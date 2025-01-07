Acer brengt Predator-gamelaptops met RTX 50-gpu's en tot 192GB geheugen uit

Acer brengt nieuwe modellen van zijn snelste gaminglaptops uit. De nieuwe Predator komt beschikbaar in een 16"- en 18"-variant, met Intel Arrow Lake-processors en maximaal een RTX 5090-videokaart. De dunne Predator Helios Neo 16 krijgt maximaal een RTX 5070 Ti.

Acers topmodellen heten voluit Predator Helios 16 AI en Predator Helios 18 AI. Beide modellen zijn voorzien van een Intel Core Ultra 9 275HX-processor. Het 16"-model heeft een RTX 5070 Ti- of RTX 5090-videokaart, terwijl het 18"-model een RTX 5080 of 5090 aan boord heeft.

Opvallend is dat het grote 18"-model van 192GB werkgeheugen voorzien kan worden. Zo veel werd voorheen in laptops niet aangeboden. Het is nog niet bekend of Acer die configuratie in Nederland en België ook daadwerkelijk zal gaan voeren. Bij het 16"-model houdt het op bij maximaal 64GB. Beide laptops maken gebruik van PCIe 5-slots voor de M.2-ssd's. Bij het 18"-model is het maximum 6TB, terwijl het 16"-model maximaal 4TB opslag meekrijgt. Het is niet bekend over hoeveel M.2-slots de laptops beschikken.

Acer Predator Helios 18 AI 2025Acer Predator Helios 18 AI 2025Acer Predator Helios 18 AI 2025Acer Predator Helios 18 AI 2025

Acer Predator Helios 18 AI

Het 18"-model krijgt een dualmodebeeldscherm met miniledbacklight. Acers persbericht is onduidelijk over de ondersteunde resoluties, maar waarschijnlijk gaat het om een paneel dat in 4k-modus op 120Hz werkt en kan schakelen naar 1920x1080 pixels op 240Hz. In hdr-modus moet de helderheid van het scherm kunnen pieken naar 1000cd/m². Er komt ook een goedkopere schermoptie met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 250Hz. De 16"-Predator krijgt de beschikking over een oledscherm met resolutie van 2560x1600 pixels op 240Hz.

Acer Predator Helios 16 AI 2025Acer Predator Helios 16 AI 2025Acer Predator Helios 16 AI 2025Acer Predator Helios 16 AI 2025

Acer Predator Helios 16 AI

Verder zijn beide laptops voorzien van Wi-Fi 7 en een 5Gbit/s-ethernetadapter. De laptops krijgen MagKey 4.0, Acers merknaam voor verwisselbare W-A-S-D-toetsen. Een webcam met full-hd-resolutie en gezichtsherkenning is ook bij beide laptops standaard.

Acer Predator Helios Neo 16S 2025Acer Predator Helios Neo 16S 2025Acer Predator Helios Neo 16S 2025Acer Predator Helios Neo 16S 2025

Acer Predator Helios Neo 16S AI

De Predator Helios Neo 16S is een dunnere versie van de Predator 16 en is 19,9mm dik. Deze laptop wordt voorzien van een Core Ultra 9 255HX of 275HX en een RTX 5070 Ti-videokaart. Er is maximaal 32GB geheugen aanwezig en de opslag beperkt zich tot een PCIe 4-ssd van maximaal 2TB. Deze laptop heeft een oledscherm met resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz of 165Hz. De laptop krijgt Wi-Fi 6E en een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting. Welke configuraties Acer van deze drie laptops in Nederland en België zal gaan leveren is nog niet bekend, evenals de prijzen.

Predator Helios 18 Predator Helios 16 Predator Helios 16 Neo
Cpu Core Ultra 9 275HX Core Ultra 9 275HX Core Ultra 9 275HX
Core Ultra 7 255HX
Videokaart RTX 5090
RTX 5080		 RTX 5090
RTX 5070 Ti		 RTX 5070 Ti
Werkgeheugen Max. 192GB Max. 64GB Max. 32GB
Scherm Dualmode 4k/fhd 120/240Hz, miniled
2560x1600 250Hz, miniled		 2560x1600, oled, 240Hz 2560x1600, oled, 240Hz
2560x1600, oled, 165Hz
Opslag max. 6TB, PCIe 5 max. 4TB, PCIe 5 max. 2TB, PCIe 4
Wifi Killer Wi-Fi 7 1750x Killer Wi-Fi 7 1750x Killer Wi-Fi 6E 1675i
Ethernet Killer E5000B Killer E5000B Killer E3100G

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 08:57 6

07-01-2025 • 08:57

6

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Reacties (6)

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HtheB 7 januari 2025 10:29
Opvallend is dat het grote 18"-model van 192GB werkgeheugen voorzien kan worden. Zo veel werd voorheen in laptops niet aangeboden
Dit is niet waar, de MSI Titan 18 HX kon dit (bijna) een jaar geleden al...
gimbal @HtheB7 januari 2025 12:31
Ja het is lekker Nederlands ambigu geschreven, daar zijn we als volk erg goed in. Als er nou stond "Zo veel werd voorheen niet in een laptop aangeboden" dan zou je correctie terecht zijn. Maar... dat staat er niet, het is niet echt duidelijk wat er nou precies mee bedoeld wordt. Het kan ook slaan op het feit dat het niet gangbaar was en we nu tekenen gaan zien dat het meer gangbaar kan gaan worden. OF dat het voorheen niet in een laptop van Acer aangeboden werd, want context blijft belangrijk.
spauwe 7 januari 2025 11:10
Eerste wat ik altijd denk bij zoiets: hoe hard gaat alles down throttled worden door de summiere koeling
JurGor @spauwe7 januari 2025 13:21
Tweede wat ik altijd denk bij zoiets: zou ik ermee in een woonkamer kunnen gamen terwijl mijn partner TV kijkt zonder op "de opstijgende straaljager" aangesproken te worden?
bobsnl @spauwe7 januari 2025 16:08
Over het algemeen staat Predator bekend om zijn/haar bovengemiddelde koeling, dus zal erg mee vallen.
shmp 7 januari 2025 09:11
Ben zeer benieuwd, vooral naar de prijzen.

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