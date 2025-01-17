Tweede trap van Starship van SpaceX ontploft na lancering

De lancering van de zevende Starship-raket van SpaceX is mislukt. De eerste trap, de Super Heavy-booster, landde succesvol, maar de tweede trap explodeerde boven de zee. Daardoor moesten verschillende vliegtuigen in de omgeving omvliegen.

Starship flight 7
Bron: @adavenport354 op X.

SpaceX' nieuwe generatie raket steeg kort voor middernacht Nederlandse tijd op vanaf SpaceX' eigen raketbasis in Boca Chica in Texas. Een kleine drie minuten na de lancering ontkoppelde de Super Heavy-booster, de eerste van de tweetrapsraket. Die kwam na zeven minuten weer terug op aarde en werd 'opgevangen' in de lanceertoren met twee mechanische grijparmen, iets dat SpaceX in oktober vorig jaar al succesvol wist te doen.

Zeven minuten en veertig seconden na de lancering leek er echter voor het eerst iets verkeerd te gaan. Op de livestream was te zien hoe een van de zes Raptor-motoren in de tweede trap stopte. Enkele seconden later volgden twee andere motoren. Kort daarna bevestigde SpaceX op de livestream dat de raket definitief verloren leek te zijn gegaan.

Elon Musk zegt op X dat het er op het eerste gezicht op lijkt dat er een lek in de zuurstof- of brandstoftank zat waardoor er druk werd opgebouwd. Musk denkt dat er over een maand een nieuwe test kan plaatsvinden, al lijkt dat onwaarschijnlijk. De Amerikaanse autoriteiten zullen eerst de toedracht van het ongeval nader willen onderzoeken, wat naar verwachting langer dan een maand zal duren. Dat komt onder andere omdat verschillende vliegtuigen uit voorzorg moesten uitwijken. Op sociale media gaan video's rond van hoe de trap naar beneden komt, waaronder een video die vanuit de cockpit van een vliegtuig werd gemaakt.

De zevende lancering van de Starship-raket was de eerste in een nieuwe configuratie van de tweede trap. Die heeft een grotere lengte dan eerdere versies, waardoor er ook meer brandstof mee kan. Ook zitten er nieuwe computers en antennes in de nieuwe raket. Tijdens de missie wilde SpaceX onder andere proberen de Raptor-engines in de ruimte opnieuw te ontsteken. Ook probeerde SpaceX enkele modellen van Starlink-satellieten in een baan om de aarde te brengen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 17-01-2025 11:01
220 • submitter: jekaer

17-01-2025 • 11:01

220

Submitter: jekaer

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Reacties (220)

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Skit3000 17 januari 2025 11:05
Die heeft een grotere diameter dan eerdere versies
De diameter is nog hetzelfde, maar de inhoud van de tanks lag hoger doordat ze langer zijn gemaakt.

Versie 2 van Starship is ongeveer 3 meter hoger en kan in plaats van 1.200 ton, 1.500 ton (ruim 25% meer) aan brandstof meenemen. Een deel van de extra benodigde ruimte is verkregen door de ruimte voor lading te verkleinen.
https://ringwatchers.com/article/v2-ship-june-2024

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 17 januari 2025 11:08]

84hannes @Skit300017 januari 2025 11:18
Ik vond het al een raar verhaal, want de diameter van beide trappen zou bij het ontwerp van Starship toch hetzelfde moeten zijn, @TijsZonderH ?
@Blokker_1999 bij andere raketten is dat inderdaad anders.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 17 januari 2025 11:57]

Skit3000 @84hannes17 januari 2025 11:29
Musk heeft wel aangegeven dat er (ooit) een versie (zou kunnen) kom(t|en) die nog breder is, maar dat er waarschijnlijk voor dat punt eerst nog minimaal 10 meter aan lengte wordt toegevoegd.

https://x.com/elonmusk/status/1878290751617958153

Wat een beetje de truc is van Starship in tegenstelling tot heel veel andere raketten, is dat er expres is gekozen voor een grotere diameter. De meeste raketten zijn zo'n 4 meter breed omdat dat het maximale is dat (12 ft bij NASA) over de weg vervoerd kan worden. Maak je de diameter van een cirkel echter twee keer zo groot, dan wordt de omtrek ook twee keer zo groot terwijl de inhoud vier keer toe neemt.

Bij een verdubbeling van de diameter wordt het gewicht van de raket ook ongeveer maar twee keer zo groot (waarschijnlijk iets meer want je moet ook verstevigere materialen gebruiken) terwijl je veer keer meer brandstof mee kunt nemen. Maak je een raket twee keer zo lang, dan kost dat net zo veel materiaal maar kan je maar twee keer meer brandstof meenemen.
Jahe1990 @Skit300017 januari 2025 12:32
Bedankt voor de aanvulling; hier had ik persoonlijk nog nooit bij stil gestaan. Het lijkt mij inderdaad aannemelijk dat veel NASA-raketten/onderdelen over grotere afstanden vervoerd zullen moeten worden omdat veel staten zullen willen profiteren van de staatsinvesteringen in het ruimteprogramma (sterker nog, ik herinner me te lezen dat sommige senatoren alleen instemmen met het NASA budget als een deel van dat budget wordt gespendeerd in hun thuisstaat).

Zeker dus weer een punt voor de privéruimtevaart.
blissard @Jahe199017 januari 2025 13:40
Leuke link over de breedte van raketten en waarom deze net zo groot is als het achterwerk van 2 paarden.
http://astrodigital.org/space/stshorse.html
Niet helemaal waar, maar nochtans leuk leesvoer.
T-men @blissard17 januari 2025 19:08
Ik vraag me af welk deel van dat verhaal dan NIET waar is ? Het klinkt best plausibel allemaal.
blissard @T-men17 januari 2025 22:33
https://www.snopes.com/fact-check/railroad-gauge-chariots/
Argantonis @T-men18 januari 2025 04:28
Iets plausibel laten klinken is helaas relatief makkelijk. Zelfs flat-earther sites kunnen plausibel klinken als je verder niet beter weet en niet naar de ontkrachtende artikelen zou zoeken. Dit is volgens mij dan ook een grote factor in hoe populair conspiracy theories zijn, dat het op het eerste gezicht allemaal wel logisch klinkt en dat mensen vervolgens in een bubbel komen.
T-men @Argantonis18 januari 2025 10:35
Dat is exact de reden waarom ik even doorgevraagd heb :)
bramv101 @blissard17 januari 2025 22:12
Kijk, daarom is het internet fantastisch - om zulke verhalen te lezen.

Bedankt om te delen
RJG-223
@Jahe199017 januari 2025 13:55
Bedankt voor de aanvulling; hier had ik persoonlijk nog nooit bij stil gestaan. Het lijkt mij inderdaad aannemelijk dat veel NASA-raketten/onderdelen over grotere afstanden vervoerd zullen moeten worden omdat veel staten zullen willen profiteren van de staatsinvesteringen in het ruimteprogramma (sterker nog, ik herinner me te lezen dat sommige senatoren alleen instemmen met het NASA budget als een deel van dat budget wordt gespendeerd in hun thuisstaat).
SLS is wel breder dan 4m. 4m is gewoon een economisch verantwoorde diameter, als méér niet nodig is. F9 is ook minder dan 4m.

De enige reden waarom SLS, Starship, etc. breder zijn, is omdat het natuurkundig onmogelijk is om een 4m raket te maken die 100 ton de ruimte in tilt.
Zeker dus weer een punt voor de privéruimtevaart.
Ik denk dat elk economisch denkend wezen zal kiezen voor een raket van maximaal 4m, als dat aan de eisen voldoet. SpaceX transporteert z'n F9s ook over de weg. Veel flexibeler qua mogelijkheden. En dat is gewoon een privaat bedrijf. En NASA kiest dus ook voor breder (SLS, Space shuttle) als dat nodig is.
Japs @RJG-22317 januari 2025 14:45
Ariane 5 had een fairing van 5.4m als ik me niet vergis.
Erg welkom voor bijvoorbeeld de James-Webb. Die had nooit gepast in 4m (5.4m was al erg krap).
possenier @Japs18 januari 2025 06:58
Fairings zijn steeds in 2 helften. Dus kunnen ook over de weg.
De 4m issues is door de hoogte van bruggen bepaald.
Skit3000 @possenier18 januari 2025 09:10
De hoogte van bruggen speelt niet heel erg mee, in de VS kun je bijna altijd wel een route vinden waar je niet onder een brug door hoeft.

De 12 ft komt van de breedte die de hoogste klasse vrachtwagens heeft die zelfstandig zonder begeleiding de weg op mogen. Een raket van 5 meter krijg je ook wel vervoerd maar dan moet de weg voor andere verkeer afgezet worden. Als je dat moet doen voor elk onderdeel dat het land door gesleept moet worden is dat nogal een operatie.
n4m3l355 @Skit300017 januari 2025 14:15
My 5 ct's dat de load van de raket niet 2x zo hoog is, maar 4x zo hoog. Nou is mechanica voor mij 20 jaar geleden maar zodra je de load verdubbeld, verdubbeld het gewicht van de wand ook. Zoals je aangaf een dubbele diameter geeft bijna het viervoudige aan inhoud dus de belasting op de wand verdubbeld in dat geval ook.

Waarom men hier dan ook voor kiest zal niet zozeer het gewicht van de raket zelf zijn.
pim @Skit300018 januari 2025 08:28
never mind

[Reactie gewijzigd door pim op 18 januari 2025 08:29]

bzuidgeest @84hannes17 januari 2025 12:32
https://www.nasaspaceflight.com/2025/01/new-glenn-launch/
falcon 9 en heavy, atlas 5 en soyuz. allemaal een dikkere top. De link heeft een plaatje in het artikel

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 17 januari 2025 12:33]

84hannes @bzuidgeest17 januari 2025 12:50
allemaal een dikkere top.
En allemaal niet een Starship. Ik dacht dat bij Starship juist het ontwerp was om alles van dezelfde ringen te maken.
kabelmannetje @84hannes17 januari 2025 13:44
Dat is niet zo. Een extra grote lading kan met een grotere fairing zo mee. Genoeg voorbeelden van payload die groter is dan de oorspronkelijk bedachte diameter.
84hannes @kabelmannetje17 januari 2025 15:14
Een extra grote lading kan met een grotere fairing zo mee.
Ik heb me al een tijdje niet bezig gehouden met de plannen van Starship, maar toen ik nog op de hoogte was bestonden die plannen volgens mij nog niet. Heb je ergens een referentie naar dat idee? Want het lijkt me earodynamisch en productietechnisch heel onaantrekkelijk en bovendien niet snel nodig omdat Starship al zo gigantisch is. Bij andere raketten wordt de raket voor iedere lancering op maat gemaakt dus is een wijziging in fairing veel logischer.
kabelmannetje @84hannes17 januari 2025 18:26
Niet bij Starship. Maar bij andere raketten, vrij gangbaar.
84hannes @kabelmannetje18 januari 2025 06:59
Maar nergens in dit artikel of deze discussie gaat het over "andere raketten".
kabelmannetje @84hannes18 januari 2025 12:16
Als andere raketten het kunnen als de lading daarom vraagt, betekent dat SS het ook zou kunnen. Gezien de huidige diameter, zal dat voorlopig nog niet aan de orde zijn.
84hannes @kabelmannetje18 januari 2025 14:36
Andere raketten worden eenmalig gebruikt. Als er een speciale fairing gebouwd moet worden is dat vaak een optie. Starship is juist bedoeld om vaak opnieuw te gebruiken. Delen aanpassen voor een specifieke lading is niet uitgesloten, maar wel in strijd met de grondbeginselen van het concept.

Starship is een revolutionair andere manier om naar raketten te kijken. Zeggen dat alles wat van toepassing is op 1 of meer andere raketten automatisch ook van toepassing is op Starlink vind ik naïef.
kabelmannetje @84hannes19 januari 2025 21:04
Als iets groots de lucht in moet dat de afmetingen van SS te boven gaat, is natuurlijk vanalles aan te passen. Zo lastig is dat niet -het is vaker gedaan- en als opdrachtgever betaalt, is alles mogelijk.
84hannes @kabelmannetje19 januari 2025 23:35
Zo lastig is dat niet -het is vaker gedaan- en als opdrachtgever betaalt, is alles mogelijk.
Nee, het is niet eerder gedaan. Starship is ontworpen niet als een raket, maar een fabriek van raketten als uitgangspunt. Om een voorbeeld te noemen: waar de Space Shuttle duizenden verschillende hittetegels had, heeft Starship er slechts een handvol, misschien maar 1. Het is niet het concept om naar iedere klant te luisteren en het hele proces aan te passen. Dat zegt niet dat het niet gebeurd, de lunar Starship is een voorbeeld, maar zelfs daar zal SpaceX voor zoveel mogelijk uniformiteit gaan.

