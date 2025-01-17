Tweede trap van Starship van SpaceX ontploft na lancering

De lancering van de zevende Starship-raket van SpaceX is mislukt. De eerste trap, de Super Heavy-booster, landde succesvol, maar de tweede trap explodeerde boven de zee. Daardoor moesten verschillende vliegtuigen in de omgeving omvliegen.

SpaceX' nieuwe generatie raket steeg kort voor middernacht Nederlandse tijd op vanaf SpaceX' eigen raketbasis in Boca Chica in Texas. Een kleine drie minuten na de lancering ontkoppelde de Super Heavy-booster, de eerste van de tweetrapsraket. Die kwam na zeven minuten weer terug op aarde en werd 'opgevangen' in de lanceertoren met twee mechanische grijparmen, iets dat SpaceX in oktober vorig jaar al succesvol wist te doen.

Zeven minuten en veertig seconden na de lancering leek er echter voor het eerst iets verkeerd te gaan. Op de livestream was te zien hoe een van de zes Raptor-motoren in de tweede trap stopte. Enkele seconden later volgden twee andere motoren. Kort daarna bevestigde SpaceX op de livestream dat de raket definitief verloren leek te zijn gegaan.

Elon Musk zegt op X dat het er op het eerste gezicht op lijkt dat er een lek in de zuurstof- of brandstoftank zat waardoor er druk werd opgebouwd. Musk denkt dat er over een maand een nieuwe test kan plaatsvinden, al lijkt dat onwaarschijnlijk. De Amerikaanse autoriteiten zullen eerst de toedracht van het ongeval nader willen onderzoeken, wat naar verwachting langer dan een maand zal duren. Dat komt onder andere omdat verschillende vliegtuigen uit voorzorg moesten uitwijken. Op sociale media gaan video's rond van hoe de trap naar beneden komt, waaronder een video die vanuit de cockpit van een vliegtuig werd gemaakt.

De zevende lancering van de Starship-raket was de eerste in een nieuwe configuratie van de tweede trap. Die heeft een grotere lengte dan eerdere versies, waardoor er ook meer brandstof mee kan. Ook zitten er nieuwe computers en antennes in de nieuwe raket. Tijdens de missie wilde SpaceX onder andere proberen de Raptor-engines in de ruimte opnieuw te ontsteken. Ook probeerde SpaceX enkele modellen van Starlink-satellieten in een baan om de aarde te brengen.