Door Sander van Voorst, dinsdag 21 maart 2017 08:44, 4 reacties • Feedback

Na ophef over onder meer advertenties van de Britse overheid die verschenen naast extremistische video's heeft Google beloofd zijn advertentiebeleid aan te scherpen. Zo wil het sneller overgaan tot verwijdering van reclame naast haatzaaiende inhoud.

In een blogpost refereert Google aan de eerdere ophef door te stellen dat 'advertenties van merken verschenen bij inhoud die niet overeenkwam met hun waarden'. Het bedrijf biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Naast het sneller verwijderen van advertenties bij bepaalde inhoud, gaat het YouTube team onderzoeken of de communityrichtlijnen aangepast moeten worden met betrekking tot de inhoud die is toegestaan op het platform.

Daarnaast neemt de zoekgigant maatregelen om ervoor te zorgen dat adverteerders meer invloed hebben op de plaatsing van hun advertenties, bijvoorbeeld door inhoud met een 'hoog risico' van te voren uit te sluiten. Andere aangekondigde maatregelen zijn meer transparantie over de plaatsing van advertenties en het inzetten van kunstmatige intelligentie en machine learning om 'twijfelachtige' inhoud te onderzoeken.

Google wil advertenties verwijderen bij inhoud die personen aanvalt op basis van hun geloof, ras, geslacht 'of soortgelijke categorieën'. Een woordvoerder laat aan Bloomberg weten dat daar ook 'kwetsbare groepen' bijkomen, zoals vluchtelingen.