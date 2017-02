Door Julian Huijbregts, woensdag 22 februari 2017 09:29, 53 reacties • Feedback

Google stopt met het aanbieden van betaalde abonnementen voor Site Search, een functie waarmee websites een zoekfunctie gebaseerd op de zoekmachine van Google kunnen integreren binnen hun eigen website. Site Search wordt opgevolgd door een gratis alternatief met advertenties.

Vanaf 1 april dit jaar verkoopt Google geen Site Search-abonnementen meer. Voor die tijd kunnen klanten nog wel abonnementen afsluiten of hernieuwen. Vanaf 1 april 2018 stopt Google volledig met Site Search. De zoekvelden op websites die er gebruik van maken blijven wel werken, maar zijn vanaf dan gebaseerd op Googles Custom Search Engine. Die biedt dezelfde functionaliteit, maar is gratis en toont advertenties.

Op de Engelstalige Google Site Search-website staat een melding dat de dienst stopt. Op de Nederlandstalige website is dat nog niet het geval. Volgens Fortune heeft Google dinsdag een e-mail gestuurd aan klanten om hen op de hoogte te brengen. De zoekgigant blijft klanten met abonnementen technische ondersteuning bieden gedurende de lopende contractperiode.

Google begon in 2008 met Site Search. De dienst is bedoeld voor blogs en websites die een zoekfunctie willen integreren. Abonnementen begonnen bij 100 dollar per jaar voor 20.000 zoekopdracht per jaar, tot 2000 dollar voor 500.000 zoekopdrachten. Voor meer dan een miljoen zoekopdrachten werden contracten op maat gemaakt.