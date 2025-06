Acer toont nieuwe Predator-monitors en Nitro-model met refreshrate van 600Hz

Acer heeft op de IFA-beurs verschillende gamingmonitors getoond. Dat zijn onder andere twee nieuwe Predator-schermen van 27" en verscheidene nieuwe Nitro-monitors, waarvan een monitor een verversingssnelheid van 600Hz heeft.

Acer brengt op de beurs in Berlijn twee nieuwe modellen uit in de Predator-gaminglijn. Dat zijn twee modellen met een schermdiagonaal van 27 inch. Het gaat om de Predator XB273U F5 en de Predator XB273U V5. De F5 heeft een ips-paneel met een wqhd-resolutie van 2560x1440 pixels, een verversingssnelheid van 360Hz en een kijkhoek van 178 graden. Het scherm heeft een responstijd van 1ms en een piekhelderheid van 500cd/m². De display kan 90 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weergeven.

De F5 ondersteunt Nvidia's G-SYNC. Het model heeft verder nog twee HDMI 2.1-poorten en een DisplayPort 1.4-poort. De monitor kan worden bevestigd met een 100x100mm-VESA-ophangsysteem.

Acer heeft naast de F5 ook de Predator V5 getoond, die net als de F5 een ips-paneel van 27 inch heeft. Dat model heeft met 3840x2160 beeldpunten een hogere resolutie, maar ook een lagere verversingssnelheid van 160Hz. Ook is het scherm minder helder: maximaal 400cd/m². De V5 geeft 95 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weer en heeft twee 2W-luidsprekers, in tegenstelling tot de 5W-luidsprekers van de F5.

Specificatie Predator XB273U F5 Predator XB273K V5 Displaygrootte 27-inch Paneeltype Ips Resolutie/verversingssnelheid HDMI: 2560x1440 pixels @ 360Hz

DP: 2560x1440 pixels @ 360Hz HDMI: 3840x2160 pixels @ 160Hz

DP: 3840x2160 pixels @160Hz Glare Nee Ja Responstijd 1ms / 0,5ms (GTG, min.) Tear-technologie Nvidia® G-SYNC™ AMD FreeSync™ Premium Helderheid Native 500cd/m²

Piek 550cd/m² (ondersteunt hdr) Native 400cd/m², HDR400-modus

Piek 400cd/m² Kijkhoek 178° (H), 178° (V) Kleurspectrum DCI-P3 90% DCI-P3 95% Kleuren 16,7M 1,07B Bits 8bit 8bit+frc (10bit met dithering) Inputs 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + spk 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + spk + audio out VESA-wallmounting 100x100mm Luidsprekers 5W x2 2W x2 Voeding Internal (C13/C14)

Acer zegt alleen iets over de beschikbaarheid en prijs van de V5. Die komt in het vierde kwartaal van dit jaar uit voor 699 euro. Over de release van de F5 is niets bekend.

Nitro

Naast de Predator-lijn introduceert Acer een aantal nieuwe Nitro-monitors. Die komen er in drie varianten, waarvan er 24,1 inch meet en de andere twee 27 inch. De 24,1"-variant is de Nitro XV240 F6, die een TN-paneel heeft met een resolutie van 1920x1080 pixels. Dat model heeft met een HDMI-verbinding een maximale verversingssnelheid van 240Hz, maar met DisplayPort kan dat naar maximaal 600Hz gaan, ook op een full-hd-resolutie. De F6 heeft een maximale helderheid van 400cd/m² en toont 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte. Die monitor heeft twee HDMI 2.0-outputs en een DisplayPort 1.4-poort.

De andere twee Nitro-monitors zijn de XV270 F5 en XV270U F5. Die hebben allebei een ips-paneel met een diagonaal van 27", maar het verschil zit in de resolutie en de helderheid, net als in de aansluitingen. Het U-model heeft een resolutie van 2560x1440 beeldpunten met een maximale verversingssnelheid van 500Hz, terwijl het normale model een full-hd-resolutie weergeeft met een refreshrate van 520Hz. Ook de helderheid verschilt. In het U-model ligt die op 250cd/m², in het normale model op 400. Het U-model heeft verder twee HDMI 2.1-uitgangen en een DisplayPort 1.4-uitgang. Bij het andere model is dat laatste een 1.2-uitgang, maar er zitten wel twee USB 3.2- en een USB-B-uitgang voor printers en andere randapparatuur op.

Specificatie Nitro XV240 F6 Nitro XV270 F5 Nitro XV270U F5 Schermgrootte 24,1 inch 27 inch Paneeltype TN Ips Resolutie en verversingssnelheid HDMI: 1920x1080 pixels @240Hz

DP: 1920x1080 @600Hz HDMI: 1920x1080 pixels @520Hz

DP: 1920x1080 pixels @520Hz HDMI: 2560x1440 pixels @500Hz

DP: 2560x1440 pixels @500Hz Responstijd 1ms / 0,5ms (gtg, min.) Tear-technologie AMD FreeSync™ Premium Contrastratio 100,000,000:1 (ACM) Helderheid 400cd/m² 250cd/m² Kijkhoek 170° (H), 160° (V) 178° (H), 178° (V) Kleurenspectrum DCI-P3 95% SRGB 99% Kleuren 16,7M 1,07B Inputs 2 HDMI (2.0) + 1 DisplayPort (1.4) 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.2) + 2 USB 3.2 + USB-B (1 up, 2 down) + spk + Audio out 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) VESA 100x100mm Luidsprekers 2W x2 Voeding Internal (C13/C14)

Tot slot introduceert Acer de Nitro GS272U M, die ook een 27"-ips-paneel heeft met maximaal 2560x1440 pixels op 180Hz. Dat model heeft verder nog een USB-C-aansluiting, waardoor het mogelijk is om het met bijvoorbeeld laptops te verbinden. De prijs van dit model bedraagt 799 euro en het komt in het laatste kwartaal van dit jaar of het volgende kwartaal van volgend jaar beschikbaar.