Discord-concurrent Guilded verplicht gebruikers om Roblox-account te linken

Gebruikers van Guilded moeten een Roblox-account koppelen om de chatdienst te kunnen blijven gebruiken. Het is vanaf 15 juli niet langer mogelijk om via een e-mailadres en wachtwoord in te loggen. Roblox Corporation nam de Discord-concurrent in 2021 over.

Nieuwe gebruikers van Guilded moeten per direct een Roblox-account linken als ze de chatdienst willen gebruiken, schrijft het platform. Voor bestaande gebruikers geldt de verplichting vanaf 15 juli. Volgens Guilded wordt het hiermee mogelijk om een 'robuustere infrastructuur' te creëren en gebruikers toegang te geven tot 'nieuwe mogelijkheden'. De dienst belooft onder meer verbeterde spam- en raidpreventie.

Gebruikers op onder meer Reddit spreken massaal hun ongenoegen uit over dit besluit. Velen zeggen het platform hierom niet meer te zullen gebruiken. Verschillende server- en botbeheerders hebben ook aangegeven te stoppen als gevolg van deze verplichting.

Guilded werd in 2017 opgericht als een concurrent voor Discord. De chatdienst is speciaal bedoeld voor competitieve gamers en biedt onder andere spraak- en videogesprekken, geïntegreerde kalenders, planningstools voor gamesessies met vrienden, en meer.

In 2021 werd de dienst gekocht door Roblox Corporation, het bedrijf achter de user-generated content-game Roblox. De oprichter beloofde toentertijd dat er niks ging veranderen aan de dienst en dat Guilded zou blijven bestaan als losstaand product. "Iedereen, inclusief communities, partners en botontwikkelaars, kan Guilded blijven gebruiken op dezelfde manier als nu", werd er gesteld.