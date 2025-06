Onderhandelingen tussen Italiaanse regering en Starlink zijn vastgelopen

De onderhandelingen tussen Italië en SpaceX over de ingebruikname van Starlink zijn tijdelijk vastgelopen. De gesprekken gingen naar verluidt niet langer over technische details, maar over uitlatingen van ceo Elon Musk. Het is niet duidelijk wanneer de gesprekken worden hervat.

De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto heeft het nieuws aan de Italiaanse krant La Repubblica bevestigd. “Het lijkt erop dat alles tot stilstand is gekomen”, klinkt het. Crosetto meent dat er opnieuw gesprekken zullen plaatsvinden zodra de situatie is gekalmeerd. Wanneer dat zal gebeuren, is niet duidelijk. Een vertegenwoordiger van Musk zei volgens Reuters dat Italië en in het verlengde daarvan Europa moeten kijken naar een eigen onafhankelijk satellietnetwerk. Starlink zou echter wel de beste oplossing zijn voor op de korte termijn.

Begin dit jaar werd bekend dat de Italiaanse regering de versleutelde Starlink-telecomsatellieten van SpaceX wil gebruiken voor de werking van het overheidsapparaat. De regering wil de diensten van SpaceX afnemen voor alle telefoon- en internetdiensten, maar wil ook toegang tot de Direct to Cell-satellietdienst van het Amerikaanse bedrijf. Die zou dan ingezet kunnen worden tijdens noodgevallen zoals terroristische aanslagen of natuurrampen. De gesprekken lopen naar verluidt al sinds 2023.