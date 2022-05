Aan het begin van een nieuw jaar is het altijd leuk om vooruit te kijken naar wat het jaar zal brengen. Ik schrijf voornamelijk over smartphones en daar zijn gelukkig altijd veel geruchten over. Van een van de recente geruchten in het bijzonder hoop ik dat dit waarheid wordt: de komst van de 'microscoopcamera'. Volgens de geruchten zal er een in de OPPO Find X3 Pro zitten, die als het goed is, in het eerste kwartaal van 2021 uitkomt. Het zou een soort extreme macrocamera zijn, met een sensor die slechts drie megapixels telt. De reden voor het relatief kleine aantal pixels is dat de extreme vergroting die deze camera mogelijk maakt, de lichtopbrengst danig beperkt. Daarom is het van belang dat de individuele pixels genoeg licht zien, al wil je natuurlijk alsnog niet ver inzoomen op een driemegapixelfoto, laat staan er een uitvergroting van maken.

Voor een goede belichting, hopelijk met als resultaat een detailrijk plaatje zonder al te veel ruis, heeft het toestel volgens de geruchten kleine ledlampjes rondom de camera. Het meest aansprekende is echter de vergrotingsfactor zelf: 25 keer ten opzichte van de primaire camera. Dat maakt het een heel ander beestje dan macrocamera's die we nu kennen. Zo is het nog eens wat anders dan de macrocamera met 2x-vergrotingsfactor op de Poco F2 Pro die ik nu bij me draag en die ik desalniettemin waardeer om de prima kwaliteit. Ik heb in het afgelopen jaar dan ook aardig wat macrofoto's gemaakt, in combinatie met Googles Gcam, waarvan ter inspiratie her en der op deze pagina wat voorbeelden.