers.

Murena Fairphone 5 met /e/

Murena wil de telefoon eind september gaan leveren, staat op de site. Het is een Fairphone 5 waarop al vanuit de doos de customrom /e/OS staat in plaats van de Fairphone-versie van Android. Die rom is gericht op privacy en verwijdert alles van Google uit Android. Murena had al een eigen versie van de Fairphone 4. De Murena-versie kost 776 euro, tegenover 699 euro van de reguliere versie van de telefoon.

De ontwikkelaar heeft met Fairphone samengewerkt aan de snelle release van de Fairphone 5 met /e/OS. Behalve de aangepaste telefoons heeft Murena sinds vorig jaar ook een eigen model: de Murena One. Daar moet dit jaar de Murena Two bijkomen. Fairphone kondigde de Fairphone 5 woensdag aan.