Zeggen dat Starship aangepast kan worden aan de wensen van de klant, omdat dat met andere raketten ook gebeurt, is zoiets als beweren dat iedere Ford model-T aangepast wordt aan de wensen van de gebruiker omdat een Rolls Royce dat ook is. Zou het technisch kunnen? Ja. Is het onderdeel van het concept? Absoluut niet.

Nogmaals, het kan zijn dat de plannen van Musk veranderd zijn, maar dan hoor ik dat graag, in plaats van vergelijkingen die niet relevant zijn.
RJG-223
@84hannes17 januari 2025 14:01
[...]

En allemaal niet een Starship. Ik dacht dat bij Starship juist het ontwerp was om alles van dezelfde ringen te maken.
Ze zouden makkelijk een setje grotere ringen kunnen maken als ze dat wilden. Ik vermoed dat het natuurkundig beter uitkomt (wat betreft de krachten) als de hele raket dezelfde diameter heeft, of als ie smaller wordt naar boven. het enige probleem is dat je soms een brede lading hebt, die je niet of amper smaller kunt maken (bijv: JWST), maar toch een smalle raket. Dat heb je bij Starship niet, omdat die relatief zeer breed is. Dus alle voorzienbare ladingen zullen daar voorlopig makkelijk in passen. Als het echt nodig is, kunnen ze de laadruimte van Starship ongetwijfeld breder maken, ten koste van wat laadvermogen.
Stoney3K
@RJG-22317 januari 2025 14:16
Het zal ook voor een groot deel met productie-overwegingen te maken hebben, als je overal dezelfde diameter aan ringen kan gebruiken, dan heb je daar maar één set aan tooling voor nodig, en kun je ze aan de lopende band uitpersen (in het geval van SpaceX is dat bijna letterlijk wat er gebeurt).
bzuidgeest @84hannes17 januari 2025 14:31
Dat had je eerder niet duidelijk in je opmerking. En het is dus ook iets dat bij starship alsnog gedaan kan worden. Plannen kunnen veranderen
Blokker_1999
@84hannes17 januari 2025 11:47
De diameter van de trappen moet helemaal niet gelijk zijn. Er zijn uit het verleden voorbeelden te vinden van waarbij er verschillende diameters te vinden zijn. Denk recent nog maar aan de Starliner lanceringen waarbij de capsule een grotere diameter heeft dan de raket zelf.
beany 17 januari 2025 11:06
De Amerikaanse autoriteiten zullen eerst de toedracht van het ongeval nader willen onderzoeken, wat naar verwachting langer dan een maand zal duren.
Met de wisseling van de wacht in het Witte Huis en de nieuwe poppetjes op allerlei posities (waaronder de FAA) zou dit nog wel eens mee kunnen vallen. Dhr. Musk heeft zich niet voor niets zo diep ingegraven in de Amerikaanse politiek, en dan met name bij Dhr. Trump.
jip_86 @beany17 januari 2025 11:38
Sowieso gaat de FAA niet onderzoeken wat de oorzaak is. Ze kijken alleen of je een correcte analyse en oplossing hebt gedaan voor je probleem. Je moet dus zelf op zoek naar de oorzaak. Het ligt vrij voor de hand dat SpaceX dat sowieso gaat doen want je wilt niet hersenloos hardware weg blijven gooien. Zo te horen van Musk hebben ze de oplossing al ongeveer gevonden dus de vertraging zal echt wel loslopen.

Ze kunnen mogelijk zelfs verder voor het einde van het onderzoek:
FAA Return to Flight Determination: After a mishap, an operator may submit a request to the FAA to return its vehicle to flight prior to the completion of the mishap investigation. The request must be supported by information that demonstrates:
  • Preventive measures have been identified and implemented for avoiding recurrence of the mishap prior to the next flight per § 417.111(h)(5) and § 450.173(f).
  • That the mishap did not jeopardize public safety and that further flight operations would not result in an unacceptable risk to the public safety or property, or
  • That public safety risks resulting from the mishap have been sufficiently mitigated prior to continued flight operations.
https://www.faa.gov/space/compliance_enforcement_mishap

[Reactie gewijzigd door jip_86 op 17 januari 2025 11:42]

ZwolschBalletje @jip_8617 januari 2025 12:30
  • That the mishap did not jeopardize public safety and that further flight operations would not result in an unacceptable risk to the public safety or property, or
Op dat cirterium zou die clausule voor versneld hervatten van vluchten nog wel eens op kunnen stuklopen: zeker twintig vliegtuigen moesten uitwijken om vallend puin te ontwijken.

[Reactie gewijzigd door ZwolschBalletje op 17 januari 2025 12:30]

Skit3000 @ZwolschBalletje17 januari 2025 12:46
Ik neem aan dat een het hebben van een plan om de luchtvaartautoriteiten in te lichten bij een ongecontroleerde terugkeer, hier al voldoende voor is (mits dit met voldoende snelheid uitgevoerd is). De problemen met de tweede trap ontstonden op 146 km hoogte bij een snelheid van 21.317 km/uur. Als je op dat moment de ballistische baan berekent kan je prima nagaan wanneer de brokstukken terug op aarde zijn te verwachten. De enige vraag is dan nog of er potentieel vliegtuigen in dat gebied zouden kunnen zijn die niet genoeg tijd hebben om uit te wijken. Zo ja, dan moet het gebied waar niet gevlogen mag worden tijdens een lancering uitgebreid worden. Kunnen vliegtuigen wel op tijd uitwijken dan lijkt mij niet dat er iets aan de plannen gewijzigd hoeft te worden.

Op filmpjes zie je dat de brokstukken bijna recht over mensen heen vliegen. Of ze ook op hun hoofd terecht hadden kunnen komen weet ik niet; het lijkt alsof ze over land gaan maar het kan ook nét ten zuiden langs de Turks- en Caicoseilanden langs zijn gegaan.
RJG-223
@Skit300017 januari 2025 14:06
Op filmpjes zie je dat de brokstukken bijna recht over mensen heen vliegen. Of ze ook op hun hoofd terecht hadden kunnen komen weet ik niet; het lijkt alsof ze over land gaan maar het kan ook nét ten zuiden langs de Turks- en Caicoseilanden langs zijn gegaan.
Als het over je hoofd vliegt, dan komt het per definitie niet op je hoofd terecht. Zeker niet met die snelheden. Dus iedereen die dit zag, zeker van opzij of zo, had niets te vrezen.

Zover ik begrepen heb, is alles sowieso binnen de vooraf geplande corridor terecht gekomen. Dat zou dus geen probleem op hebben kunnen / moeten leveren. Dus er waren geen vliegtuigen in dat gebied, en de vliegtuigen die in de buurt waren, waren volledig op de hoogte van de mogelijkheid van terugkerende rommel, en die wisten ook vooraf welk gebied bij problemen afgesloten zou gaan worden.
Skit3000 @RJG-22317 januari 2025 14:24
Als het over je hoofd vliegt, dan komt het per definitie niet op je hoofd terecht.
Ik bedoel meer dat er niet duidelijk te zien is of de brokstukken überhaupt over land zijn gekomen (en er dus een kans zou zijn geweest dat het op land neer kwam als de tweede trap eerder was ontploft) of dat ze 100% boven zee zijn gebleven.

Uiteindelijk is er vanaf Boca Chica maar een "kanaal" van enkele tientallen kilometers breed bij de Turks- en Caicoseilanden waar je nergens land tegen komt tot aan Angola.
RJG-223
@ZwolschBalletje17 januari 2025 12:58
[...]

Op dat cirterium zou die clausule voor versneld hervatten van vluchten nog wel eens op kunnen stuklopen: zeker twintig vliegtuigen moesten uitwijken om vallend puin te ontwijken.
Het hangt er vanaf of het een verwacht risico was, of niet. Als Starship op een voorspelde plaats naar beneden is gekomen, en dat de vliegtuigen van te voren van die mogelijkheid op de hoogte waren / konden zijn, dan lijkt me dat het niet op dat punt zal stuklopen.

Als Starship echter op een onverwachte manier/plaats is neergestort, en op een overwachte manier voor problemen heeft gezorgd, dan kan ik me wel voorstellen dat het genoemde punt een probleem zal gaan vormen.
Skit3000 @RJG-22317 januari 2025 14:26
Voordat de raket van het vluchtpad afwijkt, zou die opgeblazen moeten worden. Mocht die binnen haar vluchtpad blijven en er gaat iets mis, dan zouden brokstukken in een "gecontroleerd gebied" neer moeten komen.

Mijn vraag is nu of de brokstukken over land zijn gegaan, of door de 45 km brede zeestraat bij de Turks- en Caicoseilanden.

Volgens het vluchtplan van de eerste vlucht (groene lijn bij "Orbital Stage Launch" screenshot op pagina 3 van dit FCC-document) raakt het nét het puntje van één van de eilanden daar. Dan zou het neerkomen van brokstukken daar dus een geaccepteerd risico maken.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 17 januari 2025 14:29]

PCG2020 @beany17 januari 2025 11:32
Zelfs voor de nieuwe poppetjes zal het op zijn minst onhandig zijn wanneer de volgende lancering ook mislukt en er dan ineens wel passagiersvliegtuigen door brokstukken getroffen worden, met alle gevolgen van dien. Dan zal de 'public outcry' wel dusdanig zijn dat er (op zijn minst figuurlijk) koppen gaan rollen.
MehHuntah @PCG202017 januari 2025 20:59
ach ach, 8 miljard mensen, en dan zeuren omdat progress een paar dooien zou kunnen kosten.. Vroeger stuurde we 100en schepen langs kaap de goede hoop, en als de helft terug kwam met goederen was het een success.

Als je dingen wilt bereiken moet je bereid zijn risico's te nemen. Als je van te voren alle risico's wilt uitsluiten moet je binnen blijven en een helm opzetten.

Ding is ontploft, jammer, learn from it, Next...

En voor de mensen die roepen, wat als jij het nou was.. ok jammer dan, dan had ik extreme pech.. maar ik heb een grotere kans dat er een dakpan of bloempot op mijn hoofd valt als een starship. (en toch blijf ik niet binnen)
SuperDre @PCG202017 januari 2025 14:09
Bij elke vlucht wordt al rekening gehouden met een scenario dat het prototype voor debris kan zorgen, daarom zijn nu ook de trajecten zo zorgvuldig mogelijk gekozen en zijn er al waarschuwingen om bepaalde routes voor een bepaalde tijd te mijden. De extra waarschuwingen zoals nu gedaan zijn lagen al klaar voor het geval dat dit ook daadwerkelijk zou gebeuren.
Sorcerer8472 @beany17 januari 2025 11:15
Dit wilde ik idd posten. Ik denk ook dat dit een belangrijke reden voor hem was om Trump te helpen verkozen te worden.
NietZomaar @beany17 januari 2025 12:10
Dit is een speculatie en ongefundeerd commentaar.
Blokmeister @NietZomaar17 januari 2025 20:03
Speculatie ja, maar het is toch niet zo raar dat hij politieke invloed zoekt ten behoeve van zijn bedrijven? Lobbyen gebeurt al heel erg lang, en van wat ik lees, kan dat bij Trump erg effectief zijn.
FrankSpin 17 januari 2025 11:33
Het moderatiesysteem wordt gekaapt om meningen te onderdrukken die ongewenst zijn in de ogen van enkelen. In plaats van een gezonde discussie aan te gaan, worden afwijkende meningen volledig anoniem bestempeld als ongewenst of off-topic.

Dit valt me de laatste tijd wel vaker op, vooral bij berichten over Musk/SpaceX, waar een tegengeluid van de massa wordt bestempeld als ongewenst. Dit irriteert mij mateloos, maar wordt blijkbaar door Tweakers gedoogd.

De trend is duidelijk en doet mij besluiten om niet langer deel te nemen aan deze eenzijdige discussies.

Jammer.

Wat zijn we toch weer ontzettend zuur met z’n allen. Mislukt? Als je over mislukkingen wilt spreken, heb het dan over het feit dat Europa compleet heeft gefaald met haar ‘space program’. In 2024 is er wéér geen Europees bedrijf gelukt om een raket in de ruimte te krijgen.

We zijn altijd zo negatief over alles in Europa, met onze regeltjes, wetten en pessimistische blik op alles. Bah.

Wees blij dat er bedrijven zoals SpaceX en Blue Origin zijn die de mensheid verder helpen. Het mag allemaal wel wat positiever, maar natuurlijk leveren negatieve headlines meer clicks en geld op.

