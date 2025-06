Acer toont goedkoopste Wi-Fi 7-router tot nu toe: 6400Mbit/s voor 99 euro

Acer toont in het weekend voorafgaand aan de Computex-beurs de goedkoopste Wi-Fi 7-router tot dusver. De Acer Wave 7 gaat 99 euro kosten voor een enkele router, maar er komen ook 2- en 3-packs. De router heeft een theoretische maximumsnelheid van 6400Mbit/s en ondersteunt mesh.

Met de prijs van 99 euro voor een enkele router, is de Acer Wave 7 wanneer hij in juli uitkomt veruit de goedkoopste Wi-Fi 7-router tot nu toe. Op dit moment kosten dergelijke routers in de Pricewatch nog minstens 200 euro.

De Wave 7 ondersteunt Wi-Fi 7 op 2,4GHz, 5GHz en 6GHz, maar daarvan kunnen er wel maar twee tegelijk actief zijn; je moet kiezen tussen 2,4GHz en 5GHz of 2,4GHz en 6GHz. De router kan overweg met 320MHz-kanalen en multi-link operation voor het gelijktijdig verbinden van een apparaat met beide banden. Het binnenwerk van de router bestaat uit de IPQ5312- en QCN6422-chips van Qualcomm.

Ten opzichte van eerdere routers van Acer heeft de Wave 7 een nieuw, wit design, met 'golven' die over de zijkant van het apparaat lopen. Het apparaat moet daarmee huiskamerfähiger zijn dan zijn voorlopers. Op de achterkant zitten drie gigabit-lanpoorten en een 2,5GbE-wanpoort. Op de meegeleverde TrendMicro Home Network Security-software krijg je een levenslange licentie.

Naast de Wave 7 introduceert Acer op Computex ook de Predator Connect W6x, een scherp geprijsde Wi-Fi 6-router die voor 129 euro te koop zal zijn. De router heeft een MediaTek-quadcore-cpu, een theoretische maximumsnelheid van 6000Mbit/s, een 2,5GbE-wanpoort en vier gigabit-lanpoorten. Ook bij dit apparaat krijg je levenslang TrendMicro. Op deze 'gamingrouter' zit een USB-A-poort, die bij de Wave 7 ontbreekt. De Predator-router komt net als de Wave 7 in juli beschikbaar.

Update, 3-6: Acer liet ons weten dat de prijs van de Wave 7 nog iets lager uitvalt dan eerder gecommuniceerd: geen 119, maar zelfs maar 99 euro.