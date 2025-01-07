Acer brengt Predator-gamelaptops met RTX 50-gpu's en tot 192GB geheugen uit

Acer brengt nieuwe modellen van zijn snelste gaminglaptops uit. De nieuwe Predator komt beschikbaar in een 16"- en 18"-variant, met Intel Arrow Lake-processors en maximaal een RTX 5090-videokaart. De dunne Predator Helios Neo 16 krijgt maximaal een RTX 5070 Ti.

Acers topmodellen heten voluit Predator Helios 16 AI en Predator Helios 18 AI. Beide modellen zijn voorzien van een Intel Core Ultra 9 275HX-processor. Het 16"-model heeft een RTX 5070 Ti- of RTX 5090-videokaart, terwijl het 18"-model een RTX 5080 of 5090 aan boord heeft.

Opvallend is dat het grote 18"-model van 192GB werkgeheugen voorzien kan worden. Zo veel werd voorheen in laptops niet aangeboden. Het is nog niet bekend of Acer die configuratie in Nederland en België ook daadwerkelijk zal gaan voeren. Bij het 16"-model houdt het op bij maximaal 64GB. Beide laptops maken gebruik van PCIe 5-slots voor de M.2-ssd's. Bij het 18"-model is het maximum 6TB, terwijl het 16"-model maximaal 4TB opslag meekrijgt. Het is niet bekend over hoeveel M.2-slots de laptops beschikken.

Acer Predator Helios 18 AI

Het 18"-model krijgt een dualmodebeeldscherm met miniledbacklight. Acers persbericht is onduidelijk over de ondersteunde resoluties, maar waarschijnlijk gaat het om een paneel dat in 4k-modus op 120Hz werkt en kan schakelen naar 1920x1080 pixels op 240Hz. In hdr-modus moet de helderheid van het scherm kunnen pieken naar 1000cd/m². Er komt ook een goedkopere schermoptie met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 250Hz. De 16"-Predator krijgt de beschikking over een oledscherm met resolutie van 2560x1600 pixels op 240Hz.

Acer Predator Helios 16 AI

Verder zijn beide laptops voorzien van Wi-Fi 7 en een 5Gbit/s-ethernetadapter. De laptops krijgen MagKey 4.0, Acers merknaam voor verwisselbare W-A-S-D-toetsen. Een webcam met full-hd-resolutie en gezichtsherkenning is ook bij beide laptops standaard.

Acer Predator Helios Neo 16S AI

De Predator Helios Neo 16S is een dunnere versie van de Predator 16 en is 19,9mm dik. Deze laptop wordt voorzien van een Core Ultra 9 255HX of 275HX en een RTX 5070 Ti-videokaart. Er is maximaal 32GB geheugen aanwezig en de opslag beperkt zich tot een PCIe 4-ssd van maximaal 2TB. Deze laptop heeft een oledscherm met resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz of 165Hz. De laptop krijgt Wi-Fi 6E en een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting. Welke configuraties Acer van deze drie laptops in Nederland en België zal gaan leveren is nog niet bekend, evenals de prijzen.