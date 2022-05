Digitale schijnperfectie

Vroeger kwam ik nog weleens in een museum. Je weet wel, zo’n gebouw met schilderijen erin, waar je na iets te lang lopen een duur kopje koffie van een luxe merk koopt dat eigenlijk hetzelfde smaakt als op het werk.

Als je er langs de schilderijen liep, hoorde je mensen nog weleens op een licht verontwaardigde toon dingen tegen elkaar zeggen als “Wat moet dit nou weer voorstellen?” en “Dit lijkt toch helemaal niet?” Daar denk ik met weemoed aan terug, want een schilderij is, als het al figuratief is, veel meer dan een voorstelling van een landschap of een portret. Het is het werk van een kunstenaar en als er iets op een schilderij lijkt, dan is het wel een schilderij.