Virgin Orbit schrapt 85 procent van banen en 'stopt voorlopig met activiteiten'

Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit stopt voorlopig met alle activiteiten nadat het bedrijf niet voldoende investeringen kon binnenhalen. Daarnaast wordt 85 procent van de banen geschrapt en blijven er zo'n 100 mensen bij het bedrijf. In januari mislukte een belangrijke raketlancering.

Virgin Orbits ceo Dan Hart heeft tegen het personeel gezegd dat de activiteiten voorlopig worden gestaakt, blijkt uit een opname die met CNBC is gedeeld. "Helaas zijn we er niet in geslaagd om de financiering voor een duidelijk pad van het bedrijf veilig te stellen", zegt Hart in de opname. "We hebben geen andere keuze dan het implementeren van onmiddellijke, dramatische en uiterst moeilijke veranderingen."

Het bedrijf meldt aan overheidsagentschap SEC dat zo'n 675 banen geschrapt worden, ofwel 85 procent van het aantal banen. Hart zegt werknemers te willen ondersteunen en ze bijvoorbeeld te helpen aan een baan bij zusterbedrijf Virgin Galactic, en ze een vertrekbonus te geven. Voor die bonus heeft het bedrijf 10,9 miljoen dollar aan aandelen verkocht aan investeringsbedrijf Virgin Investments Limited. De drie bedrijven zijn onderdeel van de Virgin Group, van Richard Branson.

Virgin Orbit wilde raketten lanceren vanaf een vliegende, aangepaste Boeing 747. In januari wilde het bedrijf zo voor het eerst satellieten lanceren vanuit West-Europa. Dat ging goed in missies in Noord-Amerika, maar bij de Europese vlucht werd de eerste ontsteking van de bovenste trap voortijdig beëindigd. De negen satellieten gingen daarbij verloren.

Medio maart legde het bedrijf zijn activiteiten al een week stil, terwijl het zocht naar financiering. Afgelopen week had het bedrijf volgens Hart nog 'hele dynamische' gesprekken met potentiële investeerders, maar die wilden schijnbaar uiteindelijk toch niet in het bedrijf investeren. Virgin Orbit is een los bedrijf van Virgin Galactic, dat ruimtetoerisme aanbiedt.