[Reactie gewijzigd door FrankSpin op 17 januari 2025 13:43]

Blokker_1999
@FrankSpin17 januari 2025 11:48
De eerste Ariane 6 lancering heeft toch echt een baan om de aarde bereikt vorig jaar. Niet heel de missie was succesvol, maar het is niet dat we geen lanceercapaciteit hebben.
FrankSpin @Blokker_199917 januari 2025 12:48
Ariane 6 is ontwikkeld door ESA, niet door een commercieel bedrijf. En weet je hoeveel vluchten SpaceX bijvoorbeeld succesvol heeft uitgevoerd tussen de laatste lancering van de Ariane 5 en 31 december 2024? 230! In diezelfde periode heeft ESA slechts 2 succesvolle lanceringen gehad.
MarkHart @FrankSpin17 januari 2025 12:50
De Ariane 6 is ontwikkeld door Ariane Space, de eerste commerciele launch provider.

Des te jammerder dat overheidsprojecten die verplicht worden de enige klanten zullen worden en dus de volle ontwikkelingskosten moeten gaan dragen.
FrankSpin @MarkHart17 januari 2025 13:06
Volgens mij zit je er net even naast. Is het niet zo dat de ESA de Ariane 6 heeft ontwikkeld, en dat ArianeSpace is voortgekomen uit de CNES (de Franse ruimtevaartorganisatie)?

Het klopt dat vanaf nu ArianeSpace de lanceringen met de Ariane 6 verzorgt en als commerciële marktpartij ruimte verhuurt aan boord. En als ik mij niet vergis is CNES nog steeds grootste aandeelhouder en volgens mij Airbus toch?
MarkHart @FrankSpin17 januari 2025 13:16
Ariane 6 is ontwikkelt door de ArianeGroup, een joint venture van Airbus en Safran. Wel in nauwe samenwerking met ESA, net als de vorige raketten, dus soort van semi-overheid ala TNO?

Met het kostenplaatje werd in ieder geval rekening gehouden met veel meer (commerciele) klanten, wat met Ariane 5 een heel groot succes was.
closefuture @FrankSpin17 januari 2025 13:57
Ariane 6 is ontwikkeld door ESA, niet door een commercieel bedrijf.
Een commercieel bedrijf....wat daarvoor meer dan 4 miljard voor gekregen heeft van de overheid: https://www.usaspending.g...0C0034_8000_-NONE-_-NONE-

[Reactie gewijzigd door closefuture op 17 januari 2025 13:57]

Ford Prefect @Blokker_199917 januari 2025 15:37
Vergeet Vega-C niet die in december weer een return-to-flight had. Daarnaast heeft Europa natuurlijk ook een enorme knauw gehad door het wegvallen van Sojuz als launcher.
Zeekr001 @FrankSpin17 januari 2025 12:35
Wees blij dat er bedrijven zoals SpaceX en Blue Origin zijn die de mensheid verder helpen.
Verder helpen naar wat? De afgrond van het kapitalisme?
Vooralsnog kan ik maar weinig dingen bedenken die SpaceX en Blue Origin bereikt hebben die we niet al bereikt hebben met de maanmissies van de jaren 60 en 70.

Voor mij is het vooral een ordinair wedstrijdje wie de langste heeft.

Als deze heren echt zo begaan waren met 'de mensheid verder helpen' dan denk ik dat er op aarde betere initiatieven waren. We hebben veruit de meest bewoonbare planeet in ons zonnestelsel en hebben nog geen andere planeet gevonden die ook maar in de buurt komt. Maar we leggen liever onze eitjes in het mandje van 'op zoek naar een andere leefbare planeet' dan het mandje van 'laten we goed zorgen voor wat we hebben'. Dat is volgens mij een fundamentele vergissing, ingegeven door populisme van o.a. Musk.

SpaceX en Blue Origin zijn vooral bezig om te zorgen dat ze in de toekomst nog meer hun zakken kunnen vullen.

[Reactie gewijzigd door Zeekr001 op 17 januari 2025 12:39]

MarkHart @Zeekr00117 januari 2025 12:58
Vooralsnog kan ik maar weinig dingen bedenken die SpaceX en Blue Origin bereikt hebben die we niet al bereikt hebben met de maanmissies van de jaren 60 en 70.
Starlink internet? Herbruikbare raketten? Uberhaupt de gigantische technologische vooruitgang? Dit is of als je zegt dat moderne auto's eigenlijk precies hetzelfde zijn als auto's in de jaren 60 en 70, want toen kon je ook naar een andere stad rijden.

Hoe meer industrie niet op aarde staat, hoe leefbaarder de aarde blijft. Mars is stukken, stukken, stukken onleefbaarder dan wij de aarde zouden kunnen maken.
koelpasta
@MarkHart17 januari 2025 15:32
Starlink internet?
Bijna iedereen op aarde kan internet hebben zonder starlink.
Herbruikbare raketten?
Gaat ruimtereizen goedkoper maken. Maar waarvoor? Voor mensen valt er niet veel te halen in de ruimte. Er wonen is bijvoorbeeld geen goed plan. Ook op andere planeten dan de aarde is het niet goed vertoeven.
Uberhaupt de gigantische technologische vooruitgang?
Jaa, die gigantische technologische vooruitgang vanwege musk. Welke gigantische technologische vooruitgang heb je het dan over?
Hoe meer industrie niet op aarde staat, hoe leefbaarder de aarde blijft. Mars is stukken, stukken, stukken onleefbaarder dan wij de aarde zouden kunnen maken.
Dit is onzin. Het bestaat niet dat een industrie in de ruimte opzetten goedkoper wordt dan op aarde. Aangezien we in een capitaistische wereld leven (en mensen als bezos en musk daar de vaandeldragers van zijn) zal de aarde er niet leefbaarder van worden. De ruimteindustrie zal naast de industrie op aarde komen en niet in plaats van.
Mars is stukken, stukken, stukken onleefbaarder dan wij de aarde zouden kunnen maken.
Tja, de ruimte ook. Toch blijven musk en bezos erbij dat er mensen op mars moeten komen en dat dat goed is voor de mensheid. Nee joh, het lijkt helemaal niet op een wedstrijdje wie de langste heeft... totaaaaaal niet.. /s
MarkHart @koelpasta17 januari 2025 18:34
Bijna iedereen op aarde kan internet hebben zonder starlink.
O.a. schepen en vliegtuigen niet. Zelfs in het dichtbevolkte (dus makkelijk te verbinden) Nederland kan starlink uitkomen, bijvoorbeeld voor op een vakantiepark in Drenthe.
Gaat ruimtereizen goedkoper maken. Maar waarvoor? Voor mensen valt er niet veel te halen in de ruimte.
Communicatie/internet, GPS, telescopen, weer voorspellen, bosbranden detecteren... Er is nu zat nuttigs te doen in de ruimte, naast alle toekomst potentie.
Welke gigantische technologische vooruitgang heb je het dan over?
Moet ik echt uitleggen dat de technologie in de Falcon 9 (en wat er tot nu toe staat van Starship) een compleet andere klasse is dan de Saturn V? Of ben je van mening dat alleen consumentenproducten gelden als technologische vooruitgang?
Tja, de ruimte ook. Toch blijven musk en bezos erbij dat er mensen op mars moeten komen en dat dat goed is voor de mensheid. Nee joh, het lijkt helemaal niet op een wedstrijdje wie de langste heeft... totaaaaaal niet.. /s
Bezos/Blue Origin ziet geen toekomst in Mars. Het is veel simpeler dan een miljardairs wedstrijdje naar Mars: er is een absurde hoeveelheid geld te verdienen in de ruimte, want je kan daar dus heel veel nuttige dingen doen. Grofweg de helft van Musk's vermogen komt van SpaceX vandaan.
koelpasta
@MarkHart17 januari 2025 19:06
Communicatie/internet, GPS, telescopen, weer voorspellen, bosbranden detecteren... Er is nu zat nuttigs te doen in de ruimte, naast alle toekomst potentie.
Ja, maar dit gaat al goed zonder musk. Zo hadden we (als mensheid) meerdere positioneringssystemen in de lucht nog voordat musk zn eerste raket afschoot. En we zitten dicht tegen het kesslersyndroom aan. Dus echt veel meer hoeft het niet.
Moet ik echt uitleggen dat de technologie in de Falcon 9 (en wat er tot nu toe staat van Starship) een compleet andere klasse is dan de Saturn V? Of ben je van mening dat alleen consumentenproducten gelden als technologische vooruitgang?
Het is een lange metalen staaf waar een gecontrolleerde expolosie in plaatsvindt met als doel iets in de ruimte te schieten. Het verschil is dat musk het goedkoper kan dan het extreem logge NASA.
Ik vind het ook meer een soort update naar huidige maatstaven dan een technologische vooruitgang die de mensheid verder helpt. We hebben werkelijke grote problemen hier op ons blauwe bolletje, maar daar doen deze dingen niks aan.
Bezos/Blue Origin ziet geen toekomst in Mars.
Nee, die wil roterende megastructuren in de ruimte waar mensen in gaan wonen. Heb je enig idee hoe fnking duur dat gaat zijn? Daar heeft nog niet eens 1 miljoenste van de wereld iets aan. Mischien dat we over honderden jaren materialen en technologieen uitvinden waarmee we het goedkoop genoeg kunnen doen, maar tot die tijd hebben we geen raketten nodig die dit soort projecten kunnen ondersteunen. Het is een beetje de wagen voor het paart spannen. Nu alvast de raket, de rest zien we wel, maar deze boys staan dan wel klaar om er op te verdienen.
Het is veel simpeler dan een miljardairs wedstrijdje naar Mars: er is een absurde hoeveelheid geld te verdienen in de ruimte,
Maar dan is het toch juist een miljardairswedstrijdje?... Het is een soort marktje pik.
Mat88 @koelpasta17 januari 2025 22:00
Ja, zo hadden we in 1885 ook al een auto. Waarom door ontwikkelen?
Ja, zo hadden we in 1969 het eerste bericht via ARPANET verstuurd. Waarom door ontwikkelen?

En wat doe jij in het dagelijkse leven om de problemen op deze gehaktbal op te lossen? Laat me raden... je zet de verwarming op 19 graden ipv 21?

En de wagen voor het paard spannen? Volgens mij werken ze nu juist aan de paarden en niet aan de wagens!!! Eerst maar is ergens proberen te komen en ontdekken lijkt mij.

Waarom honderden jaren wachten?
Komt de technologie en materialen om dit wel te kunnen doen in jouw ogen opeens uit de lucht vallen?
Juist danzij dit soort zaken, ontwikkelen we onze technologie en ontdekken/creëeren we nieuwe materialen!
batjes @Mat8818 januari 2025 17:25
Het gaat niet om wel of niet verder ontwikkeling. Wat SpaceX met die Raptor motoren doet is erg indrukwekkend.... Maar zijn ze dan zo uniek? Is wat de ArianeGroup doet niet indrukwekkend dan? Of wat JAXA weet te bereiken?

SpaceX is een spaak in een enorm complex globaal 4bandensetje spaakvelgen.

Waar SpaceX vooral goed in is, is marketing.
PCG2020 @MarkHart17 januari 2025 14:52
Als Neil DeGrasse Tyson zegt dat het wel een beetje gek is om met een klein clubje gefortuneerden naar een onleefbare planeet te vertrekken en de rest van de mensheid kan verrekken op een even onleefbaar gemaakte planeet, heeft 'ie wat mij betreft een punt.
MarkHart @PCG202017 januari 2025 18:40
Als het een klein clubje is gaan ze zeker dood. Ook een grote groep gaat heel waarschijnlijk dood. Zoals je zelf al zegt, Mars is behoorlijk onleefbaar. Vervolgens noem je de aarde onleefbaar, of dat enig oorzaak-gevolg heeft tov mensen wel/niet naar Mars sturen.

Zoals de meeste dingen die Neil uitkraamt, zitten er nul nuttige gedachtes achter.
FrankSpin @Zeekr00117 januari 2025 12:53
• Herbruikbare raketten?
• Betaalbaar internet voor bijna de hele wereldbevolking via satellieten?
• Introductie van elektrische auto’s voor het grote publiek?
• Stimuleren van het gebruik van thuisbatterijen?
• Voorkomen van netonbalans met batterijparken?
• Werkgelegenheid gecreëerd voor duizenden mensen?

En aan welke initiatieven heb jij in deze periode gewerkt, kameraad? Afgeven en overal kritisch op zijn kan iedereen wel vanuit z’n luie stoel achter de computer. Laten we maar ophouden, want hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.

[Reactie gewijzigd door FrankSpin op 17 januari 2025 12:56]

Zeekr001 @FrankSpin17 januari 2025 13:01
• Herbruikbare raketten?
• Introductie van elektrische auto’s voor het grote publiek?
• Stimuleren van het gebruik van thuisbatterijen?
• Voorkomen van netonbalans met batterijparken?

