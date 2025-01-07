Acer brengt Predator-monitor met 31,5"-scherm en 5120x2880-resolutie uit

Acer heeft een nieuwe monitor in zijn Predator-gaminglijn uitgebracht. De XB323QX is een monitor met een 5120x2880 op een 31,5"-ips-paneel. De monitor heeft twee HDMI 2.1-poorten en kan overschakelen naar een lagere resolutie met een hogere verversingssnelheid.

De Predator XB323QX is een monitor met een ips-paneel met een standaardresolutie van 5120x2880 pixels. Op die resolutie heeft de monitor een verversingssnelheid van 144Hz, maar het scherm kan ook op een lagere resolutie van 2560x1440 worden ingesteld, zodat de verversingssnelheid naar 288Hz kan stijgen.

De monitor heeft een contrastratio van 1000:1 en een helderheid van 350cd/m². De kijkhoeken van het paneel liggen op 178 graden. De monitor heeft verder een grijs-naar-grijsresponstijd van 0,5ms en geeft 99 procent van het sRGB- en 95 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weer.

De Predator-monitor heeft twee HDMI 2.1-poorten, naast een DisplayPort 1.4-aansluiting. Er is ruimte voor een 100x100mm-VESA-mount. Acer zegt niets over de beschikbaarheid en de prijs van de monitor.

Acer Predator XB323QX

Afmeting 31,5"
Paneeltype Ips
Resolutie en verversingssnelheid HDMI/DisplayPort: 5120x2880 met 144Hz
Dfr: 2560x1440 met 288Hz
Responstijd 0,5 ms grijs-naar-grijs
Softwareondersteuning Nvidia G-SYNC Pulsar
Contrastratio 1000:1
Helderheid 350cd/m²
Kijkhoek 178° (horizontaal en verticaal)
Kleurweergave DCI-P3 95 procent
sRGB 99 procent
Input 2x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
VESA-mount 100x100mm
Speakers 2x 2W

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 07-01-2025 10:44 25

07-01-2025 • 10:44

25

Lees meer

Acer Predator XB323QX

geen prijs bekend

Acer stopt RTX 5070 en Core Ultra-chips in Predator- en Nitro-laptops
Acer stopt RTX 5070 en Core Ultra-chips in Predator- en Nitro-laptops Nieuws van 6 januari 2026
Acer toont '5k2k'-ultrawide, miniled- en oledmonitors op IFA
Acer toont '5k2k'-ultrawide, miniled- en oledmonitors op IFA Nieuws van 3 september 2025
27" QD-oledmonitors van Acer komen eind dit jaar beschikbaar
27" QD-oledmonitors van Acer komen eind dit jaar beschikbaar Nieuws van 18 mei 2025
Acer introduceert Aspire AI-laptops met cpu-opties van AMD, Intel en Qualcomm
Acer introduceert Aspire AI-laptops met cpu-opties van AMD, Intel en Qualcomm Nieuws van 18 mei 2025
Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen
Corsair komt met compacte 14,5"-'monitor' met 32:9-aspectratio en touchscreen Nieuws van 10 januari 2025
Acer brengt Predator-gamelaptops met RTX 50-gpu's en tot 192GB geheugen uit
Acer brengt Predator-gamelaptops met RTX 50-gpu's en tot 192GB geheugen uit Nieuws van 7 januari 2025
Acer toont nieuwe Predator-monitors en Nitro-model met refreshrate van 600Hz
Acer toont nieuwe Predator-monitors en Nitro-model met refreshrate van 600Hz Nieuws van 4 september 2024
Acer kondigt drie oledmonitors en twee monitors met Google TV aan
Acer kondigt drie oledmonitors en twee monitors met Google TV aan Nieuws van 1 juni 2024
Acer toont goedkoopste Wi-Fi 7-router tot nu toe: 6400Mbit/s voor 99 euro
Acer toont goedkoopste Wi-Fi 7-router tot nu toe: 6400Mbit/s voor 99 euro Nieuws van 1 juni 2024
Acer komt met nieuwe Radeon RX 7000-videokaarten in Nitro- en Predator-series
Acer komt met nieuwe Radeon RX 7000-videokaarten in Nitro- en Predator-series Nieuws van 8 januari 2024
Meer producten en artikelen
Monitors Acer Predator CES 2025

Reacties (25)

-Moderatie-faq
25
25
6
0
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
nokie 7 januari 2025 10:52
Dit lijkt me wel een aantrekkelijke optie voor iemand die een hele dag thuiswerkt zoals ik, en ‘s avonds nog een potje wil gamen ook. Had me al langer afgevraagd wanneer na de 4K/1080P de 5K/1440P “dual mode” zou verschijnen, dit is de eerste die ik zie (met nadruk op die laatste 3 woorden ;) ).

