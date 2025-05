Nederlandse overheid wil met 3,5GHz-5G-veiling minstens 176 miljoen euro ophalen

De Nederlandse overheid start vrijdag met een consultatie voor de 3,5GHz-5G-veiling. De minimumopbrengst bedraagt volgens die consultatie 176,1 miljoen euro. Het ministerie wil de frequenties dit najaar veilen, waarna providers begin volgend jaar 3,5GHz-5G kunnen gebruiken.

Deelnemende partijen kunnen maximaal 40 procent van het totaal aan beschikbare frequenties verkrijgen, waardoor drie providers straks 3,5GHz-5G kunnen aanbieden, schrijft het ministerie van Economische Zaken. Zo zouden KPN, T-Mobile en Vodafone na de veiling dus alle drie 3,5GHz-5G kunnen aanbieden. Met de frequentieband kunnen de providers snellere 5G-diensten aanbieden met een lagere latency.

De voorgestelde reserveprijzen zijn in totaal 176,1 miljoen euro. Dit bedrag is lager dan de 300 miljoen euro die de overheid in 2021 noemde. Het is niet duidelijk waarom de reserveprijzen zijn verlaagd en of de overheid verwacht minder te verdienen aan de frequentieveiling. Bij een eerdere 5G-veiling betaalden de drie providers 1,23 miljard euro voor ruimte in de 700, 1400 en 2100MHz-frequentiebanden. Toen lag de reserveprijs op 915 miljoen euro.

Het ministerie zegt dat de veiling dit najaar kan plaatsvinden en dat de 3,5GHz-frequentieruimte vanaf 1 december 'in gebruik' kan worden genomen. Het lijkt er echter niet op dat providers de 3,5GHz-frequenties dit jaar nog kunnen inzetten. Inmarsat, een bedrijf dat nu nog een deel van de 3,5GHz-frequentieruimte gebruikt, zegt namelijk na de veiling vier maanden nodig te hebben om zijn frequentiegebruik aan te passen aan de resultaten van die veiling. Pas daarna zouden 5G-providers de band kunnen gebruiken. Waarschijnlijk kunnen providers dan ook niet voor 1 januari 2024 de 3,5GHz-frequenties inzetten voor 5G.

Daarnaast waarschuwde het ministerie bij de bekendmaking van het 3,5GHz-frequentieplan eind februari, dat andere huidige gebruikers van de 3,5GHz-frequentieruimte mogelijk niet op tijd zijn gemigreerd. Mogelijk zou dat ook voor uitstel van de veiling kunnen zorgen. Lokale partijen hebben nu vergunningen om de 3,5GHz-band te gebruiken voor bijvoorbeeld cameranetwerken of bedrijfsnetwerken binnen een stad of industrieterrein.