Geen van deze argumenten gaan op voor SpaceX en Blue Origin.
En aan welke initiatieven heb jij in deze periode gewerkt, kameraad?
Ik roep ook niet keer op dat ik de mensheid verder ga helpen...
CH4OS @Zeekr00117 januari 2025 13:39
Hoezo gaat herbruikbare raketten niet op voor SpaceX? De Falcon 9 is gedeeltelijk herbruikbaar, Starship moet zelfs volledig herbruikbaar worden, die gaat dus altijd in zijn geheel de lucht in en komt in zijn geheel ook weer terug.

Ik ben niet helemaal op de hoogte wat de bedoeling is van Blue Origin, maar volgens mij gaat die ook volledig de lucht in en komt die ook volledig terug, dus ik zie niet hoe dat niet volledig herbruikbaar is?
Zeekr001 @CH4OS17 januari 2025 13:44
De space shuttle was ook een herbruikbaar ruimteschip. Dat is echt niet door SpaceX bedacht. Dat het niet verder ontwikkeld is heeft niets met technisch kunnen te maken maar enkel met geld en het feit dat men interesse verloor voor space programma's
CH4OS @Zeekr00117 januari 2025 14:11
Ja, de Space Shuttle zelf wel, maar de boosters die hem de raket in slingerden dan weer niet. ;) De Space Shuttle was dan ook wel een heel andere schaal dan de Falcon 9 raketten van SpaceX. Starship laat de Space Shuttle ook echt verbleken qua formaat.

Kijk ook even naar deze afbeelding, dat geeft wel een idee: https://media.cnn.com/api...6x9&q=h_720,w_1280,c_fill Bron: https://edition.cnn.com/s...ght-6-11-19-24/index.html

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 17 januari 2025 14:25]

Zeekr001 @CH4OS17 januari 2025 14:26
de Solid Rocket Boosters (SRB's) van de Space Shuttle waren technisch gezien herbruikbaar, maar het proces was arbeidsintensief en kostbaar. (oh klein detail, ze moesten ze wel uit de oceaan gevist worden)
CH4OS @Zeekr00117 januari 2025 14:33
Daarnaast zijn de raketten van nu veelzijdiger dan de Space Shuttle, dat uiteindelijk niet heel veel kon doen in de ruimte, waar de raketten tegenwoordig veel meer mee kunnen nemen (zowel qua personen/bemensing als vracht) bijvoorbeeld. Ook waren de boosters van de Space Shuttle vaak beschadigd en was er een beschermlaag of iets dergelijks altijd volledig weggebrand. Waarschijnlijk maakte dat hergebruik en opnieuw inzetten oninteressant zoals jij ook al schreef. :) Maar goed, beiden hadden/hebben hun eigen use cases.
Zeekr001 @CH4OS17 januari 2025 14:37
Dat wil ik onmiddellijk toegeven. Ik heb daar ook geen enkel probleem mee. Maar volgens Frankspin, deden SpaceX en BlueOrigin allemaal innovatieve dingen om de mensheid verder te helpen. Maar meer dan bakken geld er tegenaan gesmeten hebben ze niet. Het is niet zo dat ze nou wereldschokkende technologie ontwikkeld hebben.

Ik ageer niet zozeer tegen de moderne ruimtevaart, maar tegen het feit dat bovengenoemde bedrijven een soms bijna filosofisch doel pretenderen na te streven terwijl het feitelijk gewoon om platte pecunia gaat. En zelfs daar heb ik geen problemen mee, maar verkoop dat dan niet als "de mensheid verder helpen".
CH4OS @Zeekr00117 januari 2025 14:42
Dat wil ik onmiddellijk toegeven. Ik heb daar ook geen enkel probleem mee. Maar volgens Frankspin, deden SpaceX en BlueOrigin allemaal innovatieve dingen om de mensheid verder te helpen. Maar meer dan bakken geld er tegenaan gesmeten hebben ze niet.
Nou ja, SpaceX heeft met Starship voor nu tot doel om te reizen naar Mars en terug, met de gedachte om uiteindelijk ook op Mars te gaan wonen. Dus in die zin wil SpaceX inderdaad de mensheid verder helpen.
Het is niet zo dat ze nou wereldschokkende technologie ontwikkeld hebben.
Nou, om het nu zo plat te slaan is dan ook weer zonde. Het is best fascinerend om te zien hoe dat SpaceX het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen heeft dat raketten/boosters heden ten dage "gewoon" kunnen terugkeren op aarde, hoe dat Starship kan kantelen in de lucht om vervolgens ook "op de pootjes" terug te komen en tegenwoordig ook zelfs opgevangen kan worden mid-air.

Is het innovatief? Jazeker wel. Helpt het de mensheid? Op korte termijn wellicht niet, maar ik weet zeker dat op de langere termijn het wel degelijk helpt en impact heeft.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 17 januari 2025 14:42]

koelpasta
@CH4OS17 januari 2025 19:17
Nou ja, SpaceX heeft met Starship voor nu tot doel om te reizen naar Mars en terug, met de gedachte om uiteindelijk ook op Mars te gaan wonen. Dus in die zin wil SpaceX inderdaad de mensheid verder helpen.
De mensheid is op geen enkele manier geholpen met mensen op mars.
Het is best fascinerend om te zien hoe dat SpaceX het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen heeft dat raketten/boosters heden ten dage "gewoon" kunnen terugkeren op aarde,
Ik heb in de jaren 80 op de computerclub een modeltreintje gezien dat aangestuurd werd op een manier waarmee je er een potlood op kon balanceren. In de basis is dat niet veel anders dan de landende raketten van musk. Niet echt wereldschokkend dus.
Is het innovatief? Jazeker wel. Helpt het de mensheid? Op korte termijn wellicht niet, maar ik weet zeker dat op de langere termijn het wel degelijk helpt en impact heeft.
De vraag is, hoe lang is dat lange termijn en had het niet efficienter geweest om nog wat te wachten omdat we het dan nog beter en/of efficienter kunnen? Ik denk b.v. dat als we een paar decennia wachten dat we dan AI's hebben ontwikkeld die raketten kunnen ontwerpen die veel beter zijn dan die van musk.
CH4OS @koelpasta17 januari 2025 19:44
De vraag is, hoe lang is dat lange termijn en had het niet efficiënter geweest om nog wat te wachten omdat we het dan nog beter en/of efficienter kunnen? Ik denk b.v. dat als we een paar decennia wachten dat we dan AI's hebben ontwikkeld die raketten kunnen ontwerpen die veel beter zijn dan die van musk.
Tja, dan kun je met alles wel wachten, daar worden zaken niet efficiënter of beter van. Kennis en ervaring komt ook niet zomaar aanwaaien of zo, er moet dus wel een basis voor de kennis en kunde zijn. Wat je hier dus omschrijft is dus een utopie, omdat het nooit op die manier zoals je het nu omschrijft werkelijkheid kan worden.
Zeekr001 @CH4OS17 januari 2025 14:52
Nou ja, SpaceX heeft met Starship voor nu tot doel om te reizen naar Mars en terug, met de gedachte om uiteindelijk ook op Mars te gaan wonen. Dus in die zin wil SpaceX inderdaad de mensheid verder helpen.
Kijk en daar heb ik dus wel problemen mee. Waarom zouden we miljarden moeten spenderen en resources van onze planeet moeten opofferen om te gaan naar een downgraded versie van onze eigen planeet. Ik ben helemaal voor de kolonisatie van Mars. Als we daar klaar voor zijn. Wat in mijn optiek betekent dat we respect hebben voor onze eigen planeet en daar in vrede en harmonie mee kunnen leven. Maar tot op heden hebben we geenszins bewezen verantwoordelijk om te kunnen gaan met deze planeet. Laten we die andere dan even voor wat het is? Dan kunnen we die miljarden aan onze huidige planeet besteden.
Is het innovatief? Jazeker wel. Helpt het de mensheid? Op korte termijn wellicht niet, maar ik weet zeker dat op de langere termijn het wel degelijk helpt en impact heeft.
Soit, innovatief inderdaad, revolutionair, nee.
Maar de lange termijn is niet zo belangrijk als we op korte termijn onze planeet om zeep helpen. Dat is meer mijn frustratie. Zonder korte termijn IS er geen lange termijn. Dat is de paradox.
GeroldM @Zeekr00117 januari 2025 14:14
Het had wel degelijk ook met geld te maken. Het Space Shuttle programma was stervensduur. Het koste telkens een godsvermogen om een gelande Space Shuttle weer op orde te krijgen voor de volgende vlucht.

Tel daar ook nog de rompslomp bij op dat dit werk gedaan moest worden in meerdere staten, want NASA.

Dat had allemaal veel efficienter en voor flink lagere kosten gekund.

Daarnaast waren de shuttles ook erg oud aan het worden. Vervanging was simpelweg te duur, want NASA had niet meer de operationele capaciteit waarmee ze ooit begon. En het totaalbudget van NASA werd ook elk jaar lager en lager. Want andere belangen van de V.S. weegden zwaarder.

Je mag zeker een andere mening hebben, maar mijns inziens is geld de hoofdreden geweest, en "verdwijnende interesse" meer een drogreden.
Zeekr001 @GeroldM17 januari 2025 14:29
Fair enough. Ik kan er volledig achter staan dat geld de hoofdreden was om het te stoppen. Commerciele ruimtevaart bestond nog niet zoals het nu bestaat waarin iedere Pipo voor een habbekrats een satelliet de ruimte in kan schieten. Of dat een verbetering is laat ik dan even in het midden.
FlorisVrolijk @Zeekr00117 januari 2025 14:27
Een raket is iets anders dan een ruimteschip ;)
Zeekr001 @FlorisVrolijk17 januari 2025 14:31
Ok dan nemen we niet de space shuttle maar de DC-X ;)
comprobot @Zeekr00118 januari 2025 22:37
maar raketten niet ..... daarom
CH4OS @FrankSpin17 januari 2025 13:40
Ik begrijp alleen niet wat bepaalde zaken waar Tesla aan werkt, van doen hebben op zaken die SpaceX doet, anders dan dat Musk de CEO is van beide bedrijven...
moonlander @Zeekr00117 januari 2025 12:51
Voor mij is het vooral een ordinair wedstrijdje wie de langste heeft.
Dat was toch in de jaren 60 ook zo met spoetnik en de eerste maanlanding..
Vooralsnog kan ik maar weinig dingen bedenken die SpaceX en Blue Origin bereikt hebben die we niet al bereikt hebben met de maanmissies van de jaren 60 en 70.
Het probleem is dat die kennis van toen vergeten is. En veiligheid is wel een dingetje tov toen. We hebben dus zeker wel weer wat bereikt!
Obfzk8R @FrankSpin17 januari 2025 11:59
Whataboutisme! Of... "Do not venture your opinion if you cannot do better." :?
yorkick @FrankSpin17 januari 2025 12:31
Ze hadden veel meer testdoelen dan alleen lanceren en de booster landen, dus ja, zelfs SpaceX zou deze lancering "mislukt" noemen.
Totaal niet nodig om zo in de verdediding te schieten, het zijn bedrijven die zich prima (zacht uitgedrukt) redden.

En zoals hier gisteren ook al werd benoemd, mensen moeten zich beseffen dat een groot doel (misschien wel het doel) van Starship, het lanceren van Starlink satellieten is.
Desondanks is het heel mooi dat ze naar Mars willen (nog heel lang ondenkbaar en onhaalbaar), en vooral dat NASA Starship een grote rol geeft in Artemis en de maan-missies.
Verwijderd @FrankSpin17 januari 2025 13:18
Dus niemand mag zeggen dat een atleet traag gelopen heeft behalve als ie zelf sneller kan lopen?

De mensheid verder helpen? Dat is wel een heel filantropische kijk op de zaak. Ik zou het pure commercie noemen die de mensheid alleen maar schaadt.
C00P @FrankSpin17 januari 2025 20:53
Stop met het adoreren van Elon musk, het is geen goede mens!

