Je kunt het een doordacht plan noemen; Samsung zou de Galaxy S21 goedkoper hebben gemaakt dan de S20. Dat was de boodschap die Samsung wilde verspreiden en die strikt genomen ook waar is. Die lagere prijs is 899 euro, tegenover 999 euro vorig jaar. Het verschil? Vorig jaar was er nog een goedkopere versie zonder 5G en die is er nu niet. Het is een van de onzichtbare gevolgen van de introductie van 5G.

De druk vanuit de telecomindustrie om snel de stap naar 5G te maken is gigantisch. Tot nu toe heeft dat ons als gebruikers niets opgeleverd. Het huidige 5G zoals we dat in de Benelux hebben, werkt op een frequentie die zoveel lijkt op 4G, dat het nauwelijks sneller of zelfs langzamer is. Als je al 5G hebt als je telefoon zegt dat je dat hebt, want de regels over wanneer je het 5G-icoon boven in beeld mag zetten, zijn nogal raar. Als de telefoon 5G ondersteunt en de zendmast ook, mag er al '5G' staan, ook al maken telefoon en zendmast contact via 4G. Het voelt toch een beetje aan alsof je op je cv zet dat je een universitair diploma hebt omdat je naar de universiteit had kunnen gaan en de universiteit jou zou hebben geaccepteerd, terwijl je nooit op de campus bent geweest.