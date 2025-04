Acer introduceert Aspire SpatialLabs-laptop met 3d-scherm die 1699 euro kost

Acer brengt in maart een Aspire 3D 15 SpatialLabs-laptop uit die gebruikers zonder bril 3d-beelden laat bekijken. Het gaat om de goedkoopste SpatialLabs-Acer-laptop tot nu toe. De laptop kan met een Intel i7-12620H en Nvidia RTX 4050 worden uitgerust.

De Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition heeft een 15,6"-scherm met een resolutie van 3840x2160 pixels en een maximale helderheid van 380cd/m². Het apparaat komt met Acer SpatialLabs-software die onder meer 2d-beelden kan omzetten naar 3d, zoals YouTube-video's. De laptop kan ook CGI- en CAD-bestanden omzetten naar 3d-beelden en wordt geleverd met Unity- en Unreal Engine-plug-ins voor 3d-projecten.

Het scherm ondersteunt honderd procent van het Adobe RGB-kleurenspectrum. De laptop kan met een Intel Core i7-12620H en een Nvidia GeForce RTX 4050 worden gekocht, met maximaal 32GB DDR5-geheugen en 2TB opslag. Verder heeft de laptop een HDMI 2.1-poort, een USB Type-C-Thunderbolt 4-poort en Wi-Fi 6-ondersteuning.

Naast de SpatialLabs-laptop komt Acer met een Predator SpatialLabs View 27-gamingmonitor. Deze is de gamingvariant van de Acer SpatialLabs View Pro 27. De Predator-variant heeft extra software voor 3d-effecten in games, waarbij de diepte-informatie uit de games wordt gebruikt. Games worden automatisch in vooraf geconfigureerde 3d-profielen gestart en Acer zegt maandelijks 3d-profielen toe te voegen voor nieuwe en oude games. Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels, een verversingssnelheid van 160Hz en een maximale helderheid van 400cd/m². Het beeldscherm ondersteunt AMD FreeSync en Nvidia G-SYNC. De monitor komt in het tweede kwartaal van dit jaar uit voor 1999 euro.