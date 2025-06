OPPO presenteert Chinese versie klaptelefoon Find N3 Flip met alertslider

OPPO heeft in China de klaptelefoon Find N3 Flip gepresenteerd. De telefoon heeft onder meer een camera met telelens en een alertslider om zich te onderscheiden van andere vouwbare telefoons.

De telefoon loopt op een MediaTek Dimensity 9200-soc, MediaTeks tegenhanger van de Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm. OPPO doet daar 12GB Lpddr5x-geheugen en 256 of 512GB UFS 4.0-opslag bij.

De Find N3 Flip heeft een 3,26"-scherm aan de buitenkant met een resolutie van rond 720x383 pixels en een beeldverhouding van 16,8:9. Aan de binnenkant zit een 6,8"-oledscherm met 2520x1080 pixels. Het vouwbare scherm heeft een 120Hz-verversingssnelheid en een beeldverhouding van 21:9. Aan de rechterzijkant zit een alertslider, zoals OnePlus-telefoons die ook hebben, en waarmee je de telefoon instelt op stil, trillen of geluid maken.

De telefoon heeft drie camera's met het Hasselblad-merk: een primaire camera, een met ultragroothoeklens en een camera met telelens met vergroting van rond 2x. De camera met telelens zit niet op andere vouwbare smartphones, omdat de brandpuntsafstand telefoons dikker maakt.

De Find N3 Flip is met 85,5x75,6x16,5mm relatief groot voor een klaptelefoon. Vooral de dikte is iets groter dan bij vergelijkbare modellen. De Find N3 Flip weegt 198g. De telefoon kost bij release komende maand 6799 yuan, omgerekend momenteel rond 850 euro. In Europa zou dat rond 1000 euro of iets hoger uitkomen. Voorganger Find N2 Flip kwam eerder dit jaar in diverse Europese landen uit, maar niet in de Benelux. Die telefoon kostte 1099 euro. Ook nu belooft OPPO weer een release in meer landen, maar wanneer, waar en tegen welke prijs wil de fabrikant niet zeggen.