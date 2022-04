Ken je wasmiddelreclames waarin dan twee witte shirts naast elkaar gehouden worden, waarbij je het resultaat kunt zien na '40x wassen' en dan ziet dat bij het merk dat reclame wil maken het shirt veel witter is dan bij 'wasmiddel X'? Zo voelde het een beetje toen ik mijn, enigszins vergeelde, hoesje van mijn telefoon haalde en de stralend witte achterkant eronder vandaan bleek te komen. Dat was het moment dat ik bedacht: hoe een telefoon precies ontworpen is, maakt eigenlijk niet zoveel meer uit - de meeste mensen verbergen dat ontwerp toch met een hoesje.

En er viel me meer op aan mijn eigen telefoon: hij was iets kleiner dan ik dagelijks had meegemaakt en zeker ook een stukje dunner. Het is overdreven om te stellen dat het voelde als een nieuwe telefoon, maar het was een aangename verrassing.