YouTube: Musk....Death Spiral!!!
koelpasta
@FrankSpin17 januari 2025 13:06
Wees blij dat er bedrijven zoals SpaceX en Blue Origin zijn die de mensheid verder helpen.
Maar de mensheid is helemaal niet geholpen met die bedrijven. Hoe is de mensheid bijvoorbeeld geholpen met de touristische attractie van bezos?
Ze steken onzinnig veel geld in iets dat de komende 100-en jaren niet erg relevant zal zijn, namelijk het in de ruimte brengen van mensen. Ze willen vooral de eerste zijn maar het help de mensheid niet verder.
FrankSpin @koelpasta17 januari 2025 13:09
Die toeristische attracties betalen voor de doorontwikkeling van de raketten. Het is een commercieel bedrijf en geen liefdadigheidsinstelling. De rijken betalen fors voor deze uitstapjes, maar op de lange termijn profiteert iedereen van de investeringen die zij doen.
koelpasta
@FrankSpin17 januari 2025 13:17
Ja, en wat hebben we dan aan die raketten? Waar profiteert iedereen dan van?
Duval @koelpasta17 januari 2025 14:22
Gebruik jij ooit GPS? Of je mobiele telefoon om foto's te maken? Of water filters? Of sportschoenen?

https://www.jpl.nasa.gov/...ave-without-space-travel/
koelpasta
@Duval17 januari 2025 15:19
Gebruik jij ooit GPS?
Ja, maar dat werkte al toen musk nog een kind was. Er is dus niet echt een grote behoefte aan nieuwe raketten.
https://www.jpl.nasa.gov/...ave-without-space-travel/
Als je deze vindingen afzet tegen de gruwelijke hoeveelheid geld dat door NASA en aanverwanten is weggepist (op dit moment zo'n 25 miljard per jaar, welk onderzoeksinstituut krijgt dat?) dan is dit eigenlijk een vrij trieste opsomming van de maatschappelijke voordelen van een halve eeuw ruimtevaart. Ik denk dat het ordes van grootte efficienter had geweest als deze zaken niet door NASA of JPL waren ontworpen, voor zover ze dat ook werkelijk door die clubs zijn ontworpen.

Daarnaast zijn de zaken die in dit lijstje voorkomen best wel twijfelachtig. In een aantal gevallen, b.v. de laptop, gaat het eigenlijk om een produkt dat niet specifiek voor NASA ontworpen was (mischien wel specifiek aangepast).

Edit: foutje verbeterd.

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 17 januari 2025 15:34]

StarZ @FrankSpin17 januari 2025 13:03
Helpt het de mensheid verder of vooral bedrijven?
sudo @StarZ17 januari 2025 13:15
Sind we het modern kapitalisme en de vrije markteconomie hebben is de mensheid er enorm op vooruit gegaan. Dit is geen zero-sum game, zowel bedrijven als de mensheid kunnen hier beter van worden.
koelpasta
@StarZ17 januari 2025 15:20
Het is nog erger. Het helpt een paar bedrijven.
IamPeacock @FrankSpin17 januari 2025 11:50
Ik geef je helemaal gelijk omtrent de verzuring en Europa.

Maar laat ons nu ook niet doen alsof het Musk en Bezos te doen is om de mensheid verder te helpen. Deze personen worden schrikwekkend machtig en rijk. Of dat een goede zaak is weet ik zo nog niet.
AMD and INTEL @IamPeacock17 januari 2025 11:58
Musk heeft daarintegen niet echt een luxe leven. Ik denk serieus dat zijn doel Mars bereiken is, at whatever cost. Je kan daar negatief tegenover zijn, true maar zijn doel is zover ik zie niet rijkdom vergaren voor een luxe leventje.
Lamith @AMD and INTEL17 januari 2025 12:22
Zijn persoonlijke vermogen is met 200 miljard gegroeid sinds Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Waar heb je het over? Het enige doel wat ie heeft is geld verdienen en gezien worden als genie, kom op nou.
multikoe
@Lamith17 januari 2025 12:28
Hoe weet jij zo zeker dat hij zijn vermogen uiteindelijk niet wil aanwenden om de kolonie op Mars een boost te geven?
StarZ @multikoe17 januari 2025 13:04
Wat voor stappen zet hij nu om echt iets te bereiken dan? Volgens mij is hij nu voornamelijk bezig met politiek
multikoe
@StarZ17 januari 2025 18:20
Hij is nog steeds baas van SpaceX en die zitten met hun vingers diep in allerlei projecten richting maan en Mars. Dat lijken mij stappen. Tot nu toe is hij alles wat hij van plan was met zijn ruimtevaartdroom nog steeds aan het uitvoeren. Of niet?
Lamith @multikoe17 januari 2025 13:50
Deze gast heeft meer beloftes gebroken dan waargemaakt en dat doet jou geloven dat hij ze nu wel gaat nakomen?
multikoe
@Lamith17 januari 2025 18:18
Ik geloof helemaal niets. Jij gelooft dat hij alleen maar uit is op financieel gewin en ik vraag je waarom je dat denkt? Het enige dat ik vraag is waar dat uit blijkt en dan kom jij met wat vage onderbuikgevoelens :|
AMD and INTEL @Lamith17 januari 2025 12:40
Ik zie graag de sources van waaraan hij zijn geld besteed. Zover ik weet, geen luxe artikelen, en gaat zonbeetje alles naar SpaceX ( en X de laatste tijd.. maar dat terzijde )

Maar terzijde, een missie naar Mars kost ontzettend veel geld, maar levert ook veel op voor de mensheid. NASA heeft ook ontzettend veel ontdekt met de apollo misses, en ook met het onderzoek naar Mars : https://spinoff.nasa.gov/mars

En dat nu een persoon dat in handen heeft, tsja zie liever natuurlijk dat NASA en ESA de frontiers pushen, maar daarvoor moeten we wel wat gaan doen. Misschien toch maar de politiek pushen om ESA wat meer funding te geven, zodat het bij ons 100% zeker voor het publieke goed gebruikt wordt.
KRBM123 @AMD and INTEL17 januari 2025 13:12
maar dat terzijde
Waarom terzijde? En is het kwart miljard dat hij aan Trump uitgaf ook een 'terzijde'?

[Reactie gewijzigd door KRBM123 op 17 januari 2025 13:14]

CH4OS @AMD and INTEL17 januari 2025 13:33
En dat nu een persoon dat in handen heeft, tsja zie liever natuurlijk dat NASA en ESA de frontiers pushen, maar daarvoor moeten we wel wat gaan doen. Misschien toch maar de politiek pushen om ESA wat meer funding te geven, zodat het bij ons 100% zeker voor het publieke goed gebruikt wordt.
NASA, ESA en dergelijken, laten veel meet- en foto-apparatuur de ruimte in lanceren door diverse commerciële partijen. De meet instrumenten leveren dus data op, dat niet eens bij SpaceX terecht komt. Ik vind het dan een beetje kort door de bocht door te stellen dat doordat SpaceX het Starship project heeft, dat zij (of Musk, gezien je 'een persoon' noemt) daardoor ook blijkbaar iets in handen zou hebben (en dus een soort macht of controle of zo?), dat is dus niet zo.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 17 januari 2025 13:34]

Zeekr001 @AMD and INTEL17 januari 2025 13:41
Dat de man niets geeft om luxe artikelen is natuurlijk geen enkele nuttige informatie. Hij heeft 250 miljoen uitgegeven om politieke macht te kopen. Dat zou je gewoon in dezelfde categorie kunnen plaatsen.

Sterker nog, het kopen van Twitter zou je daar zelf onder kunnen scharen. Het is gewoon een vanity project. En dus de ultieme vorm van luxe aankoop.
Honytawk @AMD and INTEL17 januari 2025 12:26
Tuurlijk, de rijkste man ter wereld doet het helemaal niet voor het geld. /s
Naar Mars gaan is een uitgelopen hobby van hem. Hij heeft dat volledig zelf gekozen en kan daar op elk moment mee stoppen.
RJG-223
@Honytawk17 januari 2025 13:12
Tuurlijk, de rijkste man ter wereld doet het helemaal niet voor het geld. /s
Projectie ? Jaloezie ?

Als je zoiets voor het geld doet, dan kom je niet zo ver. Dan ben je veels te bang je geld te verliezen. SpaceX en Tesla zijn allebei op het randje van falen geweest, en Musk heeft er ongeveer zijn laatste geld in geïnvesteerd voordat het succesvol werd. De meeste mensen hadden die 100 miljoen (of zo) die hij had lekker op de bank gezet, en de rest van hun leven gerentenierd. Musk heeft dat geld in o.a. in SpaceX gestopt, met het zeer grote risico het allemaal te verliezen. En nu zijn risico's toevallig goed zijn uitgepakt, zeg jij dat hij het allemaal voor het geld gedaan heeft ?
Zeekr001 @RJG-22317 januari 2025 13:37
Als je zoiets voor het geld doet, dan kom je niet zo ver. Dan ben je veels te bang je geld te verliezen.
Als je 400 miljard hebt is het wel wat makkelijker risico's nemen. Het is niet zo dat je meteen straatarm bent wanneer er iets niet goed uitpakt. Dat maakt het allemaal relatief.
RJG-223
@Zeekr00117 januari 2025 14:29
[...]

Als je 400 miljard hebt is het wel wat makkelijker risico's nemen. Het is niet zo dat je meteen straatarm bent wanneer er iets niet goed uitpakt. Dat maakt het allemaal relatief.
Hij had twee decennia geleden geen 400 miljard. Hij had 176 miljoen. Hij heeft hij dat geld allemaal in SpaceX, Tesla en Solarcity gestopt, rond ca. 2008 waren alle vier (drie bedrijven, en Musk zelf) bijna failliet. Dat hij nu 400 miljard heeft, komt omdat al die zeer grote risico's die hij genomen heeft goed zijn uitgepakt. Als het anders was gelopen, had hij nu misschien wel een baantje gehad als hamburgerbakker bij McDonalds, en dan had jij hem oerdom genoemd om al z'n miljoenen in kansloze bedrijven te stoppen, in plaats van het lekker op de bank te laten staan.

Musk heeft al zijn geld geriskeerd, en dáárom heeft hij nu 400 miljard. Wanneer ga jij hetzelfde doen ?
Zeekr001 @RJG-22317 januari 2025 14:32
Hij had 176 miljoen.
Ohja inderdaad aan de rand van de afgrond.

Daarnaast had hij gewoon fortuinlijke ouders als backup. Dat handelt allemaal toch wat makkelijker, niet.

[Reactie gewijzigd door Zeekr001 op 17 januari 2025 14:32]

AMD and INTEL @Zeekr00117 januari 2025 15:19
Zijn ouders waren niet rijk.
Zeekr001 @AMD and INTEL17 januari 2025 15:35
"We were very wealthy. We had so much money at times we couldn't even close our safe," Errol said, explaining that one person would hold the money down while a second would slam the safe door shut. "And then there'd still be all these notes sticking out and we'd sort of pull them out and put them in our pockets."

bron

Errol Musk, a South African engineer, entrepreneur, and pilot, is estimated to have a net worth of around $200 million. While this figure pales in comparison to his son's wealth, which is estimated to be around $215 billion, Errol Musk's financial success is notable in its own right and has contributed to the Musk family's overall wealth.

Bron

"Yes, Elon Musk's father, **Errol Musk**, was relatively wealthy. Errol Musk is a South African electromechanical engineer, pilot, and property developer. He was reportedly successful in these fields during Elon Musk's childhood, which contributed to a comfortable lifestyle for the family.

There has been significant speculation and controversy around Errol Musk's wealth. Errol once stated that he owned a stake in an emerald mine in Zambia, which he claimed contributed to the family's financial position. However, Elon Musk has downplayed these claims in interviews and on social media, asserting that his father was not extraordinarily wealthy and that he (Elon) did not benefit from inherited wealth when starting his ventures.

While there is some ambiguity about the exact nature and extent of Errol Musk's wealth, it is clear that Elon Musk did not come from poverty and had access to a good education and early opportunities. However, Elon often emphasizes that his entrepreneurial success is largely the result of his own efforts."

Bron: ChatGPT
AMD and INTEL @Zeekr00117 januari 2025 15:45
"I grew up in a lower, transitioning to upper, middle income situation, but did not have a happy childhood. Haven’t inherited anything ever from anyone, nor has anyone given me a large financial gift.

My father created a small electrical/mechanical engineering company that was successful for 20 to 30 years, but it fell on hard times. He has been essentially bankrupt for about 25 years, requiring financial support from my brother and me.

That said, he does deserve credit for teaching me the fundamentals of physics, engineering and construction, which is more valuable than money, but did not support me financially after high school in any meaningful way.

Our condition of providing him financial support was that he not engage in bad behavior. Unfortunately, he nonetheless did. There are young children involved, so we continued to provide financial support for their well-being.

Regarding the so-called “emerald mine”, there is no objective evidence whatsoever that this mine ever existed. He told me that he owned a share in a mine in Zambia, and I believed him for a while, but nobody has ever seen the mine, nor are there any records of its existence.

