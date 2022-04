Wat hebben de Galaxy Note 20 van dit jaar en de Moto G8 Plus van Lenovo van vorig jaar met elkaar gemeen? Het antwoord is te raden, want je hebt ongetwijfeld de kop gelezen; het zijn beide telefoons met een kunststof achterkant die opvolger zijn van een telefoon met een glazen achterkant. De Samsung Galaxy Note 10 had een glazen achterkant, de Moto G7 Plus ook.

De release van de Moto G8 ging redelijk geruisloos voorbij, maar de kritiek bij de release van de Note 20 was niet van de lucht: een telefoon van bijna 1000 euro, met een kunststof achterkant? Wat dacht Samsung wel? Bij een hoog prijskaartje horen toch luxe materialen.