Je hebt het vast weleens meegemaakt; je favoriete toetje, sorry, dessert gaat uit het assortiment of de fabrikant wijzigt opeens de samenstelling en het smaakt niet meer zoals vroeger. Het lijkt of mijn vaste onbijt daar sinds jaren slachtoffer van is; ik eet cornflakes met yoghurt. En zowel mijn favoriete yoghurt als de cornflakes zijn al meermalen door andere producten vervangen, omdat de Melkunie of Unilever zijn assortiment varieert. Ontzettend irritant om weer op zoek te moeten naar nieuwe cornflakes die ongeveer hetzelfde smaken als wat je gewend was, of een andere yoghurt zien te vinden als je favoriet niet langer leverbaar is.

Wat heeft een bak cornflakes te maken met een techsite? Nou, het zijn niet alleen supermarkten en levensmiddelenfabrikanten die de samenstelling van hun producten veranderen; ook hardwarefabrikanten veranderen soms componenten om een paar cent per stuk te besparen, of om zich wat armslag te geven om onderdelen van verschillende producenten te betrekken. Dat kan op verschillende niveaus en met verschillende gevolgen. Als een fabrikant ervoor kiest een USB-connector niet van Wurth, maar van Molex op een printplaat te solderen, zal dat geen wereld van verschil maken, maar wat als er iets wordt veranderd waar je als gebruiker wel iets van merkt?