If this mine was real, he would not require financial support from my brother and me."

https://x.com/elonmusk/st...pntXATQDX5o-pZO4jdwA&s=19

Hij heeft zelf bedrijven opgericht, verkocht en dan weer nieuwe gestart. Zo ook SpaceX dus, waarbij hij alles had geriskeerd om de mensheid verder te helpen en naar Mars te gaan.


“You want to wake up in the morning and think the future is going to be great - and that’s what being a spacefaring civilization is all about. It’s about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. And I can’t think of anything more exciting than going out there and being among the stars.” - Elon Musk

De motieven lijken dus zeker om met Starship Mars te bereiken, en niet om zelf rijker te worden voor eigen belang.
Honytawk @AMD and INTEL17 januari 2025 15:55
https://www.forbes.com/si...igrant-changes-the-world/
This is going to sound slightly crazy, but my father also had a share in an Emerald mine in Zambia. I was 15 and really wanted to go with him but didn’t realize how dangerous it was.
Dit is recht uit de mond van Musk. Dus ofwel loog hij toen, ofwel liegt hij nu.
Maar het is sowieso een leugenaar.
Zeekr001 @AMD and INTEL20 januari 2025 08:40
De motieven lijken dus zeker om met Starship Mars te bereiken, en niet om zelf rijker te worden voor eigen belang.
Ah ja vandaar de 400miljard op zijn bankrekening en een extreemrechts gedachtengoed.
Zeekr001 @AMD and INTEL17 januari 2025 13:24
Hoe is het bereiken van Mars een stap die ons als mensheid verder helpt? Mars is in planeet die op alle fronten slechter is dan dat we hier hebben. Maar hier kijken we er niet naar om, maar Mars zouden we moeten koloniseren.

Het is alsof je je goede wandel schoenen weggooit omdat er elders slippers te koop zijn.
GeroldM @Zeekr00117 januari 2025 15:06
Uit meer en meer data blijkt dat Mars er ooit net zo uitgezien zou hebben als de Aarde.

De Aarde heeft echter een kern die in beweging is en daardoor een magnetisch schild heeft waarmee het zich tegen de nukken van de Zon kan beschermen. Mars zweeft aan de buitengrens van de 'goldilock-zone' in dit zonnestelsel. Mars had en heeft echter een niet noemenswaardig magnetisch beschermingsveld en verloor praktisch alles door de 'nukken' van dezelfde Zon.

Dat maakt Mars echter wel een interessante kandidaat voor terra-forming. Maar dat kan alleen gebeuren, wanneer er mensen veilig naar die planeet kunnen reizen. Alhoewel de kans laag is, de kans is niet nul dat er ooit een Asteroide komt die de mensheid weg zal vagen op Aarde. Op dat moment zul je (als mensheid in het algemeen) blij zijn dat er tijd en moeite is gestoken in ruimtereizen en andere planeten bewoonbaar maken.

Zelfde geldt voor Mars. Maar dan is er tenminste kennis, tech en ruimte-constructie mogelijkheden aanwezig voor verdere exploratie van planeten en manen in dit stelsel door mensenhanden.

De dino's waren voorheen ook heer en meester op Aarde voor een geweldig lange periode. Maar ja, die zagen hun annihilatie door een asteroide niet aankomen. Het is zelfs een vrij veilige aanname dat zij zich zulke mate van destructie niet eens voor konden stellen.

Wij, als mensheid zijnde, kunnen dat wel. Dus behoren we daarnaar te handelen, of door de volgende vorm van leven op Aarde op te worden gegraven als fossielen. Die levensvorm zou dan zelfs redenen hebben om de mensheid zelfs uit te lachen vanwege het gebrek aan inzicht om op meerdere planeten/manen/ruimtestations te gaan leven.

Maar misschien is dan de laatste lach wel voor de mensheid, want tegen de tijd dat die levensvorm ons aan het opgraven is, hebben zij misschien niet genoeg tijd meer om zich van de Aarde los te weken voordat deze eerst compleet onleefbaar wordt en daarna zelfs wordt opgezwolgen door diezelfde stervende Zon. Mars, met huidig inzicht, zou niet door de uitdijende Zon worden opgezwolgen tijdens de sterffase.
Zeekr001 @GeroldM17 januari 2025 15:26
Is het dan niet handiger en efficiënter om gewoon te zorgen dat we ons kunnen wapenen tegen een asteroïde?

Maar nogmaals ik ben helemaal niet tegen de kolonisatie van Mars. Waar ik wel tegen ben is de kolonisatie van een andere planeet terwijl we niet eens in staat zijn om fatsoenlijk met deze om te gaan. In mijn optiek getuigd het van weinig intellect om de prioriteit bij de verkeerde dingen te leggen.

We zijn (en dus ook de drang achter de innovatie) nog steeds op zoek naar meer rijkdom. Maar wat is rijkdom nou echt... meer cijfers in een app op je telefoon?

Aan de andere kant vechten we elkaar letterlijk de wereld uit. Roven we de grondstoffen van de aarde op een tempo waarop de aarde dat niet aan kan alsof we ergens een backup hebben.

Dus moreel zijn we daar nog lang niet...
koelpasta
@GeroldM17 januari 2025 19:30
Dat maakt Mars echter wel een interessante kandidaat voor terra-forming.
En heb je al eens opgezocht hoeveel tijd, energie en materie er komt kijken bij zo'n operatie?..
We gaan het de komende honderden jaren niet kunnen opbrengen om hieraan te beginnen als wereldbevolking. Volledig krankzinnig om er nu al mee bezig te zijn.
Maar dat kan alleen gebeuren, wanneer er mensen veilig naar die planeet kunnen reizen.
Hoezo? Waarom? Wat gaan mensen kunnen wat robots de komende paar decennia niet zullen gaan kunnen? Je zit met ernstige straling (vanwege dat weggevallen magnetisch veld), praktisch geen atmosfeer, zeker geen adembare, het is er ernstig koud, het zand is een gruwelijk schuurmiddel en je kunt geen kant op als het misgaat. Verder is er ook nog een gebrek aan zwaartekracht waar mensen fysiologisch helemaal niet goed tegen kunnen.
Al met al gaan mensen echt een heel kleine factor spelen op mars. Er is gewoon geen goede reden voor. Om soortgelijke, maar ordes van grootte minder ernstige omgevingsfactoren, hebben we enkel een paar researchstations op antarctica, op aarde dus. En ook dat is voor een groot deel om te laten zien dat het kan maar verder zonder veel nut.
CH4OS @FrankSpin17 januari 2025 13:28
Wat zijn we toch weer ontzettend zuur met z’n allen. Mislukt? Als je over mislukkingen wilt spreken, heb het dan over het feit dat Europa compleet heeft gefaald met haar ‘space program’. In 2024 is er wéér geen Europees bedrijf gelukt om een raket in de ruimte te krijgen.
Ariane 6? Weliswaar niet commercieel, maar wel Europees en ook gelukt. Bedenk je wel, het budget dat vanuit Europa gebruikt wordt voor ruimtemissies, is veel lager dan dat van Aerika, Rusland en China. En daarbij investeren we vaak ook met Amerikaanse projecten mee en werken we veel met hen samen.
We zijn altijd zo negatief over alles in Europa, met onze regeltjes, wetten en pessimistische blik op alles. Bah.
In welke context bedoel je dit? Kijkende naar Ariane 6 hebben we toch tenminste iets? :)
Wees blij dat er bedrijven zoals SpaceX en Blue Origin zijn die de mensheid verder helpen. Het mag allemaal wel wat positiever, maar natuurlijk leveren negatieve headlines meer clicks en geld op.
Natuurlijk is het hartstikke tof dat er meer partijen zijn, ik heb alleen een beetje het gevoel dat je er wat negatiever in staat.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 17 januari 2025 13:29]

tk628 @FrankSpin17 januari 2025 13:35
Eens, adhv het nieuws bericht had ik het idee dat de raket al in een vroeg stadium ontploft was, maar het tegenovergestelde is waar, Starship ontplofte toen het engine cut-off commando werd gegeven, dat wil zeggen dat de lancering dus voltooid was. Verder raad ik iedereen aan om de video op de SpaceX site te kijken, als je kijkt bij T+06:00 (video timestamp 46:10) dan zie je hoe de eerste trap booster gevangen wordt, echt super gaaf om te zien, tweede keer dat dit lukt.

@FrankSpin Ik deel je frustratie met de berichtgeving en dat is eigenlijke elke keer dat een missie niet 100% succesvol is (niet alleen op tweakers, maar alle NL media). Ik denk dat het SpaceX' innovatieve aanpak niet wordt begrepen. Je kan of 10 jaar erover doen om de perfecte raket te designen met allerlei simulatie modelen en dan kan hij nog steeds ontploffen, of je kan regelmatig lanceren en adhv de data leren hoe je je design kan verbeteren. Dat SpaceX deze aanpak economisch rendabel weet te maken is echt heel erg knap en heeft voor een groot deel te maken met het vangen en hergebruiken van de booster.
Blokmeister @FrankSpin17 januari 2025 19:35
Ik ben het inhoudelijk enigszins met je eens. Het valt mij ook op dat de nadruk lijkt te liggen op de ontploffing van Starship in plaats van de succesvolle vangst van een booster met de afmetingen van een kantoorgebouw. Dat laatste is echt een ongelofelijke prestatie, ook al doen ze dat voor de tweede keer nu. Het is een prestatie die zijn weerga niet kent.

Dat gezegd hebbende ligt voor mij als fan van SpaceX ook de nadruk op het verlies van Starship zelf, zeker omdat dit de vorige keren gewoon prima lukte. Daarbij komen ook de ongelofelijk gave foto's en video's van de verbranding in de atmosfeer. Ongelofelijk gave beelden. Vooral de ontploffing steelt hier de show. Ik vind het jammer, maar ik snap ook wel dat hier in de media de nadruk op legt.

Ik ben het echter niet met je eens dat er hier eenzijdige discussies zijn op tweakers. Bij alle afgelopen lanceringen van SpaceX was er een erg leuke en inhoudelijke discussie tussen fans en leken over de vernieuwingen en prestaties van Starship. Er zijn Musk-haters die roepen dat het nooit wat wordt met SpaceX, maar er zijn ook zeker mensen die Starship al tijden volgen en hier in de comments prima nuanceren dat het een test was, en dat SpaceX meer is van fail fast, learn fast.

Er worden hier geen meningen onderdrukt, en zeker niet gemodereerd volgens de ogen van enkelen. Als je hier semi-ongefundeerde claims doet over Europa, de Europese wetgeving en dat de Tweakers het vooral doet voor de clickbait, dan verdien je zeker een 0, of zelfs een -1. Dat is geen inhoudelijke discussie maar gewoon geblaat en beschuldiging. Dan is zo'n moderatie gewoon op zijn plaats.

Dat is jammer, want ik denk dat je inhoudelijk zeker een punt hebt. Europa heeft veel regels. Dat heeft zijn voordelen, denk aan USB-C, roaming, voedselveiligheid, open handel. Maar ja, dat kan soms de industrie ook in de weg zitten, en het is jammer dat de echte waardevolle bedrijven vooral buiten Europa zitten, op enkele na dan. Je punt dat er vaak ietwat negatief over de tests van Starship wordt gepraat is volgens mij ook gewoon de spijker op zijn kop. Aan de andere kant is auteur Tijs Hofmans echt geen nieuweling op dit onderwerp, dus heeft hij hier vast goed over nagedacht. Als je hem soms in de podcast hoort, zal het mij niet verbazen als hij hier gewoon voor is opgebleven gister.

Als je zo'n mening op een normale toon brengt, goed onderbouwt en nuance aanbrengt, dan zul je hier gewoon een +1 of +2 gemodereerd krijgen, zoals het hoort.

Verder over ruimtevaart in Europa, heb je deze video al gezien? YouTube: Europe’s Newest Rockets!!! Inside RFA & ISAR's Rocket Factories!. Gewoon in ons buurlandje!
Jeffreyy2 17 januari 2025 11:13
Hoe de lancering van new glenn volgens het tweakers nieuwsteam dan wel een "success" is en dit "mislukt" is is mij een raadsel, ik vond het in iedergeval een aardig success dat de booster weer gevangen is.

Edit: ik lees veel goede punten toch vind ik deze testvlucht als “mislukt” bestempelen te zwart wit ik vind het eerder deels mislukt.

[Reactie gewijzigd door Jeffreyy2 op 17 januari 2025 11:45]

LOTG @Jeffreyy217 januari 2025 11:26
Omdat niet alleen Tweakers dit als mislukt bestempelt? De booster is succesvol opgevangen, maar de rest is verloren gegaan en ze hebben niet kunnen doen wat ze wilde doen.

Een mislukte lancering dus.

De New Glenn is wel succesvol gelanceerd en heeft zijn doel bereikt, alleen is de booster niet succesvol opgevangen.

