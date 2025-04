OPPO presenteert eerste smartphone met twee periscopische telelenzen

OPPO heeft de eerste smartphone gepresenteerd met twee periscopische telelenzen. De Find X7 Ultra komt vooralsnog alleen in China uit. Voorganger Find X6 Pro van vorig jaar kwam niet buiten China uit.

De Find X7 Ultra heeft vier camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een Sony LYT-900-camerasensor. Dat is een 1"-sensor van 120 vierkante millimeter in de Lytia-serie van camerasensors met transistors en fotodiodes die van elkaar gescheiden zijn in de laag met pixels. Daardoor is meer oppervlakte beschikbaar voor de fotodiodes, waardoor een pixel met dezelfde oppervlakte meer licht kan vangen. De transistors zitten in de nieuwe opzet achter de diodes. Onder meer de OnePlus 12 heeft ook zo'n primaire camerasensor.

Ook de camera met ultragroothoeklens heeft een Sony Lytia-sensor, een LYT-600 van 32 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/1,95". Die heeft autofocus voor close-ups van ongeveer 4cm. De eerste periscopische telelens is een Sony IMX890-sensor van 50 vierkante millimeter met 3x optische zoom en een 65mm-brandpuntsafstand in 35mm-equivalent. De tweede sensor is een Sony IMX858 van 20 vierkante millimeter met 6x optische zoom en een brandpuntsafstand van 135mm.

De Find X7 Ultra heeft een 6,82"-oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een maximale piekhelderheid van 4500 candela per vierkante meter. De resolutie is 3168x1440 pixels, goed voor een beeldverhouding van 19,8:9. De soc is een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, bijgestaan door maximaal 16GB aan lpddr5x-geheugen en tot 512GB aan UFS 4.0-geheugen. De telefoon komt volgende week uit in China en kost dan vanaf 5999 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 775 euro. De duurste versie kost 6999 yuan, ongeveer 900 euro.