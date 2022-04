De toekomst is rond

Ik kocht laatst voor het eerst in vijf jaar een nieuwe smartphone. Waar ik voorheen makkelijk een keuze kon maken, was dat ditmaal een stuk lastiger. Dat kwam niet alleen doordat smartphones ineens drie keer zo duur lijken te zijn, maar vooral doordat ik de nieuwe smartphones niet op alle punten een upgrade vond ten opzichte van mijn oude. Specifiek ging het mij om de ronde, oké, afgeronde schermen die tegenwoordig op alle smartphones lijken te zitten.

Ik vind ronde schermen maar gek. Ze zorgen ervoor dat je niet kunt zien wat zich in de hoeken van je scherm bevindt. Bovendien kunnen die ronde schermen van rand tot rand lopen, wat betekent dat de frontcamera en andere sensoren in een hapje of druppeltje bovenin het scherm zijn gepropt. Vervolgens kun je het beeld dat onder dat hapje of druppeltje zit dus óók niet zien. Waarom zou je jezelf zo’n telefoon, die de hoeken van je beeld afkapt en bovenin een stuk wegvreet, jezelf aandoen?