Bring back the beat

Niet zo lang geleden landde Perseverance op Mars. Zijn directe voorganger, Curiosity, hobbelt inmiddels al weer dik acht jaar over de rode planeet en daarvoor hadden Spirit en Opportunity met succes het Mars-oppervlak verkend. Zo triviaal is dat niet, want in het verleden is gebleken dat Marsmissies allesbehalve makkelijk zijn. Pakweg de helft van de bijna vijftig missies mislukte en weinig mislukkingen zijn zo gênant als die van de Mars Climate Orbiter.

Wat er zo gênant, en bovenal compleet te voorkomen, was aan die mislukte missie? De NASA hanteerde zoals de hele wetenschappelijke wereld keurig het metrieke systeem, maar Lockheed Martin Space, verantwoordelijk voor de constructie van het ruimtevoertuig en de software, maakte gebruik van het compleet achterhaalde, onlogische en overbodige US Customary System, een afgeleide van het British Imperial System. Gevolg? De Lockheed-software berekende de stuwkracht in voetponden, waar NASA's software van de SI-afgeleide newtonseconde uitging. Dat scheelt een hele klap impuls, waardoor het ruimtevaartuig het Marsoppervlak veel te dicht naderde en verloren ging. Een rekenfoutje van paar honderd miljoen.