Nederland stelt 3,5GHz-veiling voor 5G-gebruik uit wegens rechtszaak

De geplande veiling voor het gebruiken van de 3,5GHz-frequenties voor 5G gaat niet door in april volgend jaar. Deze loopt vertraging op omdat staatssecretaris Mona Keijzer een onafhankelijke adviescommissie gaat opstellen om tot een oplossing te komen met Inmarsat.

In een Kamerbrief zegt Keijzer dat de veiling 'met zekerheid' vertraging op zal lopen. De staatssecretaris van Economische Zaken wil namelijk eerst een adviescommissie instellen, zodat deze een onafhankelijk advies kan geven over hoe de 3,5GHz-frequenties geveild kunnen worden.

Deze adviescommissie is een reactie op een uitspraak van de voorzieningenrechter, die eind juni zei dat Nederland niet het Nationaal Frequentieplan mag aanpassen om binnen de 3,5GHz-band ruimte te maken voor 5G. Satellietbedrijf Inmarsat maakt nu namelijk met een grondstation in het Friese Burum gebruik van die band voor maritiem noodverkeer en zou onder het nieuwe frequentieplan niet langer beschermd zijn tegen interferentie binnen deze frequentieband.

De rechter zei toen dat het besluit om dit plan te wijzigen 'onmiskenbaar onzorgvuldig voorbereid' was. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de problemen tussen Inmarsat en de overheid. In theorie zouden Inmarsat en 5G naast elkaar kunnen bestaan, al zou dit wel nadelig zijn voor minimaal een van de providers. Deze provider zou dan frequentieruimte moeten delen met Inmarsat, of niet-aaneengesloten frequentieblokken moeten gebruiken, wat weer nadelig is voor snelheid, latency en energiegebruik.

Wanneer de 3,5GHz-veiling plaats gaat vinden, is niet duidelijk. Keijzer wil eerst het advies van de commissie afwachten. Deze commissie moet nog worden opgesteld en start naar verwachting in oktober. Keijzer gaat de commissie vragen in het eerste kwartaal van 2022 een advies te geven. Daarna moet het ministerie nog kijken naar dit advies, om daarna het wijzigingsbesluit van het frequentieplan en de veilingregeling aan te kunnen passen. Die veilingregeling wordt dan eerst aan de Tweede Kamer voorgelegd, voordat de veiling daadwerkelijk kan beginnen.

Volgens de eerdere planning met de veiling in april 2022, zouden providers de 3,5GHz-frequentieband in september volgend jaar in kunnen zetten voor 5G. Het is niet duidelijk of deze deadline nog gehaald kan worden. Keijzer zegt dat 'het streven blijft' om de 3,5GHz-frequentieband 'zo spoedig als mogelijk beschikbaar te stellen om de 5G-uitrol in heel Nederland mogelijk te maken en aan de verplichtingen van het Europese Telecomkader te voldoen'.