Franse decryptieplicht wordt ook toegepast op smartphonelockscreens

Het Franse Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat een verdachte in een criminele zaak verplicht kan worden om de lockscreencode van zijn of haar smartphone aan te leveren. Dit omdat die code ook dienstdoet als decryptiesleutel en er in het land een decryptieplicht geldt.

Het Hof van Cassatie deed die uitspraak in de zaak van een vrouw die werd aangehouden op verdenking van drugshandel. De verdachte weigerde de lockscreencode van twee van haar smartphones te geven en kwam na haar arrestatie op vrije voeten, zo blijkt uit vertaalwerk van Security.NL.

Het Franse openbaar ministerie behaalde die overwinning bij het Hof van Cassatie nadat het een aantal keer bot ving en in hoger beroep moest. Het Hof oordeelt nu dat de verdachte toch de lockscreencode moet afgeven. Dit omdat smartphones tegenwoordig standaard hun opslaggeheugen versleutelen en de sleutel daarvoor de lockscreencode van het besturingssysteem is. Daarmee heeft de Franse interpretatie van de decryptieplicht nu ook betrekking op smartphones.

In Frankrijk geldt al veel langer dat verdachten straffen kunnen krijgen als ze niet meewerken aan decryptie. Wie daaraan niet meewerkt, kan een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 270.000 euro krijgen. Dat kan oplopen tot vijf jaar cel en 450.000 euro boete, afhankelijk van de gevolgen van niet meewerken.

De organisatie Fair Trials toont zich kritisch over de ontwikkeling. Het stelt dat hiermee het recht om niet mee te werken aan een eigen veroordeling onder druk komt te staan. Decryptieplichten worden momenteel ook onder de loep genomen door het Europees Hof van de Rechten van de Mens.