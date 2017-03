Door Sander van Voorst, dinsdag 21 maart 2017 08:04, 50 reacties • Feedback

Een Amerikaanse man, die wordt verdacht van het bezit van kinderporno en inmiddels bijna 18 maanden vastzit, heeft zijn zaak in hoger beroep verloren. Dat zou betekenen dat hij blijft vastzitten totdat hij toegang verleent tot versleutelde harde schijven.

Een jurist van de burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation laat aan Ars Technica weten dat de man 'blijft vastzitten tot hij voldoet aan het decryptiebevel of totdat een rechter de beslissing terugdraait'. Inmiddels zit de man al bijna achttien maanden vast omdat hij weigert toegang te verlenen tot gegevens die zijn versleuteld met de Apple-software FileVault.

Eerder kwam al naar voren dat de zaak draait om de vraag of een decryptiebevel strijdig is met het beginsel dat een verdachte niet mee hoeft te werken aan zijn eigen vervolging. De beroepsrechters hebben in de huidige zaak besloten dat dit niet aan de orde is, omdat het al vrijwel zeker is dat de man kinderporno op zijn harde schijf heeft opgeslagen. Dit zou gestaafd worden door allerlei andere bewijsstukken, waaronder hash-waarden van gedownloade pornografische bestanden.

Volgens de advocaat van de verdachte heeft de Amerikaanse overheid nog geen formele aanklacht ingediend. De hoogste Amerikaanse rechtbank, de Supreme Court, heeft tot nu toe nog geen uitspraak gedaan over gedwongen decryptie, waardoor deze zaak nog geen duidelijke uitkomst heeft. In Nederland is het decryptiebevel uit het wetsvoorstel Computercriminaliteit III verwijderd, omdat het strijdig is met het eerdergenoemde rechtsbeginsel.