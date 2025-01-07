Acer brengt Predator-monitor met 31,5"-scherm en 5120x2880-resolutie uit

Acer heeft een nieuwe monitor in zijn Predator-gaminglijn uitgebracht. De XB323QX is een monitor met een 5120x2880 op een 31,5"-ips-paneel. De monitor heeft twee HDMI 2.1-poorten en kan overschakelen naar een lagere resolutie met een hogere verversingssnelheid.

De Predator XB323QX is een monitor met een ips-paneel met een standaardresolutie van 5120x2880 pixels. Op die resolutie heeft de monitor een verversingssnelheid van 144Hz, maar het scherm kan ook op een lagere resolutie van 2560x1440 worden ingesteld, zodat de verversingssnelheid naar 288Hz kan stijgen.

De monitor heeft een contrastratio van 1000:1 en een helderheid van 350cd/m². De kijkhoeken van het paneel liggen op 178 graden. De monitor heeft verder een grijs-naar-grijsresponstijd van 0,5ms en geeft 99 procent van het sRGB- en 95 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weer.

De Predator-monitor heeft twee HDMI 2.1-poorten, naast een DisplayPort 1.4-aansluiting. Er is ruimte voor een 100x100mm-VESA-mount. Acer zegt niets over de beschikbaarheid en de prijs van de monitor.