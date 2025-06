Inschrijving Nederlandse 3,5GHz-veiling voor sneller 5G begint donderdag

Bedrijven kunnen zich vanaf donderdag 15 februari inschrijven voor de veiling van de 3,5GHz-frequentieband, die gebruikt gaat worden voor sneller 5G. Naar verwachting vindt de veiling 'nog voor de zomer' plaats.

Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf donderdag aanvragen indienen om deel te nemen aan de veiling van de 3,5GHz-frequentieband. De overheid verwacht dat telecomproviders, nadat de veiling heeft plaatsgevonden, de 3,5GHz-band vanaf 1 augustus 2024 daadwerkelijk in gebruik nemen voor hun 5G-netwerken.

Er is op de 3,5GHz-band ruimte voor 'ten minste drie telecombedrijven', zo meldt de overheid. De 3,5GHz-band, die loopt van 3400 tot 3800MHz, wordt daarvoor opgedeeld in drie stukken van 60MHz en twaalf stukken van 10MHz, die individueel geveild gaan worden. Er worden ook twee blokken van 50MHz gereserveerd voor kleinere, lokale gebruikers, zoals Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol.

Bedrijven mogen na de veiling maximaal veertig procent van de beschikbare frequentieruimte in bezit krijgen, om voldoende ruimte over te laten voor concurrentie op de telecommarkt. Dat blijkt uit de regelgeving die minister Micky Adriaansen van Economische Zaken en Klimaat op woensdag publiceerde in de Staatscourant.

De veiling is mogelijk nadat de rechtbank eind vorig jaar wijzigingen in het Nationaal Frequentieplan goedkeurde. Daardoor kon ruimte vrijgemaakt worden op de 3,5GHz-band, die tot dusver werd gebruikt door bedrijven als Inmarsat, Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam en andere partijen. Zowel telecomproviders als die lokale gebruikers hadden bezwaar tegen het gewijzigde frequentieplan en gingen daartegen in beroep bij de rechtbank, maar kregen ongelijk.

De overheid meldt nu dat geen van die bedrijven een hoger beroep hebben ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De voorbereidingen van de veiling kunnen daarmee verdergaan, zo zegt de Rijksoverheid.