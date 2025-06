Eerste privévlucht rond de maan gaat niet door vanwege vertragingen Starship

Het dearMoon Project gaat niet langer door. Het was de bedoeling dat deze ruimtemissie de eerste private vlucht in een baan rond de maan zou worden, maar de Japanse miljardair Yusaku Maezawa heeft de stekker eruit getrokken omdat SpaceX de Starship-raket niet op tijd wist te voltooien.

De dearMoon-missie moest in eerste instantie in 2023 plaatsvinden, maar dat bleek 'onhaalbaar', schrijft het team in de aankondiging. Doordat er op korte termijn geen zekerheid was met betrekking tot de planning, besloot Yusaku Maezawa de stekker uit het project te trekken. "Onze excuses voor iedereen die het project heeft gesteund en uitkeek naar deze onderneming."

Op X schrijft Maezawa dat hij in 2018 een contract met SpaceX had afgesloten om de Starship-raket in te zetten voor deze missie. Het was de bedoeling dat de vlucht voor het eind van 2023 plaats zou vinden. De ontwikkeling van deze raket liep echter flinke vertraging op. Momenteel zijn er nog slechts drie testvluchten mee uitgevoerd. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste bemenste Starship-vlucht kan plaatsvinden. De miljardair zegt dat hij zijn 'toekomst' door deze onzekerheid niet kan plannen en dat hij ook de bemanning niet nog langer wil laten wachten.

Het was de bedoeling dat dearMoon de eerst private vlucht zou worden waarbij mensen voorbij een baan om de aarde gaan om vervolgens langs de maan te scheren. Naast Maezawa zouden er nog acht andere beroemdheden plaatsnemen in de raket, waaronder K-popster T.O.P. en dj Steve Aoki.