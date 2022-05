Voor het magazine van Tweakers schreef ik in 2019 eens een column over een gevreesde envelop die je op de deurmat kunt krijgen. Nee, dat ging niet over de bekende blauwe envelop (want inderdaad, leuk zal het niet worden, maar makkelijk is het wel) maar om brieven van pakketvervoerders. Destijds kon ik me aardig boos maken om het hautaine verzoek om maar even naar postlocatie X te komen en een arbitrair bedrag op te hoesten om je pakketje in ontvangst te nemen. Een pakketje overigens, waarvoor je betaald hebt om het thuis geleverd te krijgen, niet om in een drukke Bruna een half uur op te wachten, omdat je immers net als half Nederland alleen op zaterdag tijd hebt om tijdens openingstijden naar de winkel te togen.

Boos was ik ook om het absurde startbedrag, de zogenaamde administratieve kosten die bovenop de verschuldigde btw betaald moeten worden. Het ging destijds, als ik het me goed herinner, om een bedrag van pakweg 27 euro bovenop de bestaande kosten van een stukje staal voor een zelfbouwtoetsenbord. Dat pakketje kostte veertig euro, maar werd bijna het dubbele. Erg veel keus had ik niet: het pakket was uiteraard al betaald en kwam via AliExpress uit China, en hoewel 'Ali' super werkt met buyer protection en geld teruggeven, heb ik nog nooit de masochistische behoefte gevoeld iets proberen terug te sturen. Extra geld ophoesten, of je initiële investering is samen met je pakket foetsie.