SpaceX heeft toch ook zat succesvolle lanceringen gehad waarbij de booster of andere zaken niet zijn opgevangen?
jip_86 @LOTG17 januari 2025 11:33
Er is nog steeds genoeg getest. Het glas is 5/8 vol aldus Musk:
...
New ship forward flaps, higher thrust engines and tile adherence on ascent were tested.

Improved heat shield performance was the only major thing that wasn’t tested, along with the “Pez” payload dispenser.
...
https://x.com/elonmusk/status/1880159432308408468
Niosus
@jip_8617 januari 2025 14:25
Ben zelf een grote SpaceX fan, maar laten we wel gewoon even eerlijk zijn... Deze lancering was een mislukking. Neemt niet weg dat ze er veel van leren, en dat er bepaalde stukken wel extra getest zijn. Maar de verwachting was echt wel dat Starship gewoon zou overleven tot het aan de andere kant van de planeet in de oceaan landt.

Het criterium dat ze meestal gebruiken is vanuit het perspectief van de payload: is die in een bruikbare baan gebracht. Zo ja, dan is het een (gedeeltelijk) succes. Zo nee, dan is de missie gefaald. Dat ligt nu een klein beetje anders, maar toch: er was een simulatie payload aan boord, die hebben ze niet kunnen deployen in de baan dat ze wouden.

Ik vind het echt even spijtig als al de rest hier. Ik wil ze echt zien slagen in het hele verhaal. Maar we moeten onze kop niet in het zand steken. Dit is niet gelopen zoals het hoorde. Pech gehad. Ze moeten nu uitzoeken wat er is mis gegaan, dat oplossen, en opnieuw proberen. Dat is niet het einde van de wereld. Er is geen reden om ons in bochten te wringen en definities te herdefiniëren. Dat er een zilveren randje is verandert er niets aan wat de woorden betekenen.
koelpasta
@jip_8617 januari 2025 13:11
Het glas is 5/8 vol aldus Musk:
Maar uitspraken van musk blijken vaak optimisme op het randje van leugens te zijn.
Zo hadden we al jaren zefrijdende tesla's gehad moeten hebben en had elon nu al een datsja op Mars. Althans, volgens elon dan...
jip_86 @koelpasta17 januari 2025 13:15
Wat is er leugenachtig aan dan? Booster was volledig succesvol dus 4/8 en nog een subset van de doelen voor StarShip V2 kunnen testen maakt 5/8. We zien alleen het eind resultaat maar ze hebben alsnog een sloot aan data om het design weer te kunnen verbeteren voor de volgende vlucht.
koelpasta
@jip_8617 januari 2025 13:18
Ja, maar natuurlijk kun je ontzettend veel leren van gefaalde experimenten. Dat neemt niet weg dat musk over het algemeen te positief is over zijn prestaties.
SuperDre @koelpasta17 januari 2025 14:25
Nouja, als ik naar zijn prestaties en bankrekening kijk, en dan naar mijn eigen prestaties en bankrekening, en durf mn handen in het vuur te steken voor jouw prestaties en bankrekening, dan denk ik dat Musk toch niet ongelijk heeft om positief over zijn prestaties te zijn.... Uiteindelijk bereikt hij wel wat die wil bereiken. Hoe vaak zeggen wij wel niet iets dat we willen bereiken en behalen dat ook niet voor de toen gestelde tijd.
koelpasta
@SuperDre17 januari 2025 14:58
Had jij dan van je pappa en mamma miljoenen meegekregen om op je 20e je in te kunnen kopen in potentieel winstgevende bedrijven zoals paypal? Musk wel iig.
SuperDre @koelpasta18 januari 2025 00:56
Misschien moet je je eens echt inlezen in het leven van Musk, dan had je geweten dat je nu kolder aan het uitkramen bent. Ja, hij had een rijke vader. Nee, daar heeft hij geen profijt van gehad omdat hij voornamelijk bij zijn moeder woonde en zo goed als platzak naar de VS verhuisde en daar zelf zijn geld heeft verdiend dat hij uiteindelijl in Paypal stopte.
koelpasta
@SuperDre18 januari 2025 06:41
Als er 1 ding inconsequent is bij musk dan zijn het wel zn verhalen over zn jeugd.
SuperDre @koelpasta18 januari 2025 10:08
Wat een onzin.
PCG2020 @Jeffreyy217 januari 2025 11:27
Wanneer de verwachtingen van SpaceX door het ontploffen van de tweede trap niet worden ingelost, is deze experimentele lancering van een nieuw type tweede trap voor hen mislukt. Wanneer dat in een persbericht van SpaceX ook zo gezegd wordt, hoeft Tweakers daar geen eigen waardeoordeel aan te hangen en hoef jij dus ook niet achterdochtig te doen.
Jeffreyy2 @PCG202017 januari 2025 11:46
Welk persbericht van SpaceX bedoel je? Ik kan hem niet vinden.
Deamon002 @Jeffreyy217 januari 2025 12:28
https://www.spacex.com/la...ssionId=starship-flight-7
PCG2020 @Jeffreyy217 januari 2025 14:40
Inmiddels is daar naar gelinkt door @Deamon002. Tussen de regels door, waarin onder meer gesproken wordt over 'success comes from what we learn', kun je opmaken dat de verwachtingen anders waren dan het uiteindelijke resultaat. Derhalve is deze proefvlucht dus een mislukking, aldus SpaceX.
phYzar @Jeffreyy217 januari 2025 11:19
Dat ligt aan de gestelde doelen. Het primaire doel bij New Glenn was een test-payload in een baan om de aarde brengen, dat is gelukt. SpaceX had diverse doelen gesteld voor de 2e trap: motor herstarten in de ruimte, dummy-satellieten vrijlaten, de nieuwe flaps testen, diverse hitte-tegel-opties testen. Al die tweede trap testen konden niet worden gedaan, omdat het mis ging voordat die trap in een (bijna) baan om de aarde was.

Maar deels heb je gelijk, "mislukt" is nogal zwart-wit. SpaceX is op zoek naar testdata, en ze hebben ook met dit resultaat veel testdata verzameld.
mjtdevries
@phYzar17 januari 2025 17:55
SpaceX was niet op zoek naar willekeurige testdata, maar specifiek die tweede trap tests die je zelf noemt.

Als ze vervolgens geen van die tweede trap tests hebben kunnen doen dan kun je dat niet anders noemen dan een mislukking.
Uiteraard kun je van elke mislukking leren. Maar een mislukking blijft het.
MaartenBW @Jeffreyy217 januari 2025 11:31
Ik denk dat deze test keer dit bij SpaceX zeker nier als succes wordt gezien ondanks de enorm succesvolle booster vangst met de toren, wat natuurlijke hartstikke mooi is.

SpaceX had een hele lijst testen opgelijnd met het Ship welke ze nu niet hebben kunnen uitvoeren waaronder:
- Dummy Starlink deployment
- Inflight Engine relight
- Nieuwe generatie hitteschild tegels (waaronder wat speciale tegels zoals 'metalic' en 'active cooled' tegels).
- Kijken hoe de 'catch hardware' op het schip zich houdt tijden reentry
- The redesigned forward flaps

Dus deze dingen hebben ze nu niet kunnen testen en moeten ze dus nog op een volgende vlucht testen, waardoor ze nu niet door kunnen met volgende testen (zoals een ship vangst in vlucht 8 of 9)

Hier komt natuurlijk nog bij dat het vlucht 4 tot 6 wel gelukt is om het schip in de gewilde baan te krijgen. Dus dat dit nu niet is gelukt, ondanks dat het een Versie 2 ship was, is zeker een domper.

[Reactie gewijzigd door MaartenBW op 17 januari 2025 11:38]

Blokker_1999
@Jeffreyy217 januari 2025 11:50
New Glenn heeft alle primaire doelen gehaald, de lading is in een baan om de aarde afgezet en het herstarten van de motoren van de tweede trap is ook zonder probleem gelukt. Het laten landen van de booster zou een bonus zijn geweest, maar niet het primaire doel van de missie.

En ook bij SpaceX is Starship natuurlijk 1 van de primaire doelen. En dat is gewoon mislukt deze keer. Dus ja, de missie is gedeeltelijk gefaald. Is dat erg? Dat hangt er vooral van af hoeveel men er van kan leren.

[Reactie gewijzigd door Blokker_1999 op 17 januari 2025 11:52]

Jeffreyy2 @Blokker_199917 januari 2025 11:53
Gedeeltelijk gefaald 100% mee eens, maar in het artikel staat gewoon “mislukt” dat vind ik te zwart wit
Zeekr001 @Jeffreyy217 januari 2025 11:16
Dat je je booster laat landen zal je klanten een worst wezen als hun satelliet in de tweede trap ontploft is. Dus ja welk succes bedoel je precies?
SuperDre @Zeekr00117 januari 2025 14:16
Het zal de klanten wel degelijk een worst wezen, want het toont de betrouwbaarheid/precizie van de booster, en hoe betrouwbaarder die is, hoe goedkoper de vluchten worden, en DAT is wat heel belangrijk is voor toekomstige klanten. Naast dat de booster betrouwbaar is geloven klanten wel dat het SpaceX wel zal lukken om snel Starship ook betrouwbaar te maken. SpaceX heeft al goede vertrouwen opgebouwd met hun Falcon 9, heavy en de dragon cabins opgebouwd. Klanten weten ook de design filosofie van SpaceX van build and test, improve, build and test.
mjtdevries
@SuperDre17 januari 2025 17:50
De satteliet van die klanten is duurder dan een nieuwe booster bouwen.
Dus primair wil een klant dat de satteliet betrouwbaar in de juiste baan komt.

Als de booster terug komt is dat mooi meegenomen want de kosten gaan omlaag. Maar dat is van veel minder belang dan de satteliet zelf.
SuperDre @mjtdevries18 januari 2025 01:07
En omdat prototypes ontploffen tijdens testvluchten zou klanten geen vertrouwen geven zodra SpaceX Starship voor productievluchten gaat vrijgeven? SpaceX is zelf mbt sattelieten een grote klant, ze wilden juist ook met deze testvlucht een nieuw deliverymechanisme testen voor hun eigen toekomstige grotere Starlink sattelieten.
Als ze nu al een betrouwbare booster hebben, dan lukt het ze ook om een betrouwbare Starship te ontwikkelen. Starship 33 was het nieuw block2 type, waaronder vele vernieuwingen in de motoren en brandstoftank, en daar lijkt, volgens Musk, dus ook wat fout gegaan te zijn. Dat fixen ze met hun volgende Starship, die reeds zo goed als klaar staat, maar nu dus mogelijk nog aanpassingen moet krijgen.
Sissors @Scriptkid17 januari 2025 11:48
Tja en ik heb weleens het omgekeerde idee bij Elon: Een willekeurige andere raket gaat de lucht in en het is niet perfect: "Het is mislukt!". Een SpaceX raket explodeert bij lancering: "Dat is hoe ze werken! Veel testen met echte raketten, dus het is geen mislukking maar gewoon volgens plan!"

En ja, er zit een kern van waarheid in dat ze bij SpaceX meer testen door te kijken wat er gebeurd, maar zijn fanboys maken daar wel heel makkelijk gebruik van door alles van SpaceX als succes te bestempelen.
SuperDre @Sissors17 januari 2025 14:20
Nouja, het is niet alsof SpaceX maar wat bouwt en dan eens kijkt of het lukt, er gaat toch wel meer controle en denkwerk aan vooraf. Alleen nemen ze bij SpaceX wel eerder gewoon een risico ipv bv eindeloos computermodellen te laten draaien voordat ze iets daadwerkelijk testen, praktijk leer je toch meer van als in simulatie.
watercoolertje @Scriptkid17 januari 2025 11:53
Bij NG was een van die parameters booster landen das was niet gelukt dus failure.
Klopt, daarom zegt Tweakers ook het volgende:
De New Glenn-raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin is succesvol gelanceerd en in een baan rond de aarde gebracht.
En over het falen van de landing schrijven ze ook gewoon:
Het ruimtevaartbedrijf van Amazon-eigenaar Jeff Bezos hoopte ook de booster van de raket veilig te laten landen na de lancering, zodat deze opnieuw gebruikt kon worden. Die landing ging echter mis, waardoor de booster verloren is gegaan.
nieuws: New Glenn-raket van Blue Origin succesvol gelanceerd
Maar als het om elon gaat moet het altijd negatief zijn want clickbait.
Kan je niet beter in de spiegel kijken met zulke verwijten? Jij wilt dat iets wat gewoon negatief is maar positief gebracht moet worden omdat het van Musk is 8)7
rik86 @Scriptkid17 januari 2025 12:21
bij NG was het primaire doel dat ding de lucht in krijgen, omdat 't de eerste lancering ooit was; secundair het landen van de eerste trap;

Bij SpaceX hebben ze het landen van de booster al eens gedaan, maar was de 2e trap grotendeels nieuw, die ze wilden testen. Die is vrij vlot ontploft.