Had voor mij 27” mogen zijn, of nog liever widescreen 32:9 met 2 van die 27” panelen, maar ik snap dat de markt daar nog niet klaar voor is :) IPS is goed voor mij, zou nog leuker zijn als er ook een OLED optie komt zoals dit. Ben benieuwd naar de reviews…
Balance
@nokie7 januari 2025 11:22
Had voor mij 27” mogen zijn, of nog liever widescreen 32:9 met 2 van die 27” panelen
Je bent er wellicht al van op de hoogte, maar misschien zijn de 39,7" 5120x2160 monitoren voor jouw interessant. Dat zijn eigenlijk 31,5" 4K monitoren met een PPI van 140, maar dan 33% breder (en daarmee ongeveer een 21:9 verhouding).

Vroeger was deze er ook in een kleiner 34" formaat (een breder 27" 4K paneel met 163 PPI), maar dat paneel lijkt uit productie of van de markt gehaald te zijn.
OriginalFlyingdutchman @Balance7 januari 2025 13:38
Die zijn niet interessant voor gamen omdat ze een veel te lage refreshrate (veelal 60hz) hebben. Daarnaast slechte responstijden.
nokie @Balance7 januari 2025 15:09
Ja, ik zag het (en ik zie dat er nog nieuwe aankondigingen komen). Het gaat zeker de goede richting uit. Die 2160p schermen zijn zeker een optie, alleen vind ik het idee hier met de dual mode 2880/1440p beter geslaagd.

Net als de refresh rate zoals @OriginalFlyingdutchman zegt. Nu ik steeds meer gewend raak aan 120Hz(+) op al mijn devices, begin ik me steeds meer te ergeren aan dit 60Hz scherm. En nog niet eens in het gamen alleen (ben overigens nauwelijks een amateur-gamer te noemen :) - response times zijn bij mij dan ook minder kritisch want ik speel nauwelijks online/multiplayer), ook voor dagdagelijks gebruik is 120Hz gewoon zoveel fijner om op te kijken.
player-x @Balance7 januari 2025 22:51
Vroeger was deze er ook in een kleiner 34" formaat (een breder 27" 4K paneel met 163 PPI), maar dat paneel lijkt uit productie of van de markt gehaald te zijn.
Anders dan voor dingen als foto editing, zie ik heel wijnig nut in een hogere ppi dan 100~120.
En ben zelf prima tevreden met mijn G7 1440p 92 ppi monitor, en voor cad/foto werk doet mijn 92 ppi 48" C3 het ook prima.

En voor 5K zou ik minimaal een 48" maar eerder een 55" scherm gebruiken.
Alxndr @nokie7 januari 2025 11:50
Ik vind 31,5" al te klein voor deze resolutie, en jij wil daar 27" van maken?

Het is misschien m'n leeftijd (40+), maar een pixels dichtheid van 100 ppi is prima voor mij, dan zou een scherm met deze resolutie dus 55" mogen zijn.
nokie @Alxndr7 januari 2025 15:04
Ik werk nu op een 24" 4K ongeschaald (op armlengte), dus ook 185ppi zoals deze 31,5". Dus ik ga niet zeggen dat het niet scherp genoeg is. Anderzijds, ik heb ook een beetje ervaring met 27" 5K schermen (zoals @Menesis ook aangeeft: dat is echt aangenaam om te gebruiken.

