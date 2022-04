De Consumentenbond begon vorige week een rechtszaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat de privacywaakhond zogenaamd niet optreedt tegen Google. De AP heeft klachten van de Consumentenbond over Google niet in behandeling genomen en daar wil de bond tegen optreden. Wat de bond precies wil bereiken, is niet helemaal duidelijk. Hij heeft net zoals in een soortgelijke zaak tegen Facebook geen dagvaarding online staan en geen concrete eis of gewenste uitkomst genoemd. Sowieso vragen juristen zich af of de AP wel mag oordelen in deze zaak. Daarmee kun je je afvragen of het niet om een publiciteitsstunt gaat en de uitkomst eigenlijk secundair is.

De gewenste uitkomst van de zaak gaat bovendien over een klein deel van het monopolie dat Google heeft op datagebied, namelijk onduidelijkheid over het verzamelen van locatiedata op Android. Belangrijk, zeker, maar als je privacyschendingen van Google wil aanpakken is een enkele rechtszaak van een kleine Nederlandse toezichthouder over één minuscuul aspect van het portfolio niet eens een druppel op een gloeiende antitrustplaat. Dit is grotemensen-litigatie, dat moet je overlaten aan de instituten die er ook daadwerkelijk tegen kunnen optreden: de Europese Unie die een privacywet doorvoert, een Europees Hof van Justitie dat wetsnaleving kan afdwingen voor alle 450 miljoen Europeanen tegelijkertijd, de Europese Commissie die met wetgeving opsplitsingen kan verplichten. Niet Aleid Wolfsen en zijn handjevol juristen.