Dus ik zou NG een ruim voldoende geven en SpaceX een net aan voldoende.
SA65 17 januari 2025 11:04
Jammer, maar goed, het blijft allemaal techniek, en er kan best veel mis gaan, wonder dat het met de vorige versie zo vaak goed gaat. Hoewel die in het begin ook nog eens boem gezegd heeft.
Red hot @SA6517 januari 2025 11:16
Wat had het eigenlijk moeten gebeuren met die 2e trap? Had die ook moeten landen?
phYzar @Red hot17 januari 2025 11:25
Had die ook moeten landen?
Ja, nouja, wel in de zee in de buurt van Australië, maar daarbij alle acties uitvoeren alsof het een 'echte' landing is, om te testen of ze dat gecontroleerd en nauwkeurig genoeg kunnen vóórdat ze dat boven land (bewoond gebied) riskeren. Voorgaande keren lagen er boeien met camera's op de beoogde landingsplek in zee, om te zien of de raket daar goed neerkwam, en die beelden zijn ook best indrukwekkend.
Scriptkid @Red hot17 januari 2025 11:30
Restart engine test.

Dummy payoad pez despencer test.

Heatshield test

Overall block2 test.
Eomer @Red hot17 januari 2025 11:36
De tweede trap had dummy satellieten aan boord om het deploysysteem te testen. Ze wilde testen of ze de raketmotoren weer aan konden doen in de ruimte (geen zwaartekracht, dus je kan er bijv. niet vanuit gaan dat brandstof onderin de tank zit bij de pijp naar de motoren). Ze hadden verschillende prototypen hitteschild tegels die ze wilden testen bij re-entry. De 2 flaps aan de bovenkant waren verplaatst om zo minder last te hebben van plasma bij re-entry, maar dubbelchecken of ze nogsteeds het schip onder controle kunnen houden.

Oh en de afgelopen keren deden ze telkens gecontroleerde landing op het water, was nu ook weer het plan. Ze hadden een boei met camera ergens in de oceaan ten zuiden van Indonesië, west van Australië. Dus was makkelijk te zien of ze naar een specifieke plek konden vliegen om te landen.

[Reactie gewijzigd door Eomer op 17 januari 2025 11:42]

DigitalExorcist 17 januari 2025 11:03
Tweede trap. De eerste deed het prima.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 17 januari 2025 11:03]

AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @DigitalExorcist17 januari 2025 11:05
Pff bijna weekend hoor. Aangepast.
DigitalExorcist @TijsZonderH17 januari 2025 11:12
Merci!
Adriel 17 januari 2025 11:05
Ooit zal het perfect gaan, maer voor nu is het blijven proberen.
TheKerremenke @Adriel17 januari 2025 11:16
Nooit 100% perfect. Er blijft altijd ergens een risico. Maar zolang ze blijven proberen zullen de ontwikkelingen op dit gebied enkel vooruit gaan. ;)
watercoolertje @TheKerremenke17 januari 2025 11:39
Een enkele lancering kan natuurlijk wel perfect gaan, maar dat neemt niet weg dat er altijd risico is dat een lancering dus niet perfect gaat.

Het kan dus prima wat hij zegt EN wat jij zegt :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 januari 2025 11:39]

Speedster 17 januari 2025 12:49
En de super rijken spelen verder. Miljoenen mensen op de wereld hebben honger of dorst echter de mannen zetten miljarden in voor raketjes.

Als Bezos en Musk ruimtevaart zo belangrijk vinden laten ze dan de NASA sponseren.
Die zijn er al sinds 1958 mee bezig.
Wikipedia: NASA
panterarosso @Speedster17 januari 2025 16:57
Het is geen speeltje, als Artemis iets bewezen heeft is dat Nasa, zoals zoveel overheid, niet in staat is snel en efficiënt te werken.

Er zijn nu 2 bedrijven ( buiten de al oudere ula) die nieuwe raketten kunnen lanceren met vergelijkbare of betere specs ondanks dat de eerste boosters van nasa oude shuttle hardware gebruiken. Dus waarom zouden ze nasa sponsoren?
Speedster @panterarosso17 januari 2025 17:03
Omdat er veel meer kennis zit bij NASA. Krachten bundelen heeft veel meer zin dan een "pissing contest" tussen twee super rijken.

De al "oudere" Ula. https://www.ulalaunch.com/

[Reactie gewijzigd door Speedster op 17 januari 2025 17:05]

panterarosso @Speedster17 januari 2025 18:18
Is dat zo, of zit dat bij de andere kant, lijkt me dat bv Falcon niet iets is dat nasa gelukt is
Mat88 @Speedster17 januari 2025 21:19
Veel meer kennis??? Hoe kom je daar nou bij??? Als je het hebt over planeet verkenning... ok. Maar daar is spaceX nog 0 mee bezig.

Niks maar dan ook niks komt zelfs in de buurt wat spaceX heeft bereikt betreft iets om een baan rond de aarde te brengen
SuperDre @Speedster17 januari 2025 14:35
Wat een onzin toch weer. Juist deze mensen zijn bezig met onze toekomst te proberen veilig te stellen, dat we een mogelijkheid hebben om de planeet te kunnen verlaten als het echt nodig is. JUIST kun je aan een project als SLS zien dat de overheid veel meer geld verkwanselt wat beter besteed was aan zorg bv, en ziet dat commerciele bedrijven zoals blue origin en spacex veel minder verspillen.
En vergeet niet dat wat Musk nodig heeft voor zijn plannen op Mars ook zeker hier op aarde baat bij heeft, voedsel verbouwen in een harshomgeving, energie opwekken, bouwen van shelters tegen de barre omstandigheden en nog wel een hoop meer.
k995 @SuperDre17 januari 2025 16:27
Juist deze mensen zijn bezig met onze toekomst te proberen veilig te stellen, dat we een mogelijkheid hebben om de planeet te kunnen verlaten als het echt nodig is.
Alles wat musk daaromtrent verteld is onzin , ruimte (en mars hoort daarbij) is gewoon zo vijandig dat het enorm veel middelen en tijd zal duren om zelfs maar een kleine permanente aanwezigheid op mars te hebben, laat staan iets dat volledig zelfvoorzienend is.

Bezos wil eerder fabrieken die buiten elke wet staan en volledig door die grote bedrijven gecontroleerd worden.
WhiteSnake76 @k99517 januari 2025 23:05
De grond op Mars is Giftig, en alles wat je er op zou laten groeien ook, dus als je daar voedsel wil verbouwen heb je een een probleem... het is niet zo als "The Martian" ff bemesten en dan is het goed, je zult op de een of andere manier de giftige stof uit de grond moeten krijgen, of je eigen "grond" mee nemen.

En zo als ik eerder zei, zodra je de Van Allen Gordels passeert ben je ten dode opgeschreven zonder lood afscherming rond de verblijfscapsule tegen de kosmische straling.

Tegen de tijd dat ze dat hebben opgelost is er zo veel troep in de ruimte dat ik denk dat het op zijn minst een "lucky shot" zal zijn om iets veilig op een paar duizend kilometer van de aarde te krijgen.
SuperDre @WhiteSnake7618 januari 2025 00:59
Je weet toch wel dat "the martian" gebaseerd is op huidig bekende science en niet zomaar een domme scifi film.
WhiteSnake76 @SuperDre18 januari 2025 10:57
Als hij geen eten kon verbouwen was de film snel afgelopen denk je niet?
Ik zou opnieuw zeggen zoek zelf ff, maar in jou geval heb ik een specifiek artikeltje gevonden:
https://www.abc.net.au/ne...ing-vegies-harder/8687626
SuperDre @WhiteSnake7618 januari 2025 19:14
Maar in de film was het dan ook niet volledig in de martian soil.
Speedster @SuperDre17 januari 2025 16:57
"Juist deze mensen zijn bezig met onze toekomst te proberen veilig te stellen, dat we een mogelijkheid hebben om de planeet te kunnen verlaten als het echt nodig is."

Dat meen je toch niet? De reis naar Mars en daarna het leven op Mars bestaat vooralsnog alleen in stripboeken. Ik niet, jij niet en je klein kinderen gaan dit never ever meer meemaken.

En dan ook nog "we". Wie "hebben" de mogelijkheid om onze planeet te verlaten?
WhiteSnake76 @SuperDre17 januari 2025 17:34
Ooit gehoord van Kessler Syndroom? Volgens sommige is het al begonnen, maar iedereen is het er over eens dat het niet meer lang gaat duren.
Onze toekomst verzieken en hun zakken verder vullen bedoel je.

En je weet waarom ze nu met Satellieten van hout aan het testen zijn? Om dat ze nu al meten dat al dat metaal in een baan om de aarde het magnetisch veld verstoort, en ook al haal je die troep naar beneden blijven er bij het verbranden in de athmosfeer genoeg deeltjes metaal achter die het nog verder verergen.

Soms zie je een rode gloed in de athmosfeer als er een raket gelanceerd is, dat is net ze iets als het noorder licht, de raket slaat een gat in de bovenste lagen van de athmosfeer waardoor er straling van uit de ruimte naar binnen lekt die de rode gloed veroorzaakt op het moment dat het de monuculen van de lagere athmosfeer raakt.

Oh, en al die satellieten maken het bestuderen van de ruimte of het opsporen van asteroide die mogelijk de aarde kunnen raken heel veel lastiger...

Dus Veilig stellen, NEE, hun zakken vullen is het gewoon.

Edit over reizen naar Mars, je moet dan een ruimteschip met Lood afschermen tegen cosmische straling omdat je buiten de Van Allen gordel komt.
En bovendien word met iedere lanceren waarbij ze weer meer in de ruimte brengen steeds meer kans om iets te raken.
Heb je wel eens gezien wat voor schade een minuscuul stukje verf doet in de ruimte?
https://upload.wikimedia...._Space_Shuttle_window.jpg

[Reactie gewijzigd door WhiteSnake76 op 17 januari 2025 17:43]

Mat88 @WhiteSnake7617 januari 2025 21:21
Pfff hoeveel onzin kan je uitkramen zeg... man man man
WhiteSnake76 @Mat8817 januari 2025 22:53
Ik zou zeggen zoek het ff op...
CreativeS 17 januari 2025 11:34
Je zag op Flightradar ook alle vliegtuigen in de buurt diverten...
AMD and INTEL @CreativeS17 januari 2025 11:59
Er was geen gevaar gelukkig omdat het binnen de designated area gebeurde. Check mijn andere comment daar staat het uitgelegd
multikoe
@AMD and INTEL17 januari 2025 12:27
Daar staat alleen uitgelegd dat alle brokstukken binnen de toegewezen corridor naar beneden kwamen. Wat ik dus even niet begrijp is dat dat duidelijk een risico-corridor is, maar dat daar kennelijk wel lijnvliegtuigen doorheen vlogen.
AMD and INTEL @multikoe17 januari 2025 12:33
Zover ik heb gezien vlogen ze niet hierdoorheen, het ding is natuurlijk dat het maar voor een bepaalde tijd is, en dus vliegtuigen bijv na het opstijgen wel weer erdoorheen mogen vliegen. Dus het was waarschijnlijk dat vliegtuigen door de corridor wilde vliegen na het opstijgen van de starship, maar dat dus toch niet deden omdat het ontploft was en daardoor de risico corridor wat langer van kracht bleef voor de zekerheid
RJG-223
@multikoe17 januari 2025 13:20
Daar staat alleen uitgelegd dat alle brokstukken binnen de toegewezen corridor naar beneden kwamen. Wat ik dus even niet begrijp is dat dat duidelijk een risico-corridor is, maar dat daar kennelijk wel lijnvliegtuigen doorheen vlogen.
Uit deze informatie:
A Debris Response Area is activated only if the space vehicle experiences an anomaly with debris falling outside of the identified closed aircraft hazard areas. It allows the FAA to direct aircraft to exit the area and prevent others from entering.
en:
The DRA is already set up just inactive and free to fly through perpendicularly unless something goes wrong and it is triggered
Oftewel: als piloot weet je vooraf dat er een kans is dat de corridor waar je doorheen wilt ineens afgesloten wordt.
multikoe
@RJG-22317 januari 2025 18:21
Duidelijk, dank!
jvandun 17 januari 2025 12:18
Voor de liefhebbers, een video van de RUD van de tweede trap:

https://x.com/space_time3...&t=EZpS03NCgHizUGK4hiAzEA

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