Acer kondigt drie oledmonitors en twee monitors met Google TV aan

Aan de vooravond van Computex heeft Acer vijf nieuwe monitors geïntroduceerd. Drie daarvan hebben een oledpaneel: een 27"-1440p-monitor, een 32"-4k-monitor en een gebogen 34"-monitor met een 3440x1440-resolutie. De andere twee komen met Google TV.

De drie oledmonitors maken gebruik van nieuwe oledpanelen van LG Display en Samsung, die we op CES al zagen bij enkele andere fabrikanten. De Predator X27U F3 heeft een 27"-woledpaneel van LG, met een maximale verversingssnelheid van 480Hz en een 'typical brightness' van 275cd/m². Op een klein gedeelte van het scherm kan de helderheid pieken tot 1300cd/m². Het scherm dekt 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte, biedt ondersteuning voor AMD FreeSync Premium Pro en heeft een Nvidia G-Sync Compatible-certificaat. De 27"-monitor kan worden aangesloten via DisplayPort 1.4, USB-C (90W) of een van de twee HDMI 2.1-poorten. De Predator X27U F3 komt in het derde kwartaal beschikbaar en gaat 1199 euro kosten.

De Acer Predator X32 X3 is een 31,5"-monitor met LG's zogenaamde Dual-Mode-woledpaneel, dat kan schakelen tussen 4k met 240Hz of 1080p met 480Hz. Het scherm heeft dezelfde specificaties voor helderheid, kleurruimte en Adaptive Sync als de X27U F3, en komt met dezelfde beeldaansluitingen. De 32"-versie komt wel wat later beschikbaar, namelijk in het vierde kwartaal, en gaat 1399 euro kosten.

De ultrawide maakt in tegenstelling tot de twee bovengenoemde schermen gebruik van een qd-oledpaneel van Samsung Display. De Predator X34 X5 heeft een 34"-paneel met een resolutie van 3440x1440 pixels en een 240Hz-refreshrate. Het scherm is licht gebogen, met een curve van 1800R, en heeft een helderheid van 250cd/m² (met een piek van 1300cd/m²). Net als de andere twee oledmonitors heeft het scherm DP 1.4, HDMI 2.1 en USB-C (90W), en draagt hij de FreeSync Premium Pro- en G-Sync-Compatible-certificaten. Acer verkoopt de Predator X34 X5 vanaf het vierde kwartaal voor 1399 euro.

Daarnaast toont Acer ook twee monitors die worden uitgerust met Google TV; de op reguliere consumenten gerichte DA1 en de op gamers gerichte Nitro GA1. In onze eerste ervaringen vlak na de aankondiging liep het OS relatief vloeiend; het openen van de YouTube-app ging te snel om de laadbalk helemaal vol te laten lopen.

Beide schermen komen beschikbaar in 27"- en 32"-beeldmaten, zijn ergonomisch verstelbaar en hebben een HDMI 2.0-poort, een DP 1.4-aansluiting en een USB-C-poort die een laptop met 65W kan opladen. De DA1 heeft een 4k-VA-paneel met een verversingssnelheid van 60Hz, terwijl de Nitro GA1 een 1440p-paneel heeft dat, aangesloten via DisplayPort, 180Hz kan halen. Afhankelijk van de beeldmaat gebruikt Acer voor de Nitro-versie IPS of VA. Alle Google TV-monitors van Acer komen in het vierde kwartaal uit. Voor de 27"-versies betaal je 299 euro, de 32"-varianten kosten 349 euro. Er is geen prijsverschil tussen de monitors; je kunt dus kiezen welk design en welke featureset je liever hebt.

De Acer DA1 (links) en Acer Nitro GA1 (rechts)