En net zoals er gamers zijn die het verschil zien tussen 240Hz en 480Hz, zie ik nog wel echt het verschil in scherpte tussen 185ppi en 217ppi. Niet dat ik er wakker van lig (het is een tool om mee te werken), als ik er zoals nu omdat we erover bezig zijn, op let, dan zie ik gewoon de individuele pixels nog altijd op mijn 4k scherm. Mijn iPhone (460ppi) staat naast mijn scherm op dezelfde afstand, en dat is een wereld van verschil.

Nu, 31,5" is ook fijn hoor, i zou er alleen 2 op mijn bureau willen (of ultrawide 32:9) maar die kan ik niet kwijt op mijn zit-sta-bureau. 2x 27" lukt net :).
Mast @Alxndr7 januari 2025 13:05
Deze resoluties gebruik je over het algemeen niet met 100% scaling. Voor een scherp beeld op een 5k resolutie zou ik 200% scaling gebruiken. Dat geeft dezelfde werkruimte als een monitor 31,5 inch monitor met 2560 x 1440 als resolutie. Dat zal voor velen (te) groot zijn.
Alxndr @Mast7 januari 2025 14:32
Heel grof gezegd is scaling verspilling van pixels, ik gebruik op mijn 28" en 35" (UW)QHD al 125% scaling omdat tekst anders te klein is. Waarom zou ik nog meer pixels willen 'verspillen'?

Smaak, en hoe scherp je zicht is, verschilt natuurlijk per persoon, maar ik heb liever gewoon een groter scherm. 55" wil ik niet op m'n bureau, maar op deze resolutie moet het toch minimaal 40" of 45" zijn.
Menesis @Alxndr7 januari 2025 14:51
Ik heb 5K op 27 inch. Superscherpe tekst en UI, zou niet naar een lagere pixeldichtheid willen..
Alxndr @Menesis7 januari 2025 15:02
Superscherp zeker, te scherp durf ik te stellen.

Tenzij je (jonge) super ogen hebt, geloof ik niet dat je 4K en 5K uit elkaar kan houden. Ik durf me zelfs af te vragen of je het zou merken als je een QHD scherm op dat formaat zou hebben (als je op een normale afstand van je scherm zit).
Menesis @Alxndr7 januari 2025 21:52
Ja of ik 4K en 5K op 27 inch uit elkaar kan halen weet ik ook niet. Maar 5K is wat ik via m'n werk mee naar huis kon nemen ;)
hooibergje @nokie7 januari 2025 13:03
Grappig, van mij had-ie 40 inch mogen zijn en licht gebogen :-)

Dan zou het ook een combinatie van thuiswerken en gamen zijn geworden.
nokie @hooibergje7 januari 2025 15:12
Hehe. Gebogen weet ik niet of ik aan zou kunnen wennen (voor werk, voor gaming zal het inderdaad meer immersie geven). Dan zou ik me veiliger voelen met die buigbare die LG recent heeft aangekondigd, dat ik kan wisselen.
hooibergje @nokie7 januari 2025 16:33
Dat gebogen went erg snel.

Het zit er voor mij vooral in dat tekst aan de zijkant van het scherm vertekent doordat je een schuin op het scherm kijkt, waardoor je effectief een smaller font hebt. Bovendien kan er wat verkleuring optreden, alhoewel je dat vooral bij oudere schermen terug ziet.

Met een gekromd scherm kijk je aan de zijkanten ook rechter er op, waardoor alles meer in verhouding is.
Daarmaa maakt het juist voor werk eigenlijk nog meer verschil dan voor games.
JustRob 7 januari 2025 10:52
Pwoah, dit is wel een mooi schermpje voor het thuiskantoor. Hoge resolutie voor veel werkruimte tijdens het werk en bij het gamen terugschakelen naar 1440p. Alleen jammer dat het geen OLED is, maar dan is hij waarschijnlijk >2000e.

[Reactie gewijzigd door JustRob op 7 januari 2025 10:52]

hooibergje @JustRob7 januari 2025 13:04
Tijdens het fotobewerken terugschalen naar 1080p, en dan bij het gamen juist omhoog naar de volle mep, voor mij. Het klinkt alsof iedereen wel raad weet met dit scherm. maar op een andere manier. :D
Balance
7 januari 2025 11:06
Juist, now we're talking.

Ik zat eigenlijk te wachten op een 6K-scherm van dit formaat, maar mijn oude vertrouwde LG 27UD58-B lijkt een opvolger gevonden te hebben.

Dit is zo te zien een gloednieuw paneel. 31,5" 5K ben ik nog nergens anders tegen gekomen (ik hoop dat we er meer zien!). Ook het indelijk doorbreken van de 60Hz-barriere op 5K is erg fijn - en dan meteen met 144Hz.

De rest van het paneel ben ik dan eerlijk gezegd minder van onder de indruk. 350cd/m² en 1000:1 contrast zijn wel weer heel gewoontjes. DisplayHDR 400 (en liever 500 of 600) was toch wel erg leuk geweest.

Ook zit ik een beetje met scaling. op 27" voelt met 4K 150% erg logisch: Je krijgt dan 2560x1440 werkruimte. 5K op 27" doe je 200% scaling, voor dezelfde 2560x1440 werkruimte maar dan alles nog veel scherper. Maar wat doe je dan met 5K op 31,5"?

Op 150% wordt alles wel erg klein. op 200% heb je dezelfde 1440p werkruimte als op 27" en is het voordeel redelijk weg. 175% scaling lijkt dan het best: Het geeft 2925x1646 pixels werkruimte (32% meer dan 1440p) en het is scherper dan bij 4K op 150%. Maar het is toch net een rare ratio.

Gelijk werkt 175% al jaren prima op m'n XPS 15, waar het 3840x2400 naar een voor een laptop riante werkruimte van 2194x1371 schaal - en overal super scherp is. Dus misschien is dat meer een mentaal iets en werkt het prima.

Tot slot vraag ik me af waarom hier geen DisplayPort 2.0 of 2.1 op zit. 5120*2880 pixels * 10 bits/kleur * 3 kleuren * 144 frames/s = ~63.7 Gb/s. Bij HDMI 2.1 moet dat al gecomprimeerd door een 42.6 Gbit/s verbinding, maar bij DisplayPort 1.4 heeft slechts 25.92 Gbit/s effectief. DisplayPort 2.0 is ondertussen al weer 5 jaar oud, en biedt gewoon netjes 77.37 Gbit/s effectief bij UHBR 20.

Anyway, dit is een compleet nieuwe optie die we voorheen niet hadden, en dus zeker niet oninteressant. Ben erg benieuwd naar de reviews!
BruceLee @Balance7 januari 2025 11:38
Dat contrast iid het word gewoon weer een ips glow backlight bleed bak
JuliavB 7 januari 2025 11:02
Mooi scherm jammer dat het den lps is, ben meer van van oled
krazzer 7 januari 2025 12:00
Wow, eindelijk het scherm waar ik al jaren op wacht.

Ik heb een eigen bedrijf aan huis, overdag webdevelopment doen op 5K, 's avonds gamen op 1440p met een knappe refresh rate.

31.5" ook een mooie maat, ik heb nu 27" maar mag best groter, en met 31.5" is het voor mij nog "retina" genoeg.
Chiron Moderator Discord 7 januari 2025 12:07
5120x2880 is vooral ook voor de Apple gebruikers interessant, die met 4K schermen op 32 inch tegen de scaling aan lopen.
Alxndr 7 januari 2025 12:08
Dit komt op 186 pixels per inch... Meer dan 100 ppi is in mijn ogen net zulke verspilling als schermen met meer dan 144 Hz: een normaal mens ziet/merkt het verschil niet of nauwelijks.

Ik hoop dat ze magische grens van 40" (of 39,7") binnenkort doorbroken wordt, want deze resolutie verdient minimaal 43" of 45" IMHO.
SherlockHolmes 7 januari 2025 12:25
4k is prima op 31.5, echt uitstekend scherp en zonder scaling heel erg klein. Waar ik van hou. Ben erg blij met mijn M32U!
Jumpman 7 januari 2025 12:56
We zijn er bijna, nu deze specificaties met QD-OLED en HDMI 2.1, dan hebben we een monitor met goede zwart waarden, die geschikt is voor Apple (2880p schaalt goed) en voor (PC en console) gamen (1440p 288 Hz).

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 7 januari 2025 12:57]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.