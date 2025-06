AI-audiomaker Elevenlabs brengt tool uit om geluidseffecten te genereren

AI-start-up ElevenLabs komt met een tool waarmee gebruikers geluidseffecten kunnen genereren via tekstprompts. De effecten kunnen maximaal 22 seconden lang zijn. Het is ook mogelijk om korte instrumentale muziekfragmenten te genereren, of stemgeluiden.

Met de Sound Effects-tool kunnen gebruikers een beschrijving invoeren, zoals 'dreigende bliksemschichten' of 'vrouwelijke angstkreet', waarna er vier verschillende audioclips van maximaal 22 seconden gegenereerd worden. De tool kan volgens Elevenlabs ook gebruikt worden om korte spraakclips te genereren, al lijkt deze daar in een kleine test van Tweakers vooralsnog moeite mee te hebben.

De functie is gratis beschikbaar, maar alleen betalende gebruikers mogen de tool commercieel gebruiken, schrijft ElevenLabs. Bij de standaardlengte van de audioclips verbruikt iedere prompt 200 tekens. Als gebruikers zelf een lengte voor de clips instellen, kost elke generatie 40 tekens per seconde. Gratis gebruikers krijgen toegang tot 10.000 tekens per maand.

ElevenLabs heeft zijn geluidseffectentool getraind met de audioclips van Shutterstock. Dat bedrijf heeft AI-licentiedeals gesloten met een hoop Amerikaanse techbedrijven, waaronder Meta, Google en OpenAI. Volgens de AI-start-up is de tool voornamelijk bedoeld voor tv- en filmstudio's, gameontwikkelaars en influencers, zodat ze 'snel, betaalbaar en op schaal' geluidseffecten kunnen maken.

ElevenLabs raakte vorig jaar bekend met een webdienst om AI-stemmen te genereren van onder meer bekende mensen. Ook bracht het een dienst uit om stemmen in films te vertalen naar andere talen.