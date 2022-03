Keulse rechtbank dwingt Tutanota hele postvakken inzichtelijk te maken

De arrondissementsrechtbank van Keulen heeft Tutanota, de dienst voor versleutelde mail, opgedragen om op verzoek van de autoriteiten postvakken van gebruikers toegankelijk te maken en de tekst van e-mails in plain text in te laten zien.

Tutanota gaat in beroep tegen het vonnis van de Keulse rechtbank om e-mailpostvakken toegankelijk te maken, maar een beroep heeft geen opschortende werking. Een woordvoerster van Tutanova zei tegen Heise dat het bedrijf uit Hannover daarom al begonnen is om een functie in te bouwen die de surveillance van postvakken mogelijk maakt. Bij een succesvolle beroepsprocedure zou deze weer verwijderd kunnen worden.

De zaak ging over een afpersingsmail die vanaf een Tutanota-account naar een leverancier van auto's was gestuurd. De politie van Noordrijn-Westfalen sommeerde het bedrijf om het postvak in te kunnen zien. De Keulse rechtbank vonnist dat Tutanota dit mogelijk moet maken, omdat de webmaildienst 'meewerkt aan het leveren van telecommunicatiediensten'.

Heise wijst erop dat de uitspraak niet in lijn is met eerdere uitspraken, waarin gesteld werd dat Tutanota in juridische zin geen telecommunicatiedienst verleent of daaraan deelneemt en dus ook niet verplicht kan worden tot meewerken aan de Duitse Telekommunikationsüberwachung, het door autoriteiten inzien van telecommunicatie. De Keulse rechtbank meldt in zijn uitspraak ook niet aan welke telecommunicatiedienst Tutanota meewerkt. Tutanota noemt de uitspraak 'absurd'.

Tutanota werd al eerder door de Duitse rechter gedwongen om op verzoek van autoriteiten individuele versleutelde e-mailberichten in plain text beschikbaar te maken. Dat betrof toen niet end-to-end-versleuteling, die het bedrijf toepast als twee Tutanota-accounts met elkaar communiceren. In de huidige uitspraak gaat het om hele postvakken die onder toezicht van de autoriteiten moeten kunnen staan.