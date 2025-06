Europese Unie tekent deal voor lancering satellietnetwerk Starlink-concurrent

De Europese Unie heeft een ontwikkelingscontract getekend met het SpaceRISE-consortium voor de lancering van een satellietconstellatie voor satellietinternet in Europa. Voor 2030 moeten overheden en commerciële diensten toegang krijgen tot het satellietinternetnetwerk van de EU.

Voor het project Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, afgekort naar IRIS², moeten 290 satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. De satellieten komen in een lage en middelhoge baan om de aarde. Het netwerk moet met Starlink concurreren en wordt toegankelijk voor EU-lidstaten, overheden, private bedrijven en Europese burgers, bijvoorbeeld mensen die in een gebied met slechte dekking wonen, aldus de Europese Unie. Volgens de Financial Times gaat het contract over een overeenkomst ter waarde van 10,6 miljard euro, al is dit officieel niet geopenbaard.

De Europese Unie werkt samen met het SpaceRISE-consortium, een samenwerkingsverband van diverse partijen. Onder meer telecomproviders zoals Deutsche Telekom en Orange, satellietinternetbedrijven zoals Hisdesat, SES, Eutelsat en Thales SIX, en andere partijen zoals Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence & Space zijn hierbij betrokken. Het consortium werd in 2023 opgericht.

Tweakers schreef in 2022 al een achtergrondartikel over het concept, dat toen nog niet als IRIS² bekend stond. Europa werkt namelijk al langer aan een concurrent voor satellietinternetaanbieders zoals Starlink. Dat heeft onder andere met onafhankelijkheid te maken. De EU wil op deze manier minder afhankelijk zijn van buitenlandse partijen voor de levering van deze service. Daarbij spelen geopolitieke spanningen een rol. Daarnaast moet het netwerk breedbandinternet beschikbaar maken voor alle Europeanen. In 2022 werd nog gesproken over een beoogd bedrag van 6 miljard euro voor de satellietconstellatie, maar dat zou inmiddels bijna het dubbele zijn, al heeft de EU zelf vooralsnog geen concrete bedragen genoemd.