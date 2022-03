Consumentenbond stapt naar rechter omdat AP niet over Google-klacht besluit

De Consumentenbond spant een juridische procedure aan, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens na twee jaar nog steeds geen besluit heeft genomen over een klacht en handhavingsverzoek van de bond tegen Google.

De Consumentenbond claimt al twee jaar niets te horen over een eventuele behandeling van zijn klacht en handhavingsverzoek die het in 2018 tegen Google indiende bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die klacht diende de bond samen met zeven andere Europese consumentenorganisaties in en ging over het verzamelen van locatiegegevens door Android. Google zou gebruikers te veel pushen om de locatiegeschiedenis in te schakelen en ook met de functie ‘web&app activiteit' locatiedata verzamelen als een gebruiker kiest voor het niet inschakelen van de locatiegeschiedenis. Dit is in strijd met de wet, claimt de Consumentenbond.

"Zelfs op eenvoudige vragen over het proces krijgen we geen antwoord. Iedere drie maanden scheept de toezichthouder consumenten opnieuw af met een nietszeggend, drieregelig briefje", zegt Sandra Molenaar, de directeur van de Consumentenbond. De Autoriteit Persoonsgegevens zou doorverwijzen naar de Ierse toezichthouder, die het onderzoek naar Google leidt. Maar volgens de bond moet de AP op nationaal niveau een besluit over de klacht nemen. De bond stelde de AP eerder in gebreke, maar die stelling werd van de hand gewezen.