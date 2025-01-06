Italië praat met SpaceX over Starlink-internet voor overheidsapparaat

De Italiaanse regering wil versleutelde Starlink-telecomdiensten van SpaceX gebruiken voor de werking van het overheidsapparaat. Er lopen momenteel vergevorderde gesprekken over een contract dat minstens vijf jaar zou lopen en 1,5 miljard dollar zou kosten.

De Italiaanse regering zou versleutelde Starlink-internetdiensten van SpaceX willen afnemen voor alle telefoon- en internetdiensten van het overheidsapparaat en ook voor het Italiaanse leger in het Middellandse Zeegebied. De regering wil ook toegang tot de Direct to Cell-satellietdienst van Starlink die dan ingezet zou kunnen worden tijdens noodgevallen, zoals terroristische aanslagen of natuurrampen.

Persagentschap Bloomberg schrijft dat de regering al sinds 2023 in gesprek is met SpaceX. De uitbesteding zou zijn goedgekeurd door de Italiaanse inlichtingendienst en het Italiaanse ministerie van Defensie. De gesprekken zouden zijn voortgezet na het recente bezoek van de Italiaanse eerste minister Giorgia Meloni aan de aankomende Amerikaanse president Donald Trump. Het is niet duidelijk of de deal er uiteindelijk ook komt.