De populariteit van vinyl stijgt alweer een aantal jaren en dat lijkt niet om een hype te gaan. De omzet uit vinylplaten nam vorig jaar in Nederland met elf procent toe en oversteeg die van de cd-verkoop. Ik snap dat wel. Ik koop al vanaf mijn vijftiende regelmatig platen en heb inmiddels een bescheiden collectie. Die mag op warme belangstelling rekenen bij bezoek van jong en oud. Daarbij valt steevast de opmerking: "Het klinkt ook beter dan digitaal, he?" Verbaasde blikken als ik het daar niet mee eens ben.

Dat vinyl gevoeliger is voor stof en krassen, weet iedereen. Sommigen vinden ontstane ruis en tikken charmant. Ik vind dat niet, maar dat is blijkbaar een kwestie van smaak. Het is meer dat de geluidskwaliteit van vinyl van zoveel factoren afhankelijk is, dat het eindresultaat vrijwel altijd minder is dan bij digitaal. En dat begint natuurlijk al bij je keuze voor de naald, het element en de pick-up. Vooral bij goedkopere pick-ups loop je bijvoorbeeld het risico dat de draaisnelheid niet correct is of fluctueert, met hoorbare wow en flutter, zoals toonhoogteverschillen tot gevolg. Audiofielen gaan erg ver om hun apparatuur